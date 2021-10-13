«Лех, ты слишком хороший». Карпин рассказал о разговоре с Миранчуком

Наставник сборной России поделился мнением о полузащитнике «Аталанты» :

Мы общаемся с Миранчуком. Он воспринимает всё очень адекватно. Я ему говорю: «Лех, ты слишком хороший. Это тоже плохо». Капитанскую повязку ему отдать? Может быть. Говорю ему перед играми, что надо будет возвращаться быстро в защиту или сразу прессинговать. Есть игроки с одними сильными сторонами, а есть — с другими. Месси тоже не охотно прессингует.