Больше России в текущей квалификации на ЧМ нарушает только Андорра

Сборная России в нынешнем отборочном турнире на ЧМ-2022 нарушила правила 116 раз. Этот показатель больше лишь у Андорры – 146 раз.
В сборной России чаще остальных фолят Артём Дзюба и Дмитрий Баринов. У обоих игроков по 9 нарушений.
116 — Сборная России 116 раз нарушала правила в европейской квалификации на ЧМ-2022, больше фолов только у Андорры (146). В сборной России чаще всех фолят Артем Дзюба и Дмитрий Баринов (по 9 фолов). Тактика. #СловенияРоссия pic.twitter.com/SVJexT0g3k— OptaIvan (@OptaIvan) October 11, 2021
Чаще всех нарушают Де Барюйне и Рукаку
Дзюба больше не нарушит
Чаще всех нарушают Де Барюйне и Рукаку
Дзюба больше не нарушит