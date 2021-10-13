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«Лех, ты слишком хороший». Карпин рассказал о разговоре с Миранчуком

вчера, 22:21

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке:

Мы общаемся с Миранчуком. Он воспринимает всё очень адекватно. Я ему говорю: «Лех, ты слишком хороший. Это тоже плохо». Капитанскую повязку ему отдать? Может быть. Говорю ему перед играми, что надо будет возвращаться быстро в защиту или сразу прессинговать. Есть игроки с одними сильными сторонами, а есть — с другими. Месси тоже не охотно прессингует.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за «Аталанту» в пяти матчах и сделал 1 результативную передачу. Ранее боссы клуба развеяли слухи вокруг Алексея.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:54
Карпин: "Ох, Лёха, Лёха, нам без тебя так плохо!"
112910415
112910415
сегодня в 05:43
Карпин - мужик понимающий
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:09
Алексею давно надо присмотреть другой клуб.
cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:23
Да я разве против? Пусть поговорит, тем более что сегодня он у нас герой и по праву!
Futurista
Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:57
Ну почему пятиминутка?)...Карпин всю жизнь в футболе...думаю он адекватно оценивает свое положение сегодня...
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:47
У Карпина ПЯТИМИНУТКА славы! Пусть насладиться! А то, когда следующая настанет, одному футбольному Богу известно.
протон
протон
вчера в 22:40
Миранчук устает психологически. Наверное это самое правильно объяснение его игры. Он теряет концентрацию не от физической усталости, а наверное от умственной. Речь не о том, что он там постоянно думает, а скорее сего о его какой то рассеяности. Ведь он просто пропадает из игры. Теряет позицию, перестает правильно двигаться и открываться, хотя сил ещё предостаточно.
протон
протон
вчера в 22:39
Согласен с Георгичем, Лёше нужно переходить в клуб с меньшими амбициями, но со стабильной игровой практикой для него.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:28
Остановите Валеру и дайте ему уйти в скит,а то всё добром не кончится.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:25
Месси может и не охотно прессингует, но покушать есть чего
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