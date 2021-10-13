Рыжиков: «Гильерме же сам захотел получить российский паспорт»

Бывший голкипер сборной России и «Рубина» Сергей Рыжиков оценил уровень российских вратарей:
Cейчас тренерский штаб будет делать ставку на Сафонова, Гильерме, Лунева и Дюпина. Вратарская школа у нас всегда была приличной, выбор немалый. Сафонов сейчас отыграл два отличных матча. Дай Бог, так и продолжит, у него для этого есть всё.
Считаю, что присутствие в этом списке натурализованного Гильерме — абсолютно нормальн0. Он же сам захотел получить российский паспорт. Футболист показывает высокий уровень, вот его и вызвали в национальную команду. Тем более, что он проживает у нас в стране уже много лет.
Гильерме родился Бразилии и выступает за сборную России с 2016 года. На его счету 19 матчей за национальную команду. Помимо этого, за он провёл за «Локомотив» 293 матча. Ранее игрок принял решение продолжать выступать за москвичей и дальше.