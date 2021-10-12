Геркус: «Изумил своим хладнокровием Джикия»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в отборочном этапе ЧМ-2022.
Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. И защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конек, но кто знает, может быть, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!
Красавцы ! Если-бы не пропустили можно было-бы считать первый тайм блестящим
Им главное поверить в то что они могут играть хорошо, в этой игре можно оттолкнуться и подойти к Хорватии окрылёнными
Если Карпин выведет этот колхоз на ЧМ, ему определённо нужно дать тренера года. Причём в европейском масштабе.
Красавцы ! Если-бы не пропустили можно было-бы считать первый тайм блестящим
Им главное поверить в то что они могут играть хорошо, в этой игре можно оттолкнуться и подойти к Хорватии окрылёнными
Если Карпин выведет этот колхоз на ЧМ, ему определённо нужно дать тренера года. Причём в европейском масштабе.
ДЖикия запомнился и тем ,как маханул мимо мяча и организовал выход один на один,с плохим финальным ударом словенца в нашего вратаря.Видимо,поле подвело и того,и другого участника эпизода.
ДЖикия запомнился и тем ,как маханул мимо мяча и организовал выход один на один,с плохим финальным ударом словенца в нашего вратаря.Видимо,поле подвело и того,и другого участника эпизода.
А то сейчас шли бы на первом месте в таблице... с 10-ти очковым отрывом....
Долгой карьеры Рую в Москве !!!!!!!!
А то сейчас шли бы на первом месте в таблице... с 10-ти очковым отрывом....
Долгой карьеры Рую в Москве !!!!!!!!