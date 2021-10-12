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«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени

вчера, 13:53

Туринский «Ювентус» по-прежнему претендует на полузащитника «Монако» Орельена Тчуамени. «Бьянконери» хотят включить Уэстона МакКенни в сделку по французу. Американец должен отправиться в Монако, а туринцы получить существенную скидку на трансфер Тчуамени. Монегаски оценили своего игрока в 40 млн евро.

По информации СМИ, МакКенни не вызывает интерес у боссов «Монако».

Ранее сообщалось, что Тчуамени может перейти в испанский гранд.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 20:47
Хороший игрок этот Тчуамени. За сборную вообще отлично отработал. Но вряд ли монегаски его так просто отдадут. Учитывая возраст и характеристики, то и 40 миллионов не так много за такого парня.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 17:50
Изначально было ясно, что ничего не выйдет путного из этого Маккени. Теперь его разменной монетой хотят сделать.
А тут распелись какие у США таланты. Да ни... там нет. Перспективы есть только у Пулишича т.к. он хорват по происхождению.
Любoмир
Любoмир
вчера в 17:27
Хотеть не вредно
Князь-Правдоруб
Князь-Правдоруб
вчера в 16:41
Было бы супер. И полузащитника подпишем и от шлака избавимся. Только это из разряда фантастики.
протон
протон
вчера в 14:03
Один из лучших в составе в прошлом сезоне
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:58
Пытаются сбагрить дорогой неликвид.
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