Новые владельцы «Ньюкасла» хотят приобрести «Интер» и «Марсель»

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вчера, 13:21

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят заключить сделку о покупке «Интера».

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями клуба.

Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.

Также утверждается, что бизнесмены хотят приобрести «Марсель», а также один из бразильских клубов.