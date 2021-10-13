«Байер» собирается подписать полузащитника «Барселоны»

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вчера, 09:26

Как сообщает источник, полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Утверждается, что «Байер» постарается подписать 22-летнего футболиста в январе. Действующий контракт Алекса с каталонцами рассчитан до лета 2022 года.