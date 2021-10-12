Больше России в текущей квалификации на ЧМ нарушает только Андорра

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сегодня, 00:24

Сборная России в нынешнем отборочном турнире на ЧМ -2022 нарушила правила 116 раз. Этот показатель больше лишь у Андорры – 146 раз.

В сборной России чаще остальных фолят и . У обоих игроков по 9 нарушений.