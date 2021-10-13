Петржела: «Решение уволить Черчесова было правильным»

Экс-наставник «Зенита» прокомментировал игру сборной России при .

Уже сейчас можно говорить, что решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира.

Карпин — очень хороший психолог. Команда ожила после его назначения, набралась желания играть в футбол. И эту команду не сбили с пути неприятности в виде отказа капитана играть за нее и многочисленных травм. Это очень важный показатель.