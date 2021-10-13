Ляказетт может покинуть «Арсенал» в январе

Источник со ссылкой на Football London сообщает, что нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, вероятнее всего, покинет лондонский клуб в январе.
30-летний форвард отказался продлевать контракт с «канонирами».
Утверждается, что в данный момент на Ляказетта претендуют четыре клуба: «Ювентус», «Милан», «Атлетико» и «Севилья».
Канониры были связаны с Эн-Несири в последние недели, и в некоторых сообщениях из Испании утверждалось, что клуб северного Лондона нацелился на фронтмена Севильи в качестве потенциальной замены Александра Ляказетта, у которого осталось меньше года на его нынешнюю сделку с клубом.
Босс «Арсенала» Микель Артета отказался что-либо раскрыть, когда его спросили о будущем француза в прошлом месяце, заявив, что все может случиться до конца сезона:
«Мы обсуждаем это внутри компании, мы обсуждаем это с ним», - сказал Артета. «Впереди долгий сезон, все может случиться, все открыто. Ему просто нужно сосредоточиться на работе и содействии команде, как он всегда это делал».
«Он феноменальный персонаж, у него есть реальный интерес помочь команде. Это не изменится. После мы посмотрим, что произойдет».
Учитывая, что Ляказетт, скорее всего, уедет из северного Лондона в ближайшие месяцы, бывший канонир Кэмпбелл обсудил, кто, по его мнению, должен заменить Ляказетта, и англичанин поспешил похвалить Эн-Несири.
Канониры были связаны с Эн-Несири в последние недели, и в некоторых сообщениях из Испании утверждалось, что клуб северного Лондона нацелился на фронтмена Севильи в качестве потенциальной замены Александра Ляказетта, у которого осталось меньше года на его нынешнюю сделку с клубом.
Босс «Арсенала» Микель Артета отказался что-либо раскрыть, когда его спросили о будущем француза в прошлом месяце, заявив, что все может случиться до конца сезона:
«Мы обсуждаем это внутри компании, мы обсуждаем это с ним», - сказал Артета. «Впереди долгий сезон, все может случиться, все открыто. Ему просто нужно сосредоточиться на работе и содействии команде, как он всегда это делал».
«Он феноменальный персонаж, у него есть реальный интерес помочь команде. Это не изменится. После мы посмотрим, что произойдет».
Учитывая, что Ляказетт, скорее всего, уедет из северного Лондона в ближайшие месяцы, бывший канонир Кэмпбелл обсудил, кто, по его мнению, должен заменить Ляказетта, и англичанин поспешил похвалить Эн-Несири.