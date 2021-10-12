«Ювентус» хочет включить МакКенни в трансфер Тчуамени

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вчера, 13:53

Туринский «Ювентус» по-прежнему претендует на полузащитника «Монако» . «Бьянконери» хотят включить в сделку по французу. Американец должен отправиться в Монако, а туринцы получить существенную скидку на трансфер Тчуамени. Монегаски оценили своего игрока в 40 млн евро.

По информации СМИ , МакКенни не вызывает интерес у боссов «Монако».

Ранее сообщалось, что Тчуамени может перейти в испанский гранд.