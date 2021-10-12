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Месси забил 80 голов за сборную Аргентины. 40 из них — в первых таймах

вчера, 10:35
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб УругвайУругвайМатч завершен

Форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси стал первым футболистом в Южной Америке, достигшим отметки в 80 голов за сборную.

Любопытно, что нападающий забил 40 голов за «бело-голубых» в первых таймах, а 40 — во вторых.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:59
С чем его и поздравляем.
протон
протон
вчера в 11:40
Молодец Лео!С больным коленом!
Претендент на Золотой мяч!Хотя ему самому он не особенно нужен..
Futurista
Futurista
вчера в 11:20
и 40 с пенальти)...
Конь 666
Конь 666
вчера в 10:42
а Голы в доп время?
амурец
амурец
вчера в 10:41
Это типа новый рекорд 😃
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