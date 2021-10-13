Тчуамени может перейти в «Челси»

Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени может сменить клубную прописку.
На 21-летнего игрока претендует «Челси». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 35 млн евро.
Ранее слухи связывали Тчуамени с итальянским грандом.
Говорят, что «синие» заинтересованы в подписании контракта с 21-летним футболистом, но теперь им нанесен удар, и «Лос-Бланкос» тоже, как считается, заинтересованы.
Монако, очевидно, рассмотрит предложение примерно на 60 миллионов евро (50,9 миллиона фунтов стерлингов)
Тренер сборной Франции(до 21 года) Сильвен Риполь тесно сотрудничал с полузащитником в его развитии. В недавнем интервью он сказал, что «его атакующая игра значительно улучшилась».
Риполл объяснил: «В обороне он способен бегать в течение 90 минут с очень высокой интенсивностью. Он всегда оказывает давление на своих оппонентов. Он очень хорошо понимает намерения своих оппонентов. Он может играть разными способами, но "чудовищно", когда перед ним соперник».
Говорят, что «синие» заинтересованы в подписании контракта с 21-летним футболистом, но теперь им нанесен удар, и «Лос-Бланкос» тоже, как считается, заинтересованы.
Монако, очевидно, рассмотрит предложение примерно на 60 миллионов евро (50,9 миллиона фунтов стерлингов)
Тренер сборной Франции(до 21 года) Сильвен Риполь тесно сотрудничал с полузащитником в его развитии. В недавнем интервью он сказал, что «его атакующая игра значительно улучшилась».
Риполл объяснил: «В обороне он способен бегать в течение 90 минут с очень высокой интенсивностью. Он всегда оказывает давление на своих оппонентов. Он очень хорошо понимает намерения своих оппонентов. Он может играть разными способами, но "чудовищно", когда перед ним соперник».