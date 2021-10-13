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Ляказетт может покинуть «Арсенал» в январе

вчера, 11:14

Источник со ссылкой на Football London сообщает, что нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт, вероятнее всего, покинет лондонский клуб в январе.

30-летний форвард отказался продлевать контракт с «канонирами».

Утверждается, что в данный момент на Ляказетта претендуют четыре клуба: «Ювентус», «Милан», «Атлетико» и «Севилья».

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 20:29
будет теперь сорокой.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:30
Бывший нападающий Арсенала Кевин Кэмпбелл(Эвертон, Лестер Сити - где он не играл...) дал блестящую рекомендацию о предполагаемом трансфере Юсефа Эн-Несири.

Канониры были связаны с Эн-Несири в последние недели, и в некоторых сообщениях из Испании утверждалось, что клуб северного Лондона нацелился на фронтмена Севильи в качестве потенциальной замены Александра Ляказетта, у которого осталось меньше года на его нынешнюю сделку с клубом.

Босс «Арсенала» Микель Артета отказался что-либо раскрыть, когда его спросили о будущем француза в прошлом месяце, заявив, что все может случиться до конца сезона:

«Мы обсуждаем это внутри компании, мы обсуждаем это с ним», - сказал Артета. «Впереди долгий сезон, все может случиться, все открыто. Ему просто нужно сосредоточиться на работе и содействии команде, как он всегда это делал».

«Он феноменальный персонаж, у него есть реальный интерес помочь команде. Это не изменится. После мы посмотрим, что произойдет».

Учитывая, что Ляказетт, скорее всего, уедет из северного Лондона в ближайшие месяцы, бывший канонир Кэмпбелл обсудил, кто, по его мнению, должен заменить Ляказетта, и англичанин поспешил похвалить Эн-Несири.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 11:57
Я бы всё-таки Белотти предпочёл увидеть в Милане.
David Young
David Young ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:18
Здравствуйте.

«Зачет!»

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