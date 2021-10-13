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Рыжиков: «В России не хватает спортивных управленцев»

вчера, 19:22

Экс-голкипер «Рубина» и «Тамбова» Сергей Рыжиков поделился мнением о проблемах российских клубов:

В России не хватает спортивных управленцев, которые были бы связующим элементом между руководством и клубом. Которые бы отвечали и за селекцию, и за бытовые моменты, и за логистику команды, за размещение рекламы. Может, в «Спартаке», «Локомотиве», «Зените» такие кадры есть, но в клубах вроде «Тамбова» их очень не хватает.

Сергей Рыжиков завершил карьеру игрока в марте текущего года. Последним его клубом был «Тамбов».

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
сегодня в 03:59
Управленцев у нас хватает, не хватает специалистов.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:59
Рыжиков: «В России не хватает спортивных управленцев» !
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:50
Зато у нас в Гос.Думе последнего созыва аж пятнадцать бывших профессиональных спортсменов, вот правда футболистов среди них в списках не значится. Был один, да и того попёрли, как не оправдавшего доверия избирателей.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44
Так займись,а свистунов у нас и так хватает.А вы все,накопив деньги,лезете в ресторанный бизнес.Тоже "великие специалисты", недоучки?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:13
Согласен,но у нас много чего не хватает!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:00
Может толковых не хватает, а проходимцев как грязи
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:44
Ну блин...управленцев нам точно не хватает...некому пилить бабки....
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:41
Их слишком много но никто не волокёт.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:38
В этом он прав
drug01
drug01
вчера в 19:24
Надо готовить
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