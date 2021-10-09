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19 клубов АПЛ высказались против покупки «Ньюкасла» саудовцами

вчера, 08:59

Клубы английской Премьер-Лиги недовольны покупкой «Ньюкасла» инвестиционным фондом из Саудовской Аравии.

По информации СМИ, 19 клубов обратились к руководству лиги с жалобами на поглощение и хотят провести экстренное совещание уже в ближайшие дни. Недовольные команды уже запросили информацию, почему лига согласись на эту сделку.

Руководители клубов выразили обеспокоенность, что бренд АПЛ может понести убытки в связи с вероятным повышением трансферных сумм и зарплат спортсменов.

7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии купила акции «Ньюкасла» за 358 миллионов евро. Предыдущим владельцем был Майк Эшли, который возглавлял клуб на протяжении 14 лет.

Болельщики «Ньюкасла» очень обрадовались этой новости и устроили настоящий праздник.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 21:49
Леха полтинник самая стабильная валюта, фикс прайс
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:52
Завидуют просто. Но для АПЛ это хорошо. Будет одним топ клубом больше и конкуренция в лиге еще сильнее возрастет. Представляете какая битва будет за выход в Лигу чемпионов? Даже сейчас борьба ожесточенная идет в Англии за заветную четверку а с появлением Ньюкасла еще круче будет заруба. МС, МЮ, Челси, Ливерпуль - кому то из этих клубов придется потесниться.
steel900
steel900
вчера в 17:23
Наверное, самый яростный противник покупки - МС ))
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 17:16
Болельщикам Ньюкасла повезло конечно, хорошо что хоть клуб с историей... А стать топом АПЛ они смогут не раньше чем через пару сезонов, несмотря на деньги
Бак5
Бак5
вчера в 16:41
    azkan
    azkan
    вчера в 16:37, ред.
    Очень интересные комментарии.
    Я тоже свои пять копеек внесу)
    Саудовская Аравия своим рождением обязана британской короне. И она в течении всего своего существования благодарит Британию.
    Британцы в свою очередь тоже очень хорошо относятся к арабам и сильно поддерживают теплые дружественные отношения.
    Даже всемогущие американцы с арабами через британских корешей решают вопросы.
    И этот факт может свести на нуль все потуги 19 клубов. А функционеры АПЛ без политического решения правительства не могли бы разрешить такую сделку.
    Короче это политика с большой буквы. Все уже решено. Не смотря на то что клубы являются учредителями АПЛ и их слово как бы закон.
    Ньюкасл в недалеком будущем один из претендентов на корону АПЛ и даже ЛЧ.
    Тем интереснее смотреть английскую лигу и переживать за свой клуб))
    Igo0rek
    Igo0rek ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    вчера в 15:58, ред.
    Тут надо читать между строк. Ньюкасл покупают представители Саудовской Аравии, а владельцы Манчестер Сити из ОАЭ.

