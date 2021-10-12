Геркус: «Изумил своим хладнокровием Джикия»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в отборочном этапе ЧМ -2022.

Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. И защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.

Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конек, но кто знает, может быть, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!