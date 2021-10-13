Сутормин: «Роль капитана сборной России придала мне сил и эмоций»

Полузащитник сборной России порассуждал о победе над Словенией (2:1) в матче 8-го тура отбора ЧМ -2022.

Уже успел восстановиться. Два дня прошло, так что силы восстановлены. Капитанская повязка — это больше про ответственность и гордость. Как говорил тренер, у нас ответственность может взять каждый и вывести команду на поле. Не сказал бы, что ощущал что-то особенное. У нас был важный матч, который надо было выиграть. Команда пыталась сделать всё, чтобы победить. Роль капитана придала сил и эмоций. Для меня это большой шаг, но ничего не зажимало.

Мы понимали, что не очень получилась игра со Словакией. Разобрали ошибки, понимая, что результат будет только при хорошей игре. Был шанс реабилитироваться. Думаю, мы справились с этой задачей, показали хороший футбол. Многие говорили, что наша победа над Словакией незаслуженна. Но со Словенией мы заслужили победу.

Песня «Валера»? У нас всё хорошо в этом плане. Если песня всем нравится, думаю, поводов её петь будет больше. Будем делать всё возможное и невозможное, чтобы добыть тот результат, который нам нужен. Всё в наших руках. Надеюсь, что всё будет хорошо. Я лично узнал о матче Хорватии до пения. Не знаю, как другие ребята.

Дзюба играл в теннис? Я пока не знаю, когда буду играть. Люблю наблюдать, но попробовать можно. Пытался на отдыхе, однако это непростой вид спорта.