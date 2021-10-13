Калиниченко: «Покупка клубов РПЛ шейхам не интересна»

Бывший полузащитник «Спартака» высказался на тему покупки российских клубов иностранными инвесторами.

Шейхи хотят покупать топовые клубы Европы. Я не думаю, что какой-то шейх в угаре начнет вдруг болеть за клуб не только из России, но и из Восточной Европы. Чтобы это произошло, человек должен, условно говоря, учиться в одной из этих стран, а после резко разбогатеть. Я не понимаю, как это возможно. Если искать таких покупателей, то можно найти каких-то инвесторов, которым деньги некуда девать, и они захотят инвестировать.

Арабские инвесторы не просто дарят деньги, они еще хотят зарабатывать на этом. Сторонних покупателей очень тяжело заинтересовать в нашем футболе, потому что футбол не очень прибыльное дело для наших широт. Тут разговор может идти только про спонсирование, но кто будет просто давать, не желая ничего в ответ.