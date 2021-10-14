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«Для клуба это не очень хорошо». Витория — об уходе Попова из «Спартака»

вчера, 09:26

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал уход Дмитрия Попова с должности спортивного директора московского клуба.

Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше.

Его добровольная отставка — предательство по отношению ко мне? Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него.

Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно — могу пообщаться и с президентом «Спартака».

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протон
протон
вчера в 23:35
"Предательство..." Ну что за хрень алланазаровская очередная. Или Алланазарову надо на собственном опыте убедиться, что есть предательство, чтобы перестал словами разбрасываться.
Сп62
Сп62
вчера в 11:58, ред.
У нас (а может и не только у нас) так всегда: паны дерутся, а у холопов чубы трещат. Витория пусть привыкает.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:24
Молодец,правильно отметил:То что в России "предательство",на Западе-"вынужденный выбор".Вишисты знают...
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:13
Попов был единственным из старой гвардии.
beefs
beefs
вчера в 10:12
все что не делается к лучшему...
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:38
А что он мог ответить Попов человек Алекперова
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:27
Кому нужны эти сплетни?
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