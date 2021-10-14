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Кавазашвили: «Дзюба срочно нужен сборной России!»

вчера, 08:36

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказать от выступлений за сборную России.

Необходим ли Дзюба сборной? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семёну Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?» Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания?

Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом. Дзюба самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим.

Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:36
Дзюба нужен только Квазашвилли, но не сборной
cska1948
cska1948 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:47
Кстати, я тоже хотел привести пример со Стрельцовым, но воздержался, т.к. отлучение от футбола Стрельцова всё же негативно сказалось на выступлении нашей сборной на ЧМ в Швеции. В то время как отказ Дзюбы от игры за сборную пошёл ей только на пользу.
Правдолюб157
Правдолюб157 ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 20:04
А с каких это пор тренер определяет форму,а нес футболист или врач команды ?!?
Наверно всё таки сам человек знает лучше чем кто либо !
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Правдолюб157 (раскрыть)
вчера в 20:01
Уважаемый, я повторюсь, но с каких пор определяет форму футболист а не тренер?
Правдолюб157
Правдолюб157
вчера в 16:55
Дзюба лучший нап рпл!
Дзюба лучший асист рпл!
И правильно сделал что отказал карпуше, т.к. если бы он согласился то на 99%
это была бы подстава со стороны купитмана....
Хотел бы видеть Артёма в сборной,то включилбы его сразу и в основной состав,
а не в последний момент и в резервный (расшириный) !!!
И напомню : Дзюба НЕ ОТКАЗАЛСЯ,а уточнил что пока НЕ ГОТОВ!!!
Храневец
Храневец
вчера в 15:41
Старик курнул не то ,или уже возраст дает о себе знать !
bashnat013
bashnat013
вчера в 15:38
На столба уже давно никто не играет ,атака должна быть комбиционной и подбор игроков соответственный ,это уже старо как мир и кавазашвили или как там его
альсато
альсато
вчера в 14:56
"Дзюба своим поступком наносит ОГРОМНЫЙ вред не только комплектованию сборной, но и нашему футболу в ЦЕЛОМ"-замечательно Анзор!....Так, на какой ХРЕН он тогда нужен?)))))
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:30
Одолели раздувать бурю в стакане...
Про-сто болель-щик
Про-сто болель-щик ответ Питерские гоблины (раскрыть)
вчера в 13:18
Этот он Черчеса наслушался, тот тоже был на службе у Государства, возглавляя сборную. Забыл видимо, что РФС формально не имеет права иметь какое то отношение к государству)))
kasyak7
kasyak7
вчера в 12:55
Ещё один старый маразматик влюбленный в Дзюпу. Надоели уже эти разговоры.
Сп62
Сп62
вчера в 12:07
Уж сколько сборная СССР потеряла, когда отлучили Стрельцова. Однако Хрущёв был непреклонен. А тут Дзюба.? Хм...
drive45
drive45
вчера в 11:48
Зачем все это, время Артема ушло. Тему надо закрыть.
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 11:42
Ну и насловоблудил,наверное и сам-то не понял,чего наговорил...)))
4RT
4RT
вчера в 11:40
У шизиков осенние обострение
sv_1969
sv_1969 ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 11:08
Но если с ним садится и переговаривать то это получится ещё больше возвеличить его! Кто он на фиг такой что тренер СБОРНОЙ должен разговоры водить с ним по несколько раз!Это все нам аукается домашний ЧМ! Один пастух все уйти не мог и не хотел а с другим надо разговоры водить! Смешно да и только!
tf4paghket6u
tf4paghket6u
вчера в 10:40
Нафиг рукоблуд и карманочист там не нужен
Питерские гоблины
Питерские гоблины
вчера в 10:40
Служит??? Господи, как всё запущено...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:30
Достали уже с Дэтпулом). Скоро бабка спрашивать начнет утром:
-Ты, кого там во сне материшь!!!???
berda2003
berda2003
вчера в 10:30
ну, и кому нужен в сборной недалёкий 56? анзору? пусть собирает свою сборную из 56ов!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:28
Такое ощущение или вернее так благославляют рукатого как будто сборную оставил Роналду в молодые годы, нахрена он нужен сборной.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:25
Снова анзорик перебрал.
LOpp
LOpp
вчера в 10:23
Умерла так умерла
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:14
Не слишком ли много уделяется внимания ничего не значащему ни для кого персонажу ? Дзюба -самый сильный нападающий у нас в стране ? Ну если только для вас .Вся страна думает иначе ! Такие 77ки ,как Дзюба ,должны знать своё место . Сборная обойдётся без него ,не велика шишка .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:09
Недалёкий человек не нужен сборной.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:04
Не нужен. Тем более, срочно.
cska1948
cska1948
вчера в 09:42
"...Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу."
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Ну и зачем ТАКОЙ человек в сборной? Чтобы посеять раздор и поделить команду на тех кто за Карпина, а кто за Дзюбу?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:42
Дзюба нужен сборной России по карманному бильярду!
112910415
112910415
вчера в 09:41
строгий выговор ему, премии лишить, отконвоировать в сборную и там поставить в угол на горох ! )
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:36
Пока не нужен
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