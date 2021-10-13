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Новые владельцы «Ньюкасла» хотят приобрести «Интер» и «Марсель»

вчера, 13:21

Новые владельцы «Ньюкасла» хотят заключить сделку о покупке «Интера».

Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) уже вступил в активные переговоры с представителями клуба.

Сумма сделки может составить 1 миллиард евро.

Также утверждается, что бизнесмены хотят приобрести «Марсель», а также один из бразильских клубов.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ 1bear (раскрыть)
сегодня в 06:46
пожалуй Арабский Трест не в состоянии чем то помочь этому клубу.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 06:45
вместо китайского Интера,лучше бы купили клеймённую зебру.ведь арабы любят лошадей.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:57
Может сразу и Реал Мадрид, Шахтёр, Шериф, Базель, Терек, Боруссию Д, Рейнджерс, Бока, Карабах, Астану и т.д.?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ BagioR (раскрыть)
вчера в 21:54
Выкупить УЕФА у Катара?))
steel900
steel900
вчера в 21:52
.... а так же Боруссию, Валенсию, Спортинг и Локомотив!
Похоже, "Суперлига" состоится, но в несколько ином варианте.
BagioR
BagioR
вчера в 20:25, ред.
Чего мелочится пусть уефа сразу покупают, хотя нет они и так куплены
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:53
А я бы купил Нант и Малагу .
А так можно было бы ещё Катанию воскресить, в прошлом самый аргентинский клуб Европы.
А из не топ 5 проект Базель нравится
Ну и в Греции бы влодиться куда , глядишь новый Динамо Загреб появится.

Хотя о чём это я! Нужно из Сан-Марино сделать сборную настоящую.
valt134
valt134
вчера в 18:38
Не о том, ой не о том шейхи думают... Кубань, вон, в ФНЛ на последнем месте «загибается.» Какие в .ОПУ Интеры??? А я, в свою очередь, обязуюсь сводить их в ближайшую «Пирожковую». (Расходы, кстати, тоже с меня. Надеюсь, больше 2-х не съедят.)
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 18:05
Не кисло в чубец.... губы раскатали по полной...
1bear
1bear
вчера в 17:48
купите лучше Барселону,а то они в .....опе
Анд-м
Анд-м
вчера в 17:11
Я за то что бы они купили марсель. Чемпионат Франции в разы интереснее будет
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 16:41
Ничего личного, просто бизнес...
LOpp
LOpp ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 15:15
вкладывать деньги в российские проекты очень рискованно.
могут же сделать цап-царап))
LOpp
LOpp
вчера в 15:13
лет через 20 все европейские топ клубы будут принадлежать миллиардерам из Китая, С. Аравии, ОАЭ и Катара, ну ... или нефть закончится))
Oplot
Oplot
вчера в 15:06
вот бы Барсу купили,с долгами бы на изи разобрались бы)
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 15:04
Вот так сразу и не скажешь - это вообще к футболу относится или тут другие мысли у "бизнесменов".
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 14:50
Лучше б купили Боруссию Дортмунд... Что бы хотя бы не распродавали игроков каждое ТО...
dok66
dok66
вчера в 14:48
Как то все не понятно . Ну Ньюкасл за небольшие собственно деньги , здесь все понятно. Интер - за ярд это уже совсем не понятно ! Марсель , ну тоже есть понятка - некая подковерная борьба . Но вкупе - что-то очень похоже на "политические игры" с Европой .
112910415
112910415
вчера в 14:40, ред.
собрать небольшую, но яркую коллекцию ...
это стильно и дорого
Nazi
Nazi
вчера в 14:34
Марсель было бы здорово, в Лиге 1 появилась бы конкуренция и дикая заруба на равных между непримиримыми врагами :)
протон
протон
вчера в 14:29
Без вот этих мешков с деньгами не было бы этих диких 222 млн за Неймаров и топовые игроки играли бы по всей Европе, а не за несколько избранных. И зарплаты были бы более адекватными
Василий 50
Василий 50
вчера в 14:20
А слабо купить клуб РПЛ?
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:18
Аппетит приходит во время еды?))))
4RT
4RT
вчера в 14:13
Будут одним составом в четырех чемпионатах играть 😁
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:10
Ну а че!Денег как у дурака махорки!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:45
Это уже игра Покрупному !!! Удачи !!!
Кому-то точно повезёт !
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
Ну ничего себе замашки.
sihafazatron
sihafazatron ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 13:37
по документам владельцы будут разные, так что и прикопаться не получится. как у редбула, к примеру
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:36
Странно ...
А почему не Спартак или Зенит ?
У них то можно купить за 1 РУБЛЬ !
berda2003
berda2003
вчера в 13:35
а локо не хотят, вместе с фашистами?
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