Россия гарантировала себе минимум 2-е место в группе отбора на ЧМ-2022

Сборная России в гостях обыграла сборную Словении (2:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года, а сборная Хорватии не смогла дома обыграть сборную Словакии (2:2).
Россия возглавила группу H, имея в своём активе 19 очков за 2 тура до конца квалификации. У Словакии и Словении, которые делят между собой 3-е место, по 10 очков. Таким образом, Россия обеспечила себе минимум 2-е место в группе и минимум участие в плей-офф отбора на ЧМ-2022.
В оставшихся матчах России предстоит сыграть дома против сборной Кипра (11 ноября) и в гостях против сборной Хорватии (14 ноября).
Сегодня, конечно, команда играла лучше, чем со словаками, которые, как выяснилось. сильнее словенцев, несмотря на звездных Иличича и Облака. Словаки смогли взять очки с хорватами, забив им аж два мяча, причем по ходу матча они дважды вели в счете! Я надеюсь, в ноябре восстановится Головин, и тогда можно будет дать бой хорватам даже в Загребе! У на сейчас все шансы на первое место в группе, хоть игра и получилась, как всегда, валидольной. Но зато у русофобов бомбануло знатно - их троллили, что Карпин возьмет шесть очков в двух матчах, и он это сделал! А тут еще и хорваты очки потеряли! Это круто, спасибо сборникам за нервный, но веселый вечер!
Сегодня, конечно, команда играла лучше, чем со словаками, которые, как выяснилось. сильнее словенцев, несмотря на звездных Иличича и Облака. Словаки смогли взять очки с хорватами, забив им аж два мяча, причем по ходу матча они дважды вели в счете! Я надеюсь, в ноябре восстановится Головин, и тогда можно будет дать бой хорватам даже в Загребе! У на сейчас все шансы на первое место в группе, хоть игра и получилась, как всегда, валидольной. Но зато у русофобов бомбануло знатно - их троллили, что Карпин возьмет шесть очков в двух матчах, и он это сделал! А тут еще и хорваты очки потеряли! Это круто, спасибо сборникам за нервный, но веселый вечер!
В таких условиях взять 6 очков - это нереально круто. Валера тащит однозначно!
Валера конечно очень фартовый. Затащил два важных матча с самой деревянной парой полузащитников в истории сборной- Баринов и Фомин.
Спустя 12 лет…а ведь тогда самое талантливое поколение проиграло в Мариборе, а тут такое…удачи нашим дальше! В этих парнях намного меньше таланта, но больше желания - это точно
Если Карпин затащит самую слабую сборную России за всю истории на ЧМ, ему нужно давать тренера года!!!
В таких условиях взять 6 очков - это нереально круто. Валера тащит однозначно!
Валера конечно очень фартовый. Затащил два важных матча с самой деревянной парой полузащитников в истории сборной- Баринов и Фомин.
Спустя 12 лет…а ведь тогда самое талантливое поколение проиграло в Мариборе, а тут такое…удачи нашим дальше! В этих парнях намного меньше таланта, но больше желания - это точно
Если Карпин затащит самую слабую сборную России за всю истории на ЧМ, ему нужно давать тренера года!!!
там ресурс счастья может кончиться
там ресурс счастья может кончиться