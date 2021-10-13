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Петржела: «Решение уволить Черчесова было правильным»

вчера, 15:14

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру сборной России при Валерии Карпине.

Уже сейчас можно говорить, что решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира.

Карпин — очень хороший психолог. Команда ожила после его назначения, набралась желания играть в футбол. И эту команду не сбили с пути неприятности в виде отказа капитана играть за нее и многочисленных травм. Это очень важный показатель.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:20
Вам не кажется, что слишком много стало этого товарища ? У нас своих горе-специалистов хватает, только успевай разгребай после них Авгиевы конюшни.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:03
Полностью согласен. Но я считаю что с таким составом сложно добиться большего . ни черчесов ни Карпин ни топ тренер ничего не сделает . поэтому лучше Карпин чем дорогой иностранец или тот же дорогой но еще самый тупой тренер сборной черчесов
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:32, ред.
Что мне теперь делать?
Gelious
Gelious ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
вчера в 19:30
Речь не о том, кто насколько там мерзок. Именно если речь об игровых моментах, то Россия только слабее еще стала, пусть и потери тоже в уме держим. Ну это же просто ужас. Я тоже за назначение Карпина, поскольку Черчесов просто уже устал как будто и выдохся. Но все же не ставить же ТАКОЕ первое место промежуточное в сравнение Черчесову, когда этот результат был получен исключительно с помощью везения
1bear
1bear
вчера в 18:53
где же ты раньше был?
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:32
А с черчесрвым игра у нас была что ли? Лучше Карпин за которого хочется болеть и пока он удачный чем черчесов который возомнил себя лучшим тренером в европе
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 18:23, ред.
Так я же и писал , что один месяц и десять дней не возможно поставить игру, что бы она была еще и содержательной. Тем более практически с вторым составом
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:11
Кто вообще выдал таракану тренерскую лицензию?
Ванечка
Ванечка
вчера в 17:55
Ну тут теперь можно все говорить...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:09
"Остроумие на лестнице".Подобного рода оценки постфактум ничего не стоят.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:32
А уволить Петржелку тоже было правильным ?
Gelious
Gelious ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 16:16
везение не очень зависит от тренера. с тренером оценивают содержание игры, а оно было ниже некуда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:09
Его надо было уволить ещё раньше!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:05
Теперь это ясно уже всем, даже Черчесову.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:04
Правильное решение, но не своевременное. Возможно ждали, что Черчесов подаст в отставку после разгрома от Сербии - ну не тут то было - не на того нарвались. Стас возомнил себя пупом земли, незаменимым командиром и тренером без которого все пройдет вразнос, а может просто не хотел отказываться от внушительной суммы контракта. Да, сборная сейчас играет неказисто (а когда играла по другому?), но уже чувствуется совершенно другой настрой и настроение. Дрожащей сборной, какой она была в матчах с Бельгией и Данией нет и в помине, уже можно видеть пасы пяточкой и голы через себя ножницами. Команда верит в тренера и к сборной потихоньку возвращается народная любовь. Правда без понятия, что за капитан отказался там играть? Не знаю таких.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:41
Чуть запоздалое увольнение
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:38
Это понятно и без тебя
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:34
Спасибо вам!!!) ✌ 😉
Oplot
Oplot
вчера в 15:34
Черчесов легендарный тренер.Результаты говорят сами за себя.Не зря он входил в 2018 году в топ 5 тренеров мира.Соперники боялись нашу сборную,доминирование и бескомпромиссность - все это про сборную Черчесова.Карпин конечно недотягивает до него пока что.
4RT
4RT
вчера в 15:29
Питерский флюгер
berda2003
berda2003
вчера в 15:24
о каком капитане речь, была шавка чабана, вот и весь капитан...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 15:23
Сейчас главное результат и результат говорит сам за себя. За полтора месяца из игроков второго плана не возможно сделать Сборную с красивой игрой. Результат есть и это главное
Gelious
Gelious
вчера в 15:17
С чего бы? Сборная почти все матчи играла ужасающе плохо
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