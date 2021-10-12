«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма

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вчера, 14:19

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядам из дортмундской «Боруссии». В клубе по-прежнему нет гарантии, что останется . Боссы МЮ видят в игроке «шмелей» достойную замену французу.

«Юнайтед» даже готов начать переговоры с «Боруссией», но немцы пока не хотят расставаться со своим талантливым футболистом. Отмечается, что 100 млн евро могут заставить их изменить своё решение.