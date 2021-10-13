«Манчестер Юнайтед» хочет продать Лингарда за 18 млн евро

Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» заинтересован в продаже полузащитника своей команды Джесси Лингарда.
Английский клуб намерен расстаться с игроком в январе, когда откроется трансферное окно.
МЮ собирается выручить с продажи футболиста 18 млн евро. По слухам, на Лингарда в данный момент претендует «Вест Хэм».
Лингард поднялся по карьерной лестнице в молодежной команде «Юнайтед» и стал ключевым игроком клуба на несколько лет, прежде чем приход Бруно Фернандеса в 2019 году резко сократил его игровое время. Форма универсального нападающего сильно ухудшилась задолго до этого, и в конце концов он перешел в аренду с Вест Хэм Юнайтед в январе, до конца прошлого сезона.
Карьера Лингарда была обновлена благодаря «Молотобойцам», и в прекрасной серии выступлений он забил девять голов и отдал пять передач всего за 16 игр.
Тем не менее, сейчас у Лингарда последний год своего контракта с «Юнайтед», и он может покинуть клуб даром в конце сезона. Понятно, что он очень хочет остаться на «Олд Траффорд», но он отклонил предложение о новом контракте, поскольку хочет получить гарантии, что он будет регулярно играть за Оле Гуннара Сульшера и МЮ.
Пока нет прогресса в переговорах, и, поскольку «Юнайтед» не хочет рисковать, потеряв его летом бесплатно, они могут попытаться продать его в январе.
Утверждается, что «Юнайтед» рассмотрит возможность продажи его по «сделке по сниженной цене» на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов, предварительно оценив его летом в 25 миллионов фунтов стерлингов, если они смогут найти покупателя.
Лингард поднялся по карьерной лестнице в молодежной команде «Юнайтед» и стал ключевым игроком клуба на несколько лет, прежде чем приход Бруно Фернандеса в 2019 году резко сократил его игровое время. Форма универсального нападающего сильно ухудшилась задолго до этого, и в конце концов он перешел в аренду с Вест Хэм Юнайтед в январе, до конца прошлого сезона.
Карьера Лингарда была обновлена благодаря «Молотобойцам», и в прекрасной серии выступлений он забил девять голов и отдал пять передач всего за 16 игр.
Тем не менее, сейчас у Лингарда последний год своего контракта с «Юнайтед», и он может покинуть клуб даром в конце сезона. Понятно, что он очень хочет остаться на «Олд Траффорд», но он отклонил предложение о новом контракте, поскольку хочет получить гарантии, что он будет регулярно играть за Оле Гуннара Сульшера и МЮ.
Пока нет прогресса в переговорах, и, поскольку «Юнайтед» не хочет рисковать, потеряв его летом бесплатно, они могут попытаться продать его в январе.
Утверждается, что «Юнайтед» рассмотрит возможность продажи его по «сделке по сниженной цене» на сумму 15 миллионов фунтов стерлингов, предварительно оценив его летом в 25 миллионов фунтов стерлингов, если они смогут найти покупателя.