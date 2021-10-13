Карпин не исключает, что снова вызовет Дзюбу в сборную России

Наставник сборной России рассказал, что готов снова пригласить форварда «Зенита» в состав национальной команды:

Если будет хорошо выступать и мы посчитаем, что он поможет сборной, то вызову. В сентябре хорошо играл, но отказался. Не исключаю, что он снова откажется.

Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда позову.

Возможно ли, что он держит обиду на фразу, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не обзывал клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А продолжение истории вы уже додумываете сами.