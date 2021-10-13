Рыжиков: «В России не хватает спортивных управленцев» !

Экс-голкипер «Рубина» и «Тамбова» поделился мнением о проблемах российских клубов:

В России не хватает спортивных управленцев, которые были бы связующим элементом между руководством и клубом. Которые бы отвечали и за селекцию, и за бытовые моменты, и за логистику команды, за размещение рекламы. Может, в «Спартаке», «Локомотиве», «Зените» такие кадры есть, но в клубах вроде «Тамбова» их очень не хватает.