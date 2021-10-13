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«Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса»

вчера, 10:02

Как сообщает источник, «Монако» и «Ницца» интересуются защитником «Ланса» Джонатаном Клаусом.

Утверждается, что оба клуба рассчитывают усилить правый фланг обороны, поэтому рассматривают 29-летнего француза в качестве кандидата.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 млн евро.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:58
Джонатан Клаус, по-прежнему имея хорошее начало сезона в Лансе, привлекает интерес других клубов.

Во Франции им интересуются 2 клуба с юга - это Ницца и Монако, которые, таким образом, будут внимательно следить за работой игрока(защитника). В частности, Монако должен подготовиться к возможной потере Джибрила Сидибе(защитник), контракт которого разорвется в июне. Тем не менее, уход игрока этой зимой, похоже, не входит в повестку дня. Обсуждения возможного трансфера должны основываться на крупных суммах, потенциально более 15 миллионов евро.

Если Ланс получит 15 миллионов или больше, а Клаус заработает 250 000 евро в месяц, он уйдет, несмотря на его привязанность к клубу, и то же самое возможно будет с Фофаной и, возможно, в меньшей степени, с Дукуре, Градитом, Дансо, Какута, и Мединой. Ну посмотрим, думаю Клаус хочет много денег, вероятно уйдет. Монако вероятный вариант.
drug01
drug01
вчера в 10:09
Кто больше заплатит
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:03
Защитник нужен всем
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:03
Пусть победит Монако!
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