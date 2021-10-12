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Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

вчера, 19:31
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан0 : 2Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Нападающий сборной Финляндии Теему Пукки отметился дублем в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Казахстана (2:0).

Таким образом, Пукки забил уже 33 гола в футболке сборной Финляндии, что сделало его лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее это достижение принадлежало Яри Литманену (32 гола).

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Все комментарии
wv2dcy7f88jb
wv2dcy7f88jb
сегодня в 03:20
Перепукать Литманена дорогого стоит
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:17, ред.
Долгое время рекорд пренадлежал легенде финского футбола, атакующиму полузащитнику Яри Литманену, у которого 32 гола в активе национальной сборной, но вот рекорд по проведенным играм за сборную пока остается за Яри!
Что касается нападения, то Пукки обошел знаменитого финского форварда Форсселля, который в свое время тянул Финскую дружину, у него набралось 29 голов. Учитывая то что в Финляндии не так много сильных форвардов, рекорд Пукки может быть никому и не удастся побить, ну или это произойдет не скоро.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:25
Хорошо ПУККИнул.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:10
Зашел сюда почитать смешные комментарии, но почему-то никому не смешно)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:09
С таким форвардом можно и в стыки на чемпионат мира попасть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:03
Нормальный ход.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:59
Молодец....что тут еще сказать....
Конь 666
Конь 666
вчера в 19:52
Пукки очень похож на Анатолия Бороздина. Поздравляю с рекордом!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:51
Мои поздравления.
протон
протон
вчера в 19:36
Пукки побил рекорд сборной Финляндии по голам в отборочном турнире Евро
бьет р екорды
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