Месси забил 80 голов за сборную Аргентины. 40 из них — в первых таймах

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вчера, 10:35

Форвард национальной команды Аргентины стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную.

Любопытно, что нападающий забил 40 голов за «бело-голубых» в первых таймах, а 40 — во вторых.