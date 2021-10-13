Петржела: «Решение уволить Черчесова было правильным»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал игру сборной России при Валерии Карпине.
Уже сейчас можно говорить, что решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. Сборная на первом месте в группе и имеет неплохой отрыв за два тура до конца отбора. После провального Евро о таком даже мечтать не могли. Думаю, Россия попадет на чемпионат мира.
Карпин — очень хороший психолог. Команда ожила после его назначения, набралась желания играть в футбол. И эту команду не сбили с пути неприятности в виде отказа капитана играть за нее и многочисленных травм. Это очень важный показатель.