    А отношение СА, Катара и ОАЭ весьма напряженные, и недолюбливают друг-друга.
    Alean
    Alean
    вчера в 15:51
    И Манчестер сити за одно исключить из лиги )
    Заур-ЗВЕРЬ
    Заур-ЗВЕРЬ
    вчера в 15:23
    так они могли бы купить всю премьер лигу)) и ставки делать))
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov
    вчера в 14:45
    Что испугались англичане саудитов? Лучше нашу команду какую нибудь купили бы, вот было бы умора как потом Газпром бегал бы по кабинетам
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 14:22
    Боятся что зимой усилится а следующим летом может и топ клубом стать
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 14:01
    О как! А значит с Сити все ОК))Ничего т не имею против горожан!Но как то стремно
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Igo0rek (раскрыть)
    вчера в 13:56, ред.
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ shlomo (раскрыть)
      вчера в 13:52
      Да вот только Мансур и Нассер не являются владельцами клуба ,там такой же король владеет клубами ,а оба этих принца все го то менеджеры
      Рауль-Зидан
      Рауль-Зидан ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 13:48
      Так в чем туманность ? Главное что что самые богатые ,и важно ли сколько у них там денег ? Я думаю что нет
      RoArt
      RoArt ответ Hamman (раскрыть)
      вчера в 13:41
        Hamman
        Hamman
        вчера в 13:20
        Более всех негодовали МанСити и Челси я полагаю?
        nikoladolgov
        nikoladolgov
        вчера в 13:09
        Зависть плохое чувство !
        протон
        протон
        вчера в 13:03
        Красавчики... никто не хочет деньги терять... понимают, что сороки превратятся в мешок и купят много новых игроков и будут претендовать на первую четверку..
        Под соусом борьбы с авторитарным режимом пытаются просто избавиться от конкурента.. лицемеры британские..
        А мне нравится что миллиардеры покупают клубы АПЛ,....чем больше будет число богатеньких тем яростнее станет чемпионат!!!! Чем не Суперлига??? Ещё пару закупать и все,наслаждайся
        протон
        протон
        вчера в 13:02
        Расскажу историю для тех, кто не знает. Был такой журналист по фамилии Хашогги. Он критиковал режим Мохамеда бен Салмана, обвиняя его в цензуре и тоталитаризме. Наследному принцу это очень не нравилось. В 2018 Хашогги пошел оформлять визу в посольство Саудовской Аравии и пропал. Позднее выяснилось, что на него напали в посольстве около десяти человек принца. Это было заранее подготовленное убийство. Хашогги задушили, обезглавили и расчленили. Позднее его останки и одежда были вынесены из посольства и уничтожены. Сотрудники посольства не допускали полицейских внутрь, пока не уничтожили специальными химикатами следы ДНК убитого. По обвинению в убийстве казнили нескольких рядовых сошек, но заказчиков даже не допрашивали. Вот такой фрукт этот Мохамед бен Салман
        если бы Ньюкасл купил какой-нибудь шейх Бахрейна или Кувейта - никто б ему слова не сказал. а этот Салман - слишком токсичная фигура.
        протон
        протон
        вчера в 13:01
        Набитый арабскими деньгами Сити тоже протестует? Смешно
        Parma1972
        Parma1972
        вчера в 12:56
        Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье,подумали болельщики сорок
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 11:46, ред.
        В любом случае придётся смириться и играть !!!
        А зависть, - грех ! Завидуйте молча !
        Всем Добра !!!
        1bear
        1bear
        вчера в 11:46
        ребята испугались конкуренции....(как будто сейчас цены нв игроков и зарплатв не завышены)
        Lucky luciano
        Lucky luciano
        вчера в 11:38
          A.S.A
          A.S.A
          вчера в 11:36
          Мое личное мнение таково....все эти 19 клубов должны принять эту продажу, и молча соревноваться за победу в АПЛ. Почему то когда Шейх Мансур покупал Манчестер Сити или Шейх Нассер покупал ПСЖ...ни кто не возмущался?! Деньги сделали из этих клубов чемпионами своих стран(аПСЖ и вовсе гегемоном во Франции) и постоянными претендентами на победу в ЛЧ. Так же ни кто не возмущался когда Парижане покупали Неймара за 222 млн и ни кто не ныл про завышенные з/п игрокам...а тут все сразу заговорили,что теперь платить игоокам нужно будет еще больше и покупать игроков станет еще сложнее и дороже...а чего же вы все не думали об этом раньше?!!
          А то что Ньюкаслом теперь владеет богатейший человек это еще не значит что они будут постоянными победителями в АПЛ или в ЕК....видь не деньги играют на поле
          Вон пример тому Ред Булл...в Австрии они герои,а в Бундеслиге в лучшем случаи вторые....
          barcamilan
          barcamilan
          вчера в 11:06
          а вам то чо, играйте в свой футбол
          ОПС
          ОПС
          вчера в 10:55
          Все равно ничего не получится.
          dzvinka
          dzvinka
          вчера в 10:48
          на верху будет тесновато, вангую 6 мест в ЛЧ от АПЛ через пару лет.
          4RT
          4RT
          вчера в 10:46
          Шейхи все клубы АПЛ скупят и будут потом игроков на верблюдов и скакунов выменивать 😁
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