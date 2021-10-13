Как сообщает источник, «Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Джонатаном Клаусом.
Утверждается, что оба клуба рассчитывают усилить правый фланг обороны, поэтому рассматривают 29-летнего француза в качестве кандидата.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.
Во Франции им интересуются 2 клуба с юга - это Ницца и Монако, которые, таким образом, будут внимательно следить за работой игрока(защитника). В частности, Монако должен подготовиться к возможной потере Джибрила Сидибе(защитник), контракт которого разорвется в июне. Тем не менее, уход игрока этой зимой, похоже, не входит в повестку дня. Обсуждения возможного трансфера должны основываться на крупных суммах, потенциально более 15 миллионов евро.
Если Ланс получит 15 миллионов или больше, а Клаус заработает 250 000 евро в месяц, он уйдет, несмотря на его привязанность к клубу, и то же самое возможно будет с Фофаной и, возможно, в меньшей степени, с Дукуре, Градитом, Дансо, Какута, и Мединой. Ну посмотрим, думаю Клаус хочет много денег, вероятно уйдет. Монако вероятный вариант.
Во Франции им интересуются 2 клуба с юга - это Ницца и Монако, которые, таким образом, будут внимательно следить за работой игрока(защитника). В частности, Монако должен подготовиться к возможной потере Джибрила Сидибе(защитник), контракт которого разорвется в июне. Тем не менее, уход игрока этой зимой, похоже, не входит в повестку дня. Обсуждения возможного трансфера должны основываться на крупных суммах, потенциально более 15 миллионов евро.
Если Ланс получит 15 миллионов или больше, а Клаус заработает 250 000 евро в месяц, он уйдет, несмотря на его привязанность к клубу, и то же самое возможно будет с Фофаной и, возможно, в меньшей степени, с Дукуре, Градитом, Дансо, Какута, и Мединой. Ну посмотрим, думаю Клаус хочет много денег, вероятно уйдет. Монако вероятный вариант.