Роналду забил 8 голов в ворота Люксембурга. Больше, чем любой другой стране

Нападающий сборной Португалии отметился дублем в первые 15 минут матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Люксембурга.

Оба гола Криштиану забил с пенальти за 5 минут встречи. Таким образом, Роналду забил уже 8 голов в ворота Люксембурга. Эта сборная является любимой для КриРо. Ни одной другой сборной он не забил больше, чем Люксембургу. Всего на национальном уровне Роналду забил уже 114 голов.

Cristiano Ronaldo scores his eighth goal against Luxembourg, making it the country he's scored the most against ✨ pic.twitter.com/6ag3tTkEyZ