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Роналду забил 8 голов в ворота Люксембурга. Больше, чем любой другой стране

вчера, 22:12
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в первые 15 минут матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Люксембурга.

Оба гола Криштиану забил с пенальти за 5 минут встречи. Таким образом, Роналду забил уже 8 голов в ворота Люксембурга. Эта сборная является любимой для КриРо. Ни одной другой сборной он не забил больше, чем Люксембургу. Всего на национальном уровне Роналду забил уже 114 голов.

На уровне национальных сборных Роналду забивал 46 странам.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:38
Назабивал почтальонам и пожарникам. И то из них львиную долю с пенальти.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:38, ред.
Страны, которые не видно на карте, любимые соперники Роналду.
88_DEIVID
88_DEIVID ответ FERIS (раскрыть)
сегодня в 06:45
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 05:52
    Повода для гордости нет.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 05:35
    Бальзам на душу пеньку. Лежит наверно, наяривая и думает:
    -Даже Рони Люксам забивает, а, чем Я хуже.
    Ахахахаха.
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 05:30
    Как и ожидалось Роналду приписали очередной рекорд.
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:02, ред.
    Новость прям подтверждение кто где король, а некоторым всё равно не доходит))
    Страшно наверное написать правильно - "Король Бразилии, Уругваев, Парагваев и Севильи, Мадридцев вместе с АПЛовских топ команд и других лиг"
    Lexx1k
    Lexx1k ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Венесуэла и даже Панама на 2 головы выше Люксембурга, Лихтенштейна и т.д...
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ FERIS (раскрыть)
    вчера в 23:51, ред.
      FERIS
      FERIS
      вчера в 23:42
      Хэйтеров опять подрывает пятые точки)
      FERIS
      FERIS
      вчера в 23:42
      Гном просто в...опе как обычно.
      Король Венесуэл с Панамами пасёт задних)
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 23:41, ред.
      9 голов Люксембургу. Это не отмоется. А там радуются что последний хоть с игры был)) Тренер после первого тайма спокойно мог заменить ведущих игроков МС и МЮ но нет, стата важнее.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 23:38
      Вот это позорище ахахахах король Сан-Марино и прочьих карликов в своем стиле.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
      вчера в 23:28
      Месси не догонит. Один маньякально гонится за количеством, другой за качеством и командной игрой. Можно посмотреть любой недавний матч Лео и увидеть постоянные старания помогать другим забивать.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 23:21
      Даже таким малышам только с точки. Где голы с игры, где красота, обводка, изящество? Подошёл к мячу, отмерил задним ходом скока-то шагов, сдвинулся в сторону. Всё, прицел взят. И так Андоррам, Мальтам, Фаррерам.
      В то же время Лео вынужден забивать латиноамериканским командам, где нет таких карликов для поправления разности забитых-пропущенных.
      Вот и вся разница между ними. Но всё равно ,если Лео отбегает до такого же возраста, как Криш, он сможет его догнать, так думаю...
      alex apperly
      alex apperly
      вчера в 23:20
      Настоящий Пеналду
      minai
      minai
      вчера в 23:16
      До чего же он крут, этот К. Роналду.
      STVA 1
      STVA 1
      вчера в 23:16
      это рекорд
      LaFur1aRoja
      LaFur1aRoja
      вчера в 23:05
      Король Андор и Сан-Марино, но глоры схавают, главное цифра которая будет написана на википедии, глубже никто копать не будет.
      Imrebellion
      Imrebellion ответ Ikarus74 (раскрыть)
      вчера в 22:58
      надо их позиции в мировом футболе обозначить, мб не всё так плохо
      Ikarus74
      Ikarus74 ответ протон (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Пять команд которым больше всего забивал Рон
      Люксембург
      Армения
      Литва
      Латвия
      Андорра
      6,7 Швеция и Фарерские Острова))))
      Аналогичный список Лионеля предлагаю просмотреть самостоятельно.
      Кстати голы всяким люксембургам и Балтийским командам и делают разницу в общем количестве забитых голов за сборную между Роном и Месси.
      Caniggia
      Caniggia
      вчера в 22:52, ред.
      Каждый новый матч для КР - это очередные рекорды, пусть даже Люксембургу, пусть даже с пенальти, но КР здесь и сейчас творится история!
      aigaziFIGHTER
      aigaziFIGHTER ответ Imrebellion (раскрыть)
      вчера в 22:50
      На это у них свое "мнение, излагаемое как и все остальные".)) Анекдотично и трагично одновременно.
      LOpp
      LOpp
      вчера в 22:49
      За последние 15 лет Португалия и Люксембург сыграли 8 матчей, щас играют 9. Так что тут ничего удивительного.
      Imrebellion
      Imrebellion
      вчера в 22:48
      фанам со слабыми нервами лучше не смотреть на полную статистику каким командам чаще забивались эти голы
      Oplot
      Oplot
      вчера в 22:47
      Жесть...и то с пендалей сколько,зашквар)))
      УЕСКА
      УЕСКА
      вчера в 22:42
      И то оба с пенальти.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:29
      Жаль Рон из Юве ушел, сейчас бы питерскому люксембургу восьмерку ещё закинул
      Мessi 10
      Мessi 10
      вчера в 22:28
      Мощь, сила, ничего не скажешь))
      протон
      протон ответ Imrebellion (раскрыть)
      вчера в 22:28
      у меня есть свое мнение , излагаю как и все остальные.
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