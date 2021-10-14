«Для клуба это не очень хорошо». Витория — об уходе Попова из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал уход Дмитрия Попова с должности спортивного директора московского клуба.

Никого не осуждаю. У каждого могут быть свои причины того или иного шага. Мы много общались с Дмитрием, когда я только пришел в «Спартак», но он решил уйти. Для клуба это не очень хорошо, так как это был важный сотрудник, который за многое отвечал. Хорошо ли для него лично — его дело. Самое главное, что мы в «Спартаке» смогли преодолеть ту ситуацию и продолжаем трудиться дальше.

Его добровольная отставка — предательство по отношению ко мне? Мне не нравится это слово — предательство. Повторю — никого не осуждаю. И вот что хочу сказать: я подписал контракт с клубом, а не с Дмитрием Поповым. Мы все иногда принимаем разные трудные решения. Но не берусь говорить о том, что это предательство. Было ли это хорошее решение по отношению к клубу? Нет, не было. Но, видимо, хорошее лично для него.

Сейчас у нас налажена хорошая коммуникация с генеральным директором, а если нужно — могу пообщаться и с президентом «Спартака».