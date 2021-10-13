Карпин назвал футболиста сборной, который похож на него

Наставник сборной России рассказал о характерах игроков национальной команды:

Есть ли в сборной игрок, похожий на меня по характеру? Думаю, это Баринов. То, как он ведет себя на поле и за его пределами. Почти один в один. Но я ему об этом не говорил.

Кузяев очень спокойный, но нельзя утверждать, что он на поле мягкий. Баринов и Кузяев — это лицо сборной? Ещё Джикия и Дивеев.