19 клубов АПЛ высказались против покупки «Ньюкасла» саудовцами

Клубы английской Премьер-Лиги недовольны покупкой «Ньюкасла» инвестиционным фондом из Саудовской Аравии.
По информации СМИ, 19 клубов обратились к руководству лиги с жалобами на поглощение и хотят провести экстренное совещание уже в ближайшие дни. Недовольные команды уже запросили информацию, почему лига согласись на эту сделку.
Руководители клубов выразили обеспокоенность, что бренд АПЛ может понести убытки в связи с вероятным повышением трансферных сумм и зарплат спортсменов.
7 октября стало известно, что инвестиционная группа из Саудовской Аравии купила акции «Ньюкасла» за 358 миллионов евро. Предыдущим владельцем был Майк Эшли, который возглавлял клуб на протяжении 14 лет.
Болельщики «Ньюкасла» очень обрадовались этой новости и устроили настоящий праздник.
Ну, тут некое непонимание составителем картинки реального положения вещей. Нассер, например, не является владельцем ПСЖ, поэтому его личные активы совершенно ни при чём. А вот активы владельца ПСЖ, группы QIA, составляют порядка 500 миллиардов долларов. Они, в частности, владеют даже 20% акций Роснефти и всем известной кинокомпанией Miramax.
А вот китайский владелец Интера, скорее всего, не имеет и пятой части того, что здесь указано, поскольку там Партия решает у кого сколько должно быть денег, а Цзиньдун попал к ней в немилость.
Что касается нового владельца Ньюкасла, то здесь совсем всё туманно. Эта семья по сути владеет всей Саудовской Аравией и оценить деньги в их карманах невозможно даже приблизительно. Но то, что они богаче вообще всех остальных владельцев топ-клубов вместе взятых, думаю, трудно оспоримо.
Ну, тут некое непонимание составителем картинки реального положения вещей. Нассер, например, не является владельцем ПСЖ, поэтому его личные активы совершенно ни при чём. А вот активы владельца ПСЖ, группы QIA, составляют порядка 500 миллиардов долларов. Они, в частности, владеют даже 20% акций Роснефти и всем известной кинокомпанией Miramax.
А вот китайский владелец Интера, скорее всего, не имеет и пятой части того, что здесь указано, поскольку там Партия решает у кого сколько должно быть денег, а Цзиньдун попал к ней в немилость.
Что касается нового владельца Ньюкасла, то здесь совсем всё туманно. Эта семья по сути владеет всей Саудовской Аравией и оценить деньги в их карманах невозможно даже приблизительно. Но то, что они богаче вообще всех остальных владельцев топ-клубов вместе взятых, думаю, трудно оспоримо.