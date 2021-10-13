Карпин не исключает, что снова вызовет Дзюбу в сборную России

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что готов снова пригласить форварда «Зенита» Артема Дзюбу в состав национальной команды:
Если будет хорошо выступать и мы посчитаем, что он поможет сборной, то вызову. В сентябре хорошо играл, но отказался. Не исключаю, что он снова откажется.
Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда позову.
Возможно ли, что он держит обиду на фразу, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не обзывал клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А продолжение истории вы уже додумываете сами.
Артём Дзюба был вызван на октябрьские поединки сборной России, но отказался приехать в национальную команду, сославшись на плохую форму. После этого на Артёма обрушился шквал негатива.
Достали с этим Дзюбой. Вся жизнь состоит из моментов. Дзюба был одним из моментов. Всё нет его, прошел. Будет другой, и не один.
Вот все мусолят эту тему с Дзюбой, а Валера правильно говорит - не хочет играть, не надо.
Просыпаешься Дзюба, спать ложишься - Дзюба...
Достали с этим Дзюбой. Вся жизнь состоит из моментов. Дзюба был одним из моментов. Всё нет его, прошел. Будет другой, и не один.
Вот все мусолят эту тему с Дзюбой, а Валера правильно говорит - не хочет играть, не надо.
Просыпаешься Дзюба, спать ложишься - Дзюба...