«Ньюкасл» может пригласить Рангника. Он не против принять предложение.

Руководитель отдела спорта и развития «Локомотива» Ральф Рангник может уйти в «Ньюкасл», сообщает Chronicle Live.
Английский клуб, который недавно выкупили саудовцы, рассматривает вариант с приглашением немецкого специалиста. Отмечается, что Рангник не против занять управленческую должность в «Ньюкасле», однако у клуба есть и другие кандидатуры.
Рангник работает в «Локомотиве» с июля 2021 года.
Но есть несколько весовых Но. И во-первых как пишут, что у Ньюкасла есть ещё несколько кандидатов на эту должность. Во-вторых это только чьи-то фантазии или догадки, скорее всего. Не думаю что кто-то из СМИ может сейчас уже знать о планах руководства Ньюкасла, не успевшего толком войти в клуб.
У Рангника наверняка долгосрочный контракт, ведь он отказался из-за этого контракта от нескольких предложений, в том числе возглавить сборную Германии. И чтобы разорвать контракт с Локомотивом наверняка там указана немаленькая сумма, Рангнику или тем кто захочет его переманить придётся заплатить эту сумму. И для чего это кому-то нужно. Я думаю в руководстве Ньюкасла достаточно грамотные люди и уж деньги 💰 💰 💰 считать умеют. Скорее всего эта вся история просто обыкновенная жареная утка на фоне покупки арабами Ньюкасла, вот и всё. А Рангнику Удачи в Локо !!! Всем Добра !!!
Но есть несколько весовых Но. И во-первых как пишут, что у Ньюкасла есть ещё несколько кандидатов на эту должность. Во-вторых это только чьи-то фантазии или догадки, скорее всего. Не думаю что кто-то из СМИ может сейчас уже знать о планах руководства Ньюкасла, не успевшего толком войти в клуб.
У Рангника наверняка долгосрочный контракт, ведь он отказался из-за этого контракта от нескольких предложений, в том числе возглавить сборную Германии. И чтобы разорвать контракт с Локомотивом наверняка там указана немаленькая сумма, Рангнику или тем кто захочет его переманить придётся заплатить эту сумму. И для чего это кому-то нужно. Я думаю в руководстве Ньюкасла достаточно грамотные люди и уж деньги 💰 💰 💰 считать умеют. Скорее всего эта вся история просто обыкновенная жареная утка на фоне покупки арабами Ньюкасла, вот и всё. А Рангнику Удачи в Локо !!! Всем Добра !!!