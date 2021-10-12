«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени

Туринский «Ювентус» по-прежнему претендует на полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. «Бьянконери» хотят включить Уэстона МакКенни в сделку по французу. Американец должен отправиться в Монако, а туринцы получить существенную скидку на трансфер Тчуамени. Монегаски оценили своего игрока в 40 млн евро.
По информации СМИ, МакКенни не вызывает интерес у боссов «Монако».
Ранее сообщалось, что Тчуамени может перейти в испанский гранд.
А тут распелись какие у США таланты. Да ни... там нет. Перспективы есть только у Пулишича т.к. он хорват по происхождению.
А тут распелись какие у США таланты. Да ни... там нет. Перспективы есть только у Пулишича т.к. он хорват по происхождению.