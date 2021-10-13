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«Байер» собирается подписать полузащитника «Барселоны»

вчера, 09:26

Как сообщает источник, полузащитник «Барселоны» Алекс Кольядо может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Утверждается, что «Байер» постарается подписать 22-летнего футболиста в январе. Действующий контракт Алекса с каталонцами рассчитан до лета 2022 года.

«Байер» предложил Кольядо, которым недавно интересовались клубы РПЛ, контракт до 2025 года.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:29
Байер Леверкузен переходит на сторону полузащитника Барселоны Алекса Кольядо.

Кольядо застрял в «Барсе», не имея возможности играть за первую команду или команду Б. Он не подписал контракт с Шеффилд Юнайтед в последний день летнего окна, и теперь он незарегистрирован.

Байер Леверкузен может стать его следующей командой. Они хотят его в январе, и Кольядо хочет уйти в аренду или чтобы его продали, как только смогут. Ему 22 года, и он не хочет, чтобы его прогресс остановился.

Имя Алекса Кольядо появилось в последние часы рынка как возможное подкрепление для Фиорентины Винченцо Итальяно. А также, правый полевой игрок, принадлежащий Барселоне, был очень близок к тому, чтобы переехать в аренду в Брюгге. Каталонцы, с другой стороны, хотят сохранить право собственности игрока, который в настоящее время отсутствует в составе, и может оказаться в Германии. Посмотрим что будет, удачи!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:58
Пока есть возможность Барселону можно растащить.
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