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«Ньюкасл» может пригласить Рангника. Он не против принять предложение

вчера, 20:35

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может уйти в «Ньюкасл», сообщает Chronicle Live.

Английский клуб, который недавно выкупили саудовцы, рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста. Отмечается, что Рангник не против занять управленческую должность в «Ньюкасле», однако у клуба есть и другие кандидатуры.

Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года.

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 18:14
Вставай, Товарищ Сталин! Опять с Немчурой «Большие Тёрки» намечаются. Вован «не тянет...» По ходу он с ними «в доле». Устроим им СТАЛИНГРАД...
valt134
valt134
сегодня в 18:05
Профурсетка немецкая...
112910415
112910415
сегодня в 08:15
надо срочно опровергать,
иначе некрасиво получается !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:44
Приехал в Локо намутил а теперь дёру даёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:56
Выженое поле? Барыга?).
Кажется я, такое, уже от кого-то слышал).
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:29
В Ньюкасле запахло большими деньгами , на запах побежит???
berda2003
berda2003
вчера в 23:15
этот немец настоящий фашист - развалил и пытается смыться - надо срочно возвращать марко - увеличив з/плату в 2 раза...
d_fincher
d_fincher
вчера в 23:08
Урыл Локомотив. Разрушил команду, уволил тренера - и свалить. Классно. Поделом. Не дело это - предавать своих. А потом чтоб еще болелы оправдывали это всякими там прекрасными планами "умного немца". Предателей нигде не любят.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:46
Ньюкасл сейчас может всё что угодно.
sv_1969
sv_1969 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 21:45
дык он всё сделал)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:44
Вот оно чё Михалыч!Ему у Сорок с Цорном есть где разгуляться!
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:40
Ему плевать!По ходу Локо для него как поле для опытов был(((
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:38, ред.
«Ньюкасл» может пригласить Рангника. Он не против принять предложение.
Но есть несколько весовых Но. И во-первых как пишут, что у Ньюкасла есть ещё несколько кандидатов на эту должность. Во-вторых это только чьи-то фантазии или догадки, скорее всего. Не думаю что кто-то из СМИ может сейчас уже знать о планах руководства Ньюкасла, не успевшего толком войти в клуб.
У Рангника наверняка долгосрочный контракт, ведь он отказался из-за этого контракта от нескольких предложений, в том числе возглавить сборную Германии. И чтобы разорвать контракт с Локомотивом наверняка там указана немаленькая сумма, Рангнику или тем кто захочет его переманить придётся заплатить эту сумму. И для чего это кому-то нужно. Я думаю в руководстве Ньюкасла достаточно грамотные люди и уж деньги 💰 💰 💰 считать умеют. Скорее всего эта вся история просто обыкновенная жареная утка на фоне покупки арабами Ньюкасла, вот и всё. А Рангнику Удачи в Локо !!! Всем Добра !!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:31
Сделал дело - вытри тело.
1bear
1bear
вчера в 21:24
вот дела - развалил Локо и сваливает,а может гад цену себе набивает ???
112910415
112910415
вчера в 21:20
интересный поворот
Анд-м
Анд-м
вчера в 21:14
Странно будет если убежит, наворатил делов и смотаться где больше платят. Уж доделывай, что начал
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:08
Беги,фриц,беги...
Gahi
Gahi
вчера в 21:07, ред.
Ральф Рангник пришёл в Локомотив в июле 2021 года, и за это время произошло столько изменений что их хватило бы для других клубов на несколько лет, расставания с лидером Крыховяком а также с рядом игроков, но самое главное расстались с главным тренером Марко Николичем заплатив ему неустойку в кругленькую сумму. Конечно вопрос ещё не решён, но одно то что Рангник не против уже говорит о многом, в этой ситуации больше всего волнует вопрос где окажется команда Локомотив на перепутье этих дорог, если Рангник всё же решит уйти в Ньюкасл Юнайтед. Удачи
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 20:59
Я думаю Ньюкасл может найти кандидатуру куда более лучше.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:48
Подождите приглашать, он ещё не весь локо распродал и разогнал.
particular
particular
вчера в 20:44
Немчик вдосталь покуражился и основательно раздербанил Локо. Боссы попали на его басни и стратегии. Теперь после разрушителя придётся искать строителя.
Сп62
Сп62
вчера в 20:43
А неустойку он будет платить Локо?
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:43
Это будет грандиозная подстава Локо и Николича!
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:43
Похоже мы на пороге грандиозного шухера...
протон
протон
вчера в 20:42
бред полнейший, зачем вообще таких гастролеров однодневок брать то? понятно что всех интересуют деньги и он в Локо не из-за любви к Москве, но нужно же хоть какой-то результат показать то, тперь по факту пришел, осуществил непонятные продажи и покупки, сменил тренера и на пол пути валит
протон
протон
вчера в 20:41
Пришел , развалил, убрал игроков и тренера, ушел) троянский конь, ищите газпромовский след
Будет эпик фейл если эти слухи подтвердятся и Рангник уедет тупо на большую зарплату да ещё и в АПЛ.
протон
протон
вчера в 20:40
Локомотив развалил, деньги получил, можно сваливать
О как! Убрал Марко и ушел к шейхам
Претендент на "кидалово года"))
протон
протон
вчера в 20:40
Специально уволил Николича, чтобы бесплатно его нанять в Ньюкасл)
BDA8181
BDA8181
вчера в 20:37
Рагник не пойдёт, это не тот спец. Он привык работать с молодёжью. А Сороки захотят больше звёзд и роскоши.
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