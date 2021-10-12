Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отметился дублем в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Казахстана (2:0).
Таким образом, Пукки забил уже 33 гола в футболке сборной Финляндии, что сделало его лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее это достижение принадлежало Яри Литманену (32 гола).
Teemu Pukki has broken Jari Litmanen's record to become Finland's all-time record goal scorer 🇫🇮🐐— Goal (@goal) October 12, 2021
33 goals and counting 👏 pic.twitter.com/4yYyTkDWQm
Что касается нападения, то Пукки обошел знаменитого финского форварда Форсселля, который в свое время тянул Финскую дружину, у него набралось 29 голов. Учитывая то что в Финляндии не так много сильных форвардов, рекорд Пукки может быть никому и не удастся побить, ну или это произойдет не скоро.
Что касается нападения, то Пукки обошел знаменитого финского форварда Форсселля, который в свое время тянул Финскую дружину, у него набралось 29 голов. Учитывая то что в Финляндии не так много сильных форвардов, рекорд Пукки может быть никому и не удастся побить, ну или это произойдет не скоро.