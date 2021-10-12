Роналду забил 8 голов в ворота Люксембурга. Больше, чем любой другой стране

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в первые 15 минут матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Люксембурга.
Оба гола Криштиану забил с пенальти за 5 минут встречи. Таким образом, Роналду забил уже 8 голов в ворота Люксембурга. Эта сборная является любимой для КриРо. Ни одной другой сборной он не забил больше, чем Люксембургу. Всего на национальном уровне Роналду забил уже 114 голов.
Cristiano Ronaldo scores his eighth goal against Luxembourg, making it the country he's scored the most against ✨ pic.twitter.com/6ag3tTkEyZ— B/R Football (@brfootball) October 12, 2021
На уровне национальных сборных Роналду забивал 46 странам.
В то же время Лео вынужден забивать латиноамериканским командам, где нет таких карликов для поправления разности забитых-пропущенных.
Вот и вся разница между ними. Но всё равно ,если Лео отбегает до такого же возраста, как Криш, он сможет его догнать, так думаю...
В то же время Лео вынужден забивать латиноамериканским командам, где нет таких карликов для поправления разности забитых-пропущенных.
Вот и вся разница между ними. Но всё равно ,если Лео отбегает до такого же возраста, как Криш, он сможет его догнать, так думаю...