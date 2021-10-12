Месси забил 80 голов за сборную Аргентины. 40 из них — в первых таймах

Форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную.
Любопытно, что нападающий забил 40 голов за «бело-голубых» в первых таймах, а 40 — во вторых.
Форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную.
Любопытно, что нападающий забил 40 голов за «бело-голубых» в первых таймах, а 40 — во вторых.
Претендент на Золотой мяч!Хотя ему самому он не особенно нужен..
Претендент на Золотой мяч!Хотя ему самому он не особенно нужен..