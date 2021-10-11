Россия гарантировала себе минимум 2-е место в группе отбора на ЧМ-2022

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вчера, 23:55

Сборная России в гостях обыграла сборную Словении (2:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года, а сборная Хорватии не смогла дома обыграть сборную Словакии (2:2).

Россия возглавила группу H, имея в своём активе 19 очков за 2 тура до конца квалификации. У Словакии и Словении, которые делят между собой 3-е место, по 10 очков. Таким образом, Россия обеспечила себе минимум 2-е место в группе и минимум участие в плей-офф отбора на ЧМ -2022.

В оставшихся матчах России предстоит сыграть дома против сборной Кипра (11 ноября) и в гостях против сборной Хорватии (14 ноября).