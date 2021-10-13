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Рыжиков: «Гильерме же сам захотел получить российский паспорт»

вчера, 18:51

Бывший голкипер сборной России и «Рубина» Сергей Рыжиков оценил уровень российских вратарей:

Cейчас тренерский штаб будет делать ставку на Сафонова, Гильерме, Лунева и Дюпина. Вратарская школа у нас всегда была приличной, выбор немалый. Сафонов сейчас отыграл два отличных матча. Дай Бог, так и продолжит, у него для этого есть всё.

Считаю, что присутствие в этом списке натурализованного Гильерме — абсолютно нормальн0. Он же сам захотел получить российский паспорт. Футболист показывает высокий уровень, вот его и вызвали в национальную команду. Тем более, что он проживает у нас в стране уже много лет.

Гильерме родился Бразилии и выступает за сборную России с 2016 года. На его счету 19 матчей за национальную команду. Помимо этого, за он провёл за «Локомотив» 293 матча. Ранее игрок принял решение продолжать выступать за москвичей и дальше.

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Все комментарии
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сегодня в 02:48
Нафиг бразильский пеночник не нужен
pomor45
pomor45
вчера в 21:16
Не русский, но россиянин, как все.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:07
Сомневаются в этом только квасные патриоты,сами болеющие за зарубежные клубы,зачастую.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:02
Хороший паренёк и классный вратарь !
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 20:00
Маринато нетипичный бразилец в РПЛ, не только тем что захотел получить паспорт и помогать сборной, он еще очень хорошо знает русский язык. Те же Фернандес, Ари или Вагнер за 10 лет не проявили старания выучить язык.
протон
протон
вчера в 19:21
Скромный вратарь,но талант!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:13
Понятно, что желание Гильерме получить российский паспорт вызвано действующей формой лимита. Лучше место, чем в воротах "Локомотива" найти тяжеловато, а ставить легионера в ворота при лимите - то еще удовольствие для железнодорожников. Все-таки надеюсь, что основным вратарем в сборной станет Сафонов, а в качестве резервного вратаря думаю Гильерме тренерский штаб вполне устроит, да и относится к нему будут адекватно и нормально, а не устраивать показательную порку, как Стас Черчесов.
ДСА
ДСА
вчера в 19:03
Сборная для россиян, иностранцы для клубов. Иначе скоро половина в сборной будет чужих, как в сборной Франции.
beefs
beefs
вчера в 18:56
так он еще и женился на русской, или нет...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:55
В какой то отрезок он выручил сборную
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