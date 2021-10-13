Карпин назвал футболиста сборной, который похож на него

Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал о характерах игроков национальной команды:
Есть ли в сборной игрок, похожий на меня по характеру? Думаю, это Баринов. То, как он ведет себя на поле и за его пределами. Почти один в один. Но я ему об этом не говорил.
Кузяев очень спокойный, но нельзя утверждать, что он на поле мягкий. Баринов и Кузяев — это лицо сборной? Ещё Джикия и Дивеев.
После восьми туров отборочного турнира к ЧМ-2022 россияне набрали 19 очков и возглавили турнирную таблицу группы H. Сборная России имеет хорошие шансы выйти в финальную часть «мундиаля».
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Георгич, мы тоже не скажем!
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Георгич, мы тоже не скажем!
Баринову до Карпина, как мне до здоровья.
Баринову до Карпина, как мне до здоровья.