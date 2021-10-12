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Усман Дембеле может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 15:52

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может сменить клуб, пишет Daily Mirror.

24-летним футболистом интересуется «Ливерпуль». Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро.

Контракт француза рассчитан до лета 2024 года.

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shlifen
shlifen
вчера в 21:41
Пока это выглядит абсолютно не реалистично.
У Дембеле дикие проблемы с травмами и с дисциплиной, у него огромный оклад (сомневаюсь что Ливер вот так запросто выдаст ему зарплату уровня Ван Дейка или Мане), он со скандалами покидает уже второй большой клуб, а его потенциал - пока только "на бумаге", после того сезона в Дортмунде (4 !!! с лишним сезона назад), Усман даже близко не показывал игры уровня футболиста топ-клуба.

Почему-то сейчас эта новость выглядит как попытка его агента создать интерес и шумиху вокруг игрока "на пустом месте". Усману сейчас нужно возвращаться в условные Лион или Ниццу и начинать всё заново. И оклад его должен стать лимона 3-4 в год - на большее он и не наигрывает...

Думаю скоро и "Ювентус включится в борьбу за Дембеле" и "Ньюкасл захочет усилиться Дембеле уже зимой" и "ПСЖ рассмотрит кандидатуру Дембеле", но в реальности - хрустальный игрок, с завышенной самооценкой, проблемами с дисциплиной, пробелами в тактике и "бедой" в реализации моментов, врядли кому-то из топов будет нужен...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:17
Ливерпуль рассматривает возможность подписать в следующем году форварда Барселоны Усмана Дембеле, поскольку его контракт истекает на «Камп Ноу» в июне следующего года.

Переговоры Дембеле с каталонскими гигантами по новому контракту зашли в тупик в последние месяцы, и есть вероятность, что он станет свободным агентом к июлю или получит деньги за сделку по сниженной цене в январе.

Несмотря на то, что игрок сборной Франции имеет тревожные данные о травмах, которые помешали его успеху в Барсе после его крупного переезда из Боруссии Дортмунд в 2017 году, мотивация, стоящая за интересом красных, очевидна.

Широкий нападающий, способный играть на любом фланге благодаря своей способности(двуногий), Дембеле может использовать свои технические способности, скорость и ловкость, чтобы побеждать противников и открывать оборону.

Ливерпуль рассматривает возможность подписать нападающего Барселоны Усмана. 24-летний футболист уже сыграл 27 международных матчей за сборную Франции, с которой он выиграл чемпионат мира в 2018 году, и его природный талант неоспорим.

Он идеально подошел бы для атаки стороны Юргена Клоппа из-за его способности играть на любой из трех атакующих позиций, находясь в идеальной возрастной группе, в которой красные надеются набрать команду.

Каждый - Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино празднуют свои 30-летие в этом сезоне, и Дембеле добавил бы идеальную силу в глубину, хотя потенциально может быть доступен со значительной скидкой из-за своей контрактной ситуации.

Примечательно то, что интерес Клоппа к подписанию контракта с французом, похоже, не угас, несмотря на его прошлые личные отношения с нападающим. Розовую пантеру видели, теперь мы, наверное, увидим и красную))).
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:06
и бесплатно не надо оно
протон
протон
вчера в 18:43
Ливерпуль, спасай! Забирай этого хроника себе)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:43
Совсем не нужный игрок в Ливерпуль
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 17:25
вот и Барса превращается в Юве.пытаясь впарить за дорого свои нелеквиды. Уж луше пусть Окс остаётся,чем этот скакунок. Хотел в Барсу,там и оставайся.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:13
странно это!50лямов за черный хрусталь
dadrail
dadrail
вчера в 17:10
Наверное это будет не плохо
Виталик-ManUtd-Rus
Виталик-ManUtd-Rus
вчера в 16:40
как раз уровень ливера
44rsp4p33bzw
44rsp4p33bzw
вчера в 16:30
Вылечат будет играть.
STVA 1
STVA 1 ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 16:00
вот и я в шоке
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:00
Вроде в Ливере не 8! Зачем им хрусталь да еще с плохим характером?
Legend 6
Legend 6
вчера в 15:56
50 млн неплохие деньги за игрока который в лазарете больше чем на поле.
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