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Геркус: «Изумил своим хладнокровием Джикия»

вчера, 11:11
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал победу сборной России в матче против Словении (2:1) в отборочном этапе ЧМ-2022.

Сборная вчера приятно порадовала. Молодцы! Не без фарта (удача становится частью нашего стиля), но намного лучше, чем в прошлой игре. Выделю Миранчука и Фомина — на мой взгляд, ключевых игроков вчерашнего вечера: организовали игру в центре поля, первыми вступали в отбор, отбирали и выдавали под удар, сами создавали моменты у штрафной соперника. И защитники наши порадовали на стандартах. Изумил своим хладнокровием Джикия. В общем, молодцы.

Задача по выходу слегка упростилась: теперь с Хорватией вместо победы по заказу нужна всего лишь ничья. По опыту мы знаем, что ничьи на заказ — не наш конек, но кто знает, может быть, мы и сейчас получим нужный результат? Болеем!
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 13:17
Джикия хорош, факт !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:29
Гол положил суперский!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:06
Миранчук много лажал
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:37
Кутепов понатаскал))
протон
протон
вчера в 11:33
Гол крутой! Лучший со стороны нашей сборной за долгое время.
Красавцы ! Если-бы не пропустили можно было-бы считать первый тайм блестящим
Им главное поверить в то что они могут играть хорошо, в этой игре можно оттолкнуться и подойти к Хорватии окрылёнными
Если Карпин выведет этот колхоз на ЧМ, ему определённо нужно дать тренера года. Причём в европейском масштабе.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:23
Миранчук и Фомин-в качестве системообразующих??? Х-м...
ДЖикия запомнился и тем ,как маханул мимо мяча и организовал выход один на один,с плохим финальным ударом словенца в нашего вратаря.Видимо,поле подвело и того,и другого участника эпизода.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:22
Хорошо хоть Карпин не тренер Спартака....
А то сейчас шли бы на первом месте в таблице... с 10-ти очковым отрывом....

Долгой карьеры Рую в Москве !!!!!!!!
Futurista
Futurista
вчера в 11:19
Да вообще красаучег)...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:14
Джикия надо в капитаны
shlomo
shlomo
вчера в 11:14
Сыграл лучше любого напа
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