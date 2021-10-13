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Карпин назвал футболиста сборной, который похож на него

вчера, 21:36

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о характерах игроков национальной команды:

Есть ли в сборной игрок, похожий на меня по характеру? Думаю, это Баринов. То, как он ведет себя на поле и за его пределами. Почти один в один. Но я ему об этом не говорил.

Кузяев очень спокойный, но нельзя утверждать, что он на поле мягкий. Баринов и Кузяев — это лицо сборной? Ещё Джикия и Дивеев.

После восьми туров отборочного турнира к ЧМ-2022 россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Сборная России имеет хорошие шансы выйти в финальную часть «мундиаля».

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:40
Подбадривает игроков, молодец!
ДСА
ДСА
сегодня в 04:48
Валера нашел новых лидеров.
STVA 1
STVA 1 ответ Ника228 (раскрыть)
сегодня в 01:30
Да ты че)))
Ника228
Ника228 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 01:13
речь про характер , а не про уровень игры .
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:30
И за Реал Сосьедад два раза)))
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:29
Приветствую!Как и мне тоже)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:26
Баринов тоже во сне играл за Сельту !!!)
cska1948
cska1948
вчера в 22:19
"...Но я ему об этом не говорил..."
-------------------
Георгич, мы тоже не скажем!
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:18
Приветствую, Уважаемый!
Баринову до Карпина, как мне до здоровья.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:06
Карпин мог отдать, отобрать, забить, и не важно кто был соперник.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ beefs (раскрыть)
вчера в 22:05
Мальмё, сделай подарок в ноябре....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:04
Вот тут уже мы к истине подобрались и этот хорошо. Действительно все эти парни, может без Дивеева, и есть костяк.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:52
Подумалось про внебрачного сына...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:47
Мучают Карпина всякими глупыми вопросами.
beefs
beefs
вчера в 21:45
Звезда, смотри не закатись...
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:44
Баринов ты на кого похож? На Карпина.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:42
Отправьте его скорее в лес на реабилитацию,а то он всё испортит.
протон
протон
вчера в 21:42
В пору говорить не «Валера верим», а «Валерий Георгиевич, мы в вас уверенны»…
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:40, ред.
"Есть ли в сборной игрок, похожий на меня по характеру? Думаю, это Баринов. То, как он ведет себя на поле и за его пределами. Почти один в один. Но я ему об этом не говорил." И, видимо, Баринов об этом никогда не узнает! Секрет! А вообще, игроков уровня Карпина в сегодняшней сборной нет!
STVA 1
STVA 1
вчера в 21:40
Карпин более техничен
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:40
ну Баринов ничего.
Rattlehead
Rattlehead
вчера в 21:39
Если только по характеру. По игре Карпин даже в свои 52 года на голову сильнее любого нынешнего сборника.
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