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«Манчестер Юнайтед» по-прежнему хочет подписать Беллингхэма

вчера, 14:19

Английский «Манчестер Юнайтед» хочет видеть в своих рядам Джуда Беллингхэма из дортмундской «Боруссии». В клубе по-прежнему нет гарантии, что останется Поль Погба. Боссы МЮ видят в игроке «шмелей» достойную замену французу.

«Юнайтед» даже готов начать переговоры с «Боруссией», но немцы пока не хотят расставаться со своим талантливым футболистом. Отмечается, что 100 млн евро могут заставить их изменить своё решение.

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shlifen
shlifen
вчера в 21:50
Дортмунд летом Беллингхэма не отпустит. Из команды явно уйдёт Холланд - а больше одного лидера за ТО Боруссия старается не терять. Также как в этот раз продали одного лишь Санчо. Дортмунд вроде бы нормально себя чувствует в плане финансов (да и болельщики уже на стадионы вернулись - для Германии это ОЧЕНЬ важно), поэтому скорее поверю в то что продадут вместе с Холландом ещё и Брандта с Азаром - а взамен, опять найдут топовую молодежь.

БД нашёл своё место в цепочке футбольных клубов (развивать сверкнувшую молодёжь, выводить её на новый уровень, и продавать за большие деньги в клубы рангом повыше), и судя по всему их всё устраивает. Главное для них, не проваливаться по своему уровню и быть второй силой в Бундеслиге - а для этого, как они поняли, нужно продавать лидеров клуба по 1 шт. в год =)
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:23
Пусть дальше хочет
Cat01
Cat01
вчера в 14:21
Надо спешить
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