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Карпин не исключает, что снова вызовет Дзюбу в сборную России

вчера, 20:47

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что готов снова пригласить форварда «Зенита» Артема Дзюбу в состав национальной команды:

Если будет хорошо выступать и мы посчитаем, что он поможет сборной, то вызову. В сентябре хорошо играл, но отказался. Не исключаю, что он снова откажется.

Напишу: «Ну что, форму набрал?». Если ответит да, тогда позову.

Возможно ли, что он держит обиду на фразу, что буду клоуном вместо него? Может быть. Я никого не обзывал клоуном. Сказал, что не хватает шуток и теперь я буду шутить. А продолжение истории вы уже додумываете сами.

Артём Дзюба был вызван на октябрьские поединки сборной России, но отказался приехать в национальную команду, сославшись на плохую форму. После этого на Артёма обрушился шквал негатива.

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Все комментарии
Правдолюб157
Правдолюб157 ответ Iv the Lucky (раскрыть)
сегодня в 17:56
Факты упрямая вещь :
Дзюба -лучший нап!
Дзюба-лучший асист!
Сп62
Сп62
сегодня в 12:15
Чтобы такое случилось, Дзюбе необходимо играть на уровне Роналдо. Тогда Валера может и пригласит.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:46
А смысл его вызывать? По крайней мере, при Карпине.
Знатог
Знатог
сегодня в 10:46
Отказал ему 2 раза.
альсато
альсато
сегодня в 09:12
Чтобы создать боеспособный коллектив-нужно руководствоваться не только тактико-техническими способностями (в данном случаи) игрока, но..., что не мало важно и совместимостью с другими футболистами команды.
edubokom
edubokom
сегодня в 08:45
Обязательно вызвать в расширенный список. И тогда Карпин в любом случае Дартаньян. Если тот согласится, то в окончательную обойму не включать. А если нет, то какие к тренеру вопросы?
13 RUS
13 RUS
сегодня в 08:20
Дзюбол нам не нужен и клоун этот в сборной тоже
Iv the Lucky
Iv the Lucky ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 07:45
Во первых "Дзюба на сегодняшний день является лучшим нападающим" это только ваше субъективное мнение. Видимо вы фанат Зенита , а возможно лично Дзюбы , но многие с вами не согласятся. Дзюба достаточно хорош по Российским меркам , но вряд ли лучший. Во вторых , если футболист отказывается от сборной сославшись на форму , то на мой взгляд вполне логично будет при следующем вызове про эту самую форму спросить.
mat73
mat73
сегодня в 06:49
Не надо! Не вздумай, Георгич!
112910415
112910415
сегодня в 05:57
на данный момент все карты на руках у тренера
3y4x6rr58eeh
3y4x6rr58eeh
сегодня в 04:36
Что-то не особо верится
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 03:26
Валера - дипломат.
Lisvova
Lisvova ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 03:14
А у него нет задачи ни тебе понравиться, ни журналистам, ни игрокам, у него другие обязанности. И он с ними справляется пока успешно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 03:05
Во сне тоже Дзюба. Ужас! Кошмар! Франкенштейн отдыхает. Ахахахаха!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 00:58
Ну не приедет он к Карпину, однознАчно!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:56
А между строк другое читается.
kts99
kts99
сегодня в 00:52, ред.
Почему нет Как игрока на замену вполне можно
makkie
makkie
вчера в 22:59
Карпин с Дзюбой - как собака с кошкой в сборной.
Очевидно, что даже если Рукаку и вызовут, то играть он не будет. Тем более всегда можно списать это на омоложение сборной. Все козыри у Валеры в руках.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:57
Пригласить может и пригласит а вот играть рукатый не будет, просто не даст играть.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:53
Уверен, что Артём больше не будет выступать за сборную, причём сознательно, по собственному желанию, как бы его не упрашивал главный тренер. После звонка с унизительным для футболиста вопросом " Ну что, форму набрал ? ", любой уважающий себя игрок ответит отказом. Карпин прекрасно знает, что Дзюба на сегодняшний день является лучшим нападающим, набравшим хорошую форму, и задавать такой вопрос - проявлять бестактность по отношению к нему. Вспомните его обращение к другому кандидату "Игрочишка". Есть что-то неуловимо отталкивающее во всём поведении Карпина: его ответы, как-будто он делает одолжение, да ещё сквозь зубы, мол, надоели вы, да приходится отвечать; высокомерие при общении с журналистами - в общем манеры парня из подворотни, не вызывающего, прежде всего, уважения к своей персоне. В общем, под руководством такого тренера я бы выступать за сборную не стал.
за
за
вчера в 22:49
не нужен сборной блудливый Дзюба.
cska1948
cska1948 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:38
Можно делать ставки: позовёт - не позовёт!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:31
Коварный Валера обязательно позовет Дзюбу в сборную, чтобы тот еще раз отказался, обрушив на себя водопад критики.
minai
minai
вчера в 22:31, ред.
Но это совершенно другая сборная, свободная от дзюбозависимости, и Артём должен это понимать. Ему надлежит понять, что он здесь не любимец Черчесова, а просто нападающий, каких кроме него ещё двое, и в новой команде он никто и звать его никак, и играть он должен так, как ему скажет тренер, и в случае неудачных его действий нужно быть готовым к тому, что "напихать" может любой партнёр по команде. Не думаю, что Дзюба сподобится принять такой вызов, слабый он.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:22
Опять двадцать пять,не устали мусолить одно и тоже?! Вызовет,не вызовет. Разберуться сами.
smitt
smitt
вчера в 22:22
Развели санта-барбару
cska1948
cska1948
вчера в 22:17
Карпин ответил исходя из поговорки: "Никогда не говори никогда!". Тем самым оставив себе поле для манёвра. Но скорее всего ему это поле не понадобится и Дзюба для него перевёрнутая страница.
Mi6
Mi6
вчера в 22:09
Нельзя Дубиньо возвращать - ещё предаст
протон
протон
вчера в 22:08, ред.
после того поззора что с ним было, вместо него, я бы повесил бутсы на гвоздь, и не выходил с подвала года три. не спорю , были периоды где он помогал сборной, клубу. ему за это уважение я предъявляю
Alexnvr
Alexnvr ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:58
Карпин его грамотно потролил. Захочет - придёт, не захочет - не придёт. А ...опу выцеловывать Рукаку он не собирается.
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