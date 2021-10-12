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Больше России в текущей квалификации на ЧМ нарушает только Андорра

сегодня, 00:24
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в нынешнем отборочном турнире на ЧМ-2022 нарушила правила 116 раз. Этот показатель больше лишь у Андорры – 146 раз.

В сборной России чаще остальных фолят Артём Дзюба и Дмитрий Баринов. У обоих игроков по 9 нарушений.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:23
Это от отсутствия достаточного уровня мастерства игроков сборной, в т.ч. и скоростных данных.
протон
протон
сегодня в 12:42
Дзюба до сих пор
Чаще всех нарушают Де Барюйне и Рукаку

Дзюба больше не нарушит
Сп62
Сп62 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 12:19
Зря вы так на Дмитрия. Играет на грани, но от души. По мне, он был одним из лучших и со словаками, и со словенцами.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:15
Валера так заводит ребят на игру, что потом их уже не остановить даже ЖК.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:28
Один "рекордсмен" уже отфолил и отпылил-спасибо емй за правильное решение!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 09:23
Ваши слова да богу в уши!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:22
Странный заголовок)) Поначалу подумал "нарушает" распорядок дня...)
zooveterinar
zooveterinar ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
сегодня в 08:43
Да, тоже так считаю,победа по-важнее!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 08:41
Он обиделся,на нас всех!!!!
LOpp
LOpp
сегодня в 08:22
Это далеко не самая важная статистика в футболе
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:16
Баринов вообще напрягает. С пасом проблемы, в отборе не силен, того и гляди удалится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:15
Дзюба больше не сфолит.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:14, ред.
Играть надо жестко , но аккуратно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:13
Баринов вообще напрягает. С пасом проблемы, в отборе не силен, того и гляди удалится.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:04
Если не получать слишком много жёлтых, то ничего страшного, мелкий фол не возбраняется.
memphis
memphis
сегодня в 07:01
Дзюбе за игру рукой Валера дал красную карточку и дисквалификацию на отборочные игры
112910415
112910415
сегодня в 06:06
чтобы все боялись
ОПС
ОПС
сегодня в 05:55
Как можем, так и играем.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 05:20
Да и плевать!
Землянин
Землянин
сегодня в 01:20
Дзюбу уже можно вычёркивать 🧐
Автогол Шкриньяра
Автогол Шкриньяра
сегодня в 00:35
А больше Шкриньяра в текущей квалификации на ЧМ забивает в свои ворота только Шкриньяр
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 00:32
Обычно это происходит с командами которые защищаются большую часть времени...то что сб.России стала оборонительной командой не новость..Очевидно послеЧЕ и разгромов от бельгийцев и датчат ( а еще раньше от турков и сербов)были сделаны выводы .Очевидно Карпин ( хотя и заявлял обратное) для достижения результата решил играть в стиле футбольных карликов и не прогадал! Наверное среди команд типа Мальты, Лихтенштейна или Андорры...сб.России самая сильная вместе с Люксембургом( где тоже уже поставлена игра вторым номером и есть неплохие результаты)
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:29
Рукоблуда нету в сборной значит не все потеряно
zenit_forever2014
zenit_forever2014
сегодня в 00:28
Ну, и пофиг!!! ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:27
Дзюба нафолил и свалил...
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