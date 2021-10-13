ГлавнаяНовостиБизнес и ничего личногоРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Калиниченко: «Покупка клубов РПЛ шейхам не интересна»

вчера, 19:47

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался на тему покупки российских клубов иностранными инвесторами.

Шейхи хотят покупать топовые клубы Европы. Я не думаю, что какой-то шейх в угаре начнет вдруг болеть за клуб не только из России, но и из Восточной Европы. Чтобы это произошло, человек должен, условно говоря, учиться в одной из этих стран, а после резко разбогатеть. Я не понимаю, как это возможно. Если искать таких покупателей, то можно найти каких-то инвесторов, которым деньги некуда девать, и они захотят инвестировать.

Арабские инвесторы не просто дарят деньги, они еще хотят зарабатывать на этом. Сторонних покупателей очень тяжело заинтересовать в нашем футболе, потому что футбол не очень прибыльное дело для наших широт. Тут разговор может идти только про спонсирование, но кто будет просто давать, не желая ничего в ответ.

Все новости
СлухиНовые владельцы «Ньюкасла» хотят приобрести «Интер» и «Марсель»
Вчера, 13:21 Комментарии32
СлухиМайк Эшли решил приобрести «Дерби Каунти» после продажи «Ньюкасла»
09 октября Комментарии7
Трансфер южноамериканской звезды, первые трофеи и мечта о Лиге чемпионов — стадии вхождения в элиту для «Ньюкасла»
09 октябряСергей Иванов в блоге Забыли спроситьКомментарии11
Слухи«Ньюкасл» может пригласить Рангника. Он не против принять предложение
09 октября Комментарии31
19 клубов АПЛ выступили против шейха в «Ньюкасле». Испугались конкуренции с принцем, у которого 368 миллиардов евро
09 октябряВадим Багров в блоге За и противКомментарии12
19 клубов АПЛ высказались против покупки «Ньюкасла» саудовцами
09 октября Комментарии55
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:50
Логично и это не подлежит обсуждению.
112910415
112910415
сегодня в 06:03
про шейхов и думать нечего
вот местные олигархи при определённых обстоятельствах могли бы включиться
vovan32
vovan32
вчера в 22:32
Бизнесмены от того и богаты, потому что не вкладывают деньги огромные просто так, не получая прибыль. Иначе они были бы бедными. В нашем футболе вкладывать бесполезно, заведомо проигрышное дело. Вот по этому и никогда не будет у нас Топ клубов и топ чемпионата. Нужно забыть о Большом футболе и вкладываться в другие виды спорта более привлекательные для наших широт. Но там прибыль не велика и шейхам не интересно. А вот Газпрому пора бы понять, что тратить народные деньги просто так не красиво и стрёмно
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:02
Конечно не захотят! Как можно в таком беззаконии начинать что-то? Что случилось с Керимовым, когда он начал выносить Газпром, ВТБ, Открытие и т.д.???
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:49
Если посмотреть на список Форбс, то можно легко набрать три десятка российских толстосумов способных без ущерба для своего бизнеса содержать футбольные команды и созданные при них футбольные академии, а надо всего лишь "Самому" дать такую установку и никто не посмеет ему отказать в такой малозначительной просьбе. А что касается арабских шейхов, то хочется возразить Максу, что летом прошлого года владельцы Ман.Сити активно проявляли интерес к футбольному клубу Уфа далеко не лидеру нашего чемпионата и точка в этом вопросе пока ещё не поставлена.
нечитайло
нечитайло
вчера в 20:48
было бы не плохо
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:40
Хохоль -рупор шейхов??? Молчи,за умного сойдёшь. И кто ,КАКОЙ УМНИК,ЕГО ТАКУЮ ХРЕНЬ СПРОСИЛ? УВОЛЬТЕ ДЕБИ?ЛА!
Gahi
Gahi
вчера в 20:12
А куда делись свои Шейхи которые с удовольствием вкладывают свои капиталы в иностранные клубы, вот с них и нужно начинать чтобы каждый взял себе по команде в РПЛ и тем самым освободили бы бюджет от такой большой нагрузки в регионах и выстраивали свои команды до уровня ведущих клубов Европы. Пусть покупают кого хотят или воспитывают своих футболистов может таким образом в ближайшей перспективе можно будет достичь результата и сделать из футболистов пешеходов в бегущего зубра для которого защита станет не преграда и забивать мячи в ворота своих соперников не будет составлять ему труда. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:07
Для шейхов просто очень дорого.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:05
Не уверен, что шейхи сильно уж зарабатывают на "Манчестер Сити" или "ПСЖ", с учетом их увиливания от рамок фэйр плей, скорее наоборот. Но это престиж и выход на европейский рынок. Россия с большинством нищего населения для шейхов интерес вряд ли представляет. Так же надо учитывать огромный риск, что деньги потраченные на футбольный клуб частично осядут в карманах наших ушлых "управленцев от футбола".
Futurista
Futurista
вчера в 19:59
Покупка шейхами европейских клубов это вообще не про футбол и не про деньги...
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:56
да пусть парни - пустыни потратятся. Может какой русский клуб прикупят
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:55
Америке не открыл
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100