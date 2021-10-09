«Ньюкасл» может пригласить Рангника. Он не против принять предложение.

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вчера, 20:35

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» может уйти в «Ньюкасл», сообщает Chronicle Live.

Английский клуб, который недавно выкупили саудовцы, рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста. Отмечается, что Рангник не против занять управленческую должность в «Ньюкасле», однако у клуба есть и другие кандидатуры.

Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года.