Новые владельцы «Ньюкасла» хотят приобрести «Интер» и «Марсель»

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят заключить сделку о покупке «Интера».
Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями клуба.
Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.
Также утверждается, что бизнесмены хотят приобрести «Марсель», а также один из бразильских клубов.
Похоже, "Суперлига" состоится, но в несколько ином варианте.
Похоже, "Суперлига" состоится, но в несколько ином варианте.
А так можно было бы ещё Катанию воскресить, в прошлом самый аргентинский клуб Европы.
А из не топ 5 проект Базель нравится
Ну и в Греции бы влодиться куда , глядишь новый Динамо Загреб появится.
Хотя о чём это я! Нужно из Сан-Марино сделать сборную настоящую.
А так можно было бы ещё Катанию воскресить, в прошлом самый аргентинский клуб Европы.
А из не топ 5 проект Базель нравится
Ну и в Греции бы влодиться куда , глядишь новый Динамо Загреб появится.
Хотя о чём это я! Нужно из Сан-Марино сделать сборную настоящую.
могут же сделать цап-царап))
могут же сделать цап-царап))
это стильно и дорого
это стильно и дорого
Кому-то точно повезёт !
Кому-то точно повезёт !
А почему не Спартак или Зенит ?
У них то можно купить за 1 РУБЛЬ !
А почему не Спартак или Зенит ?
У них то можно купить за 1 РУБЛЬ !