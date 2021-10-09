19 клубов АПЛ высказались против покупки «Ньюкасла» саудовцами

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вчера, 08:59

Клубы английской Премьер-Лиги недовольны покупкой «Ньюкасла» инвестиционным фондом из Саудовской Аравии.

По информации СМИ , 19 клубов обратились к руководству лиги с жалобами на поглощение и хотят провести экстренное совещание уже в ближайшие дни. Недовольные команды уже запросили информацию, почему лига согласись на эту сделку.

Руководители клубов выразили обеспокоенность, что бренд АПЛ может понести убытки в связи с вероятным повышением трансферных сумм и зарплат спортсменов.

7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии купила акции «Ньюкасла» за 358 миллионов евро. Предыдущим владельцем был Майк Эшли, который возглавлял клуб на протяжении 14 лет.

Болельщики «Ньюкасла» очень обрадовались этой новости и устроили настоящий праздник.