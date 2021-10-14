Кавазашвили: «Дзюба срочно нужен сборной России!»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказать от выступлений за сборную России.

Необходим ли Дзюба сборной? Необходим! Срочно! Я поставил вопрос и написал официальное письмо председателю комитета РФС по этике Семёну Андрееву: «Почему мы в комитете РФС по этике не разбираем отказ Дзюбы?» Это нарушение этики, почему мы не применяем взыскания?

Дзюба своим поступком наносит огромный вред не только принципу комплектования сборной команды, но и нашему футболу в целом. Дзюба самый сильный центральный нападающий России. У нас лучше Дзюбы нет в чемпионате России. Его присутствие обязательно в сборной. Он просто необходим.

Его поступок – месть лично Карпину. Это мог сделать только недалекий человек. Он забывает про то, что служит не Карпину, а российскому футболу.