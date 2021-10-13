Ляказетт может покинуть «Арсенал» в январе

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вчера, 11:14

Источник со ссылкой на Football London сообщает, что нападающий «Арсенала» , вероятнее всего, покинет лондонский клуб в январе.

30-летний форвард отказался продлевать контракт с «канонирами».

Утверждается, что в данный момент на Ляказетта претендуют четыре клуба: «Ювентус», «Милан», «Атлетико» и «Севилья».