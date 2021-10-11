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Россия гарантировала себе минимум 2-е место в группе отбора на ЧМ-2022

вчера, 23:55
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Сборная России в гостях обыграла сборную Словении (2:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года, а сборная Хорватии не смогла дома обыграть сборную Словакии (2:2).

Россия возглавила группу H, имея в своём активе 19 очков за 2 тура до конца квалификации. У Словакии и Словении, которые делят между собой 3-е место, по 10 очков. Таким образом, Россия обеспечила себе минимум 2-е место в группе и минимум участие в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

В оставшихся матчах России предстоит сыграть дома против сборной Кипра (11 ноября) и в гостях против сборной Хорватии (14 ноября).

Россия гарантировала себе минимум 2-е место в группе отбора на ЧМ-2022

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Все комментарии
Князь-Правдоруб
Князь-Правдоруб ответ Землянин (раскрыть)
сегодня в 16:45
Привет, Юра. И Чехию прошли, которая тогда была сильнейшей за всю историю во главе с Недведом. Хотя там судьи ошиблись, был бы ВАР чехи пробивали бы 2 пенальти.
протон
протон ответ Islam0500 (раскрыть)
сегодня в 12:52
Это было тяжело. Давайте просто порадуемся. Учитывая все сложности с составом, эти два матча мы взяли. Со Словаками вообще чудом каким-то
Сегодня, конечно, команда играла лучше, чем со словаками, которые, как выяснилось. сильнее словенцев, несмотря на звездных Иличича и Облака. Словаки смогли взять очки с хорватами, забив им аж два мяча, причем по ходу матча они дважды вели в счете! Я надеюсь, в ноябре восстановится Головин, и тогда можно будет дать бой хорватам даже в Загребе! У на сейчас все шансы на первое место в группе, хоть игра и получилась, как всегда, валидольной. Но зато у русофобов бомбануло знатно - их троллили, что Карпин возьмет шесть очков в двух матчах, и он это сделал! А тут еще и хорваты очки потеряли! Это круто, спасибо сборникам за нервный, но веселый вечер!
протон
протон
сегодня в 12:50
Кудрявый шарлатан
В таких условиях взять 6 очков - это нереально круто. Валера тащит однозначно!
Валера конечно очень фартовый. Затащил два важных матча с самой деревянной парой полузащитников в истории сборной- Баринов и Фомин.
Спустя 12 лет…а ведь тогда самое талантливое поколение проиграло в Мариборе, а тут такое…удачи нашим дальше! В этих парнях намного меньше таланта, но больше желания - это точно
Если Карпин затащит самую слабую сборную России за всю истории на ЧМ, ему нужно давать тренера года!!!
Islam0500
Islam0500
сегодня в 10:16
Осталось обыграть Кипр и не проиграть Хорватии. Я думаю, это нам под силу. Учитывая, что к тем матчам должны вернуться все травмированные игроки и состав будет оптимален.
Землянин
Землянин ответ Любитель _футбола (раскрыть)
сегодня в 06:58, ред.
Греция так выйграла Чемпионат Европы, забивая по одному голу со стандарта, больше и не надо, оказывается 🎃 На пути похоронив и сняв скальпы у топ сборных Португалии и Франции с Роналду и Анри
ОПС
ОПС
сегодня в 06:55
В стыки бы не хотелось попасть.
112910415
112910415
сегодня в 06:26
нет-нет, нельзя нам 2 место,
там ресурс счастья может кончиться
Любитель _футбола
Любитель _футбола
сегодня в 00:17
С такой игрой трудно расчитывать на что либо, на ЧМ...практически нет комбинационного футбола и вообще группа атаки пассивна и больше занята игрой на разрушение. Надежды на стандарты и автоголы соперника, не признак высокого класса команды...И просвета не видно...
cw69etkrrk6z
cw69etkrrk6z
сегодня в 00:12
Достойно сыграла команда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 00:07
Второго места мало надо с первого попасть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:59
Оле оле , Россия Чемпион 🏆 !!!
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