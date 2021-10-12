«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядам Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии». В клубе по-прежнему нет гарантии, что останется Поль Погба. Боссы МЮ видят в игроке «шмелей» достойную замену французу.
«Юнайтед» даже готов начать переговоры с «Боруссией», но немцы пока не хотят расставаться со своим талантливым футболистом. Отмечается, что 100 млн евро могут заставить их изменить своё решение.
БД нашёл своё место в цепочке футбольных клубов (развивать сверкнувшую молодёжь, выводить её на новый уровень, и продавать за большие деньги в клубы рангом повыше), и судя по всему их всё устраивает. Главное для них, не проваливаться по своему уровню и быть второй силой в Бундеслиге - а для этого, как они поняли, нужно продавать лидеров клуба по 1 шт. в год =)
БД нашёл своё место в цепочке футбольных клубов (развивать сверкнувшую молодёжь, выводить её на новый уровень, и продавать за большие деньги в клубы рангом повыше), и судя по всему их всё устраивает. Главное для них, не проваливаться по своему уровню и быть второй силой в Бундеслиге - а для этого, как они поняли, нужно продавать лидеров клуба по 1 шт. в год =)