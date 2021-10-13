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Сутормин: «Роль капитана сборной России придала мне сил и эмоций»

вчера, 23:24
СловенияЛоготип футбольный клуб Словения1 : 2Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Полузащитник сборной России Алексей Сутормин порассуждал о победе над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отбора ЧМ-2022.

Уже успел восстановиться. Два дня прошло, так что силы восстановлены. Капитанская повязка — это больше про ответственность и гордость. Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное. У нас был важный матч, который надо было выиграть. Команда пыталась сделать всё, чтобы победить. Роль капитана придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг, но ничего не зажимало.

Мы понимали, что не очень получилась игра со Словакией. Разобрали ошибки, понимая, что результат будет только при хорошей игре. Был шанс реабилитироваться. Думаю, мы справились с этой задачей, показали хороший футбол. Многие говорили, что наша победа над Словакией незаслуженна. Но со Словенией мы заслужили победу.

Песня «Валера»? У нас всё хорошо в этом плане. Если песня всем нравится, думаю, поводов её петь будет больше. Будем делать всё возможное и невозможное, чтобы добыть тот результат, который нам нужен. Всё в наших руках. Надеюсь, что всё будет хорошо. Я лично узнал о матче Хорватии до пения. Не знаю, как другие ребята.

Дзюба играл в теннис? Я пока не знаю, когда буду играть. Люблю наблюдать, но попробовать можно. Пытался на отдыхе, однако это непростой вид спорта.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 11:29
)))..ну а как иначе?..Как еще можно окопавшихся бойцов в атаку поднять!?)))))...Родина(как никогда) нуждается в политработниках)))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 11:11
Вам респект, что вспомнили В.С.Высоцкого. С удовольствием ставлю плюс.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 09:39
Так вот почему главный тренер в каждом новом матче назначает нового капитана. А мы то мучились, разгадывая этот ребус и кроссворд. Оказывается - чтобы придать игроку сил и эмоций. Карпин таким образом подстёгивает наших футболистов, которым без этой повязки ну никак не хватает "сил и эмоций". Детский сад. Тонкий психолог наш тренер. Думаю, что в сб. Англии, Германии, Испании, Италии... такой новацией удивятся и воспользуются - ТАМ в любой сборной тунеядцев хватает, половина команды не играют в полную силу из-за отсутствия капитанской повязки.
альсато
альсато
сегодня в 08:55
ну если для тебя капитанская повязка-не пустой звук-значит ты правильные книжки в детстве читал!
valt134
valt134
сегодня в 08:31
Лёха-полтинник жжёт буквально. Одним этим интервью свою покупку «оправдал». Неисповедимы пути ГОСПОДНИ...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 07:24
Волшебная тряпочка.
ОПС
ОПС
сегодня в 06:55
Может пойдет на пользу.
88_DEIVID
88_DEIVID
сегодня в 06:44
Не понимаю как капитаном может быть скамеечник Зенита.
протон
протон
сегодня в 05:10
Капитан за полтос)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:00
Понравилось наверно быть капитаном
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:00
Ни одного интервью, чтобы не спросили про пенька. Он, что? Доплачивает представителям второй древнейшей профессии?).
Пора опускаться на землю. Основная задача ещё не решена. Обо*раться можно и с Кипром, про Хорватию и не говорю. После потери очков со Словакией они теперь выйдут против россиян максимально во все оружие.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:59
Столько сил прибавилось, что чуть не удалился, судье спасибо скажи.
Пепс
Пепс
сегодня в 00:37, ред.
50 центов дорожает 😄😄😄😄😄😄 молодец картонка... Судья простил конечно разок в конце первого... Но в целом норм ...выиграли ))))))))
1bear
1bear
сегодня в 00:09
желаю всем спокойствия,а Валера скоро определится с капитаном
Futurista
Futurista
вчера в 23:37
Картон твердеет и превращается обратно в дерево)...
steelhead
steelhead
вчера в 23:30, ред.
Сразу после игры простил полтоса за пожар в первом тайме. Победителей не судят, а чепуху про капитанство надоело читать от аналитиков, всем какой-то вождь нужен, вылазьте уже из лаптей и землянок, 21 век на дворе. И вождь есть, на фиг вам еще и на поле то он нужен, тем более, он в хоккей вроде гоняет и дзюдоист знатный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:25
Ну это же положительные эмоции, и это хорошо. Удачи !!!
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