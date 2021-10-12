Усман Дембеле может перейти в «Ливерпуль»

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб, пишет Daily Mirror.
24-летним футболистом интересуется «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро.
Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.
Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб, пишет Daily Mirror.
24-летним футболистом интересуется «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро.
Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.
Переговоры Дембеле с каталонскими гигантами по новому контракту зашли в тупик в последние месяцы, и есть вероятность, что он станет свободным агентом к июлю или получит деньги за сделку по сниженной цене в январе.
Несмотря на то, что игрок сборной Франции имеет тревожные данные о травмах, которые помешали его успеху в Барсе после его крупного переезда из Боруссии Дортмунд в 2017 году, мотивация, стоящая за интересом красных, очевидна.
Широкий нападающий, способный играть на любом фланге благодаря своей способности(двуногий), Дембеле может использовать свои технические способности, скорость и ловкость, чтобы побеждать противников и открывать оборону.
Ливерпуль рассматривает возможность подписать нападающего Барселоны Усмана. 24-летний футболист уже сыграл 27 международных матчей за сборную Франции, с которой он выиграл чемпионат мира в 2018 году, и его природный талант неоспорим.
Он идеально подошел бы для атаки стороны Юргена Клоппа из-за его способности играть на любой из трех атакующих позиций, находясь в идеальной возрастной группе, в которой красные надеются набрать команду.
Каждый - Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино празднуют свои 30-летие в этом сезоне, и Дембеле добавил бы идеальную силу в глубину, хотя потенциально может быть доступен со значительной скидкой из-за своей контрактной ситуации.
Примечательно то, что интерес Клоппа к подписанию контракта с французом, похоже, не угас, несмотря на его прошлые личные отношения с нападающим. Розовую пантеру видели, теперь мы, наверное, увидим и красную))).
Переговоры Дембеле с каталонскими гигантами по новому контракту зашли в тупик в последние месяцы, и есть вероятность, что он станет свободным агентом к июлю или получит деньги за сделку по сниженной цене в январе.
Несмотря на то, что игрок сборной Франции имеет тревожные данные о травмах, которые помешали его успеху в Барсе после его крупного переезда из Боруссии Дортмунд в 2017 году, мотивация, стоящая за интересом красных, очевидна.
Широкий нападающий, способный играть на любом фланге благодаря своей способности(двуногий), Дембеле может использовать свои технические способности, скорость и ловкость, чтобы побеждать противников и открывать оборону.
Ливерпуль рассматривает возможность подписать нападающего Барселоны Усмана. 24-летний футболист уже сыграл 27 международных матчей за сборную Франции, с которой он выиграл чемпионат мира в 2018 году, и его природный талант неоспорим.
Он идеально подошел бы для атаки стороны Юргена Клоппа из-за его способности играть на любой из трех атакующих позиций, находясь в идеальной возрастной группе, в которой красные надеются набрать команду.
Каждый - Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино празднуют свои 30-летие в этом сезоне, и Дембеле добавил бы идеальную силу в глубину, хотя потенциально может быть доступен со значительной скидкой из-за своей контрактной ситуации.
Примечательно то, что интерес Клоппа к подписанию контракта с французом, похоже, не угас, несмотря на его прошлые личные отношения с нападающим. Розовую пантеру видели, теперь мы, наверное, увидим и красную))).