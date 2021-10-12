Пукки стал лучшим бомбардиром в истории сборной Финляндии

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вчера, 19:31

Нападающий сборной Финляндии отметился дублем в матче отбора на чемпионат мира 2022 года против сборной Казахстана (2:0).

Таким образом, Пукки забил уже 33 гола в футболке сборной Финляндии, что сделало его лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Ранее это достижение принадлежало (32 гола).