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«Можно было бы поиграть ещё годик». Жирков — о продолжении карьеры

вчера, 19:11

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своей травме и поделился планами на будущее.

У меня была травма достаточно серьёзная после чемпионата Европы, полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление требует три-четыре месяца точно. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально сейчас.

О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться.

Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
сегодня в 10:43
Не стареют душой ветераны, ветераны 2-й мировой!
galem72
galem72
сегодня в 10:38
К Павлуше в Знамя.
PhanTheit
PhanTheit
сегодня в 06:44
Юра дай дорогу мододым
1bear
1bear
вчера в 22:17
Юра - пора вешать бутсы на гвоздь !
valt134
valt134
вчера в 22:05
Юрий-один из немногих футболистов России, кого я считаю ФУТБОЛИСТОМ. Но время вспять не повернуть. Всему приходит конец. Можно играть и «во дворе», но пора остановиться.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 21:59
Думаю в полузащите он еще потянет в центре и поигодится например Ростову
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:27
Неужто никто из близких не может объяснить Юре, что уже пора заканчивать, всё хватит, баста...
протон
протон
вчера в 20:57
Главное чтобы к ЧМ восстановился. Сборная без Жиркова не сборная.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Скорейшего выздоровления и поиграть еще.
zsb1961
zsb1961
вчера в 20:19
Здоровья Юрию и возвращения в ЦСКА. Года два ещё может поиграть!
ЧиП
ЧиП
вчера в 20:18
Юра уникум нашего футбола, но его время прошло. Это случилось рано или поздно.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 20:03
Для меня Жирков был лучшим Российским футболистом нулевых! Но если бы он закончил карьеру лет 5 назад я бы вспоминал его как бойца на поле а так вспоминаются его предпенсионные потуги в Зените! В ЦСКА, да, он феерил (как тут не вспомнить гол Гамбургу в ЛЧ, где Юрик прошел один от центральной линии поля, обыграл 4 или 5 игроков и забил гол!), за 6 сезонов 24 мяча что для его амплуа очень прилично, в Зените же 5 мячей за такой же промежуток времени и ничего запоминающегося!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:01, ред.
Никак не хочет ненасытная до денег Юрина женушка, отказываться от его бабла, которое приносит ему футбол. Полноценно Жиркова хватало в последних его играх за Зенит, минут на 15-20. Потом на Юру без содрогания невозможно было смотреть. Это было изнемождённое и искажённое от боли и дикой усталости морщинистое лицо с тяжелой отдышкой! На этом лице читалось одно - когда же всё это закончится? Юра сам должен поставить на место свою благоверную, треснуть кулаком по столу что ли и сказать:"Всё, хватит!" А так это всё может закончиться печально для Юриного здоровья. А им ещё троих детей поднимать! Жизнь только начинается для Жиркова, новый интересный этап предстоит начать. Тренером Юрий вряд ли станет в силу своей молчаливости и замкнутости, но какой-нибудь другой сфере обязательно себя найдёт и раскроет по новому. Надо просто вовремя оторвать себя от прошлого, вовремя остановиться, есть куча интересных вещей и занятий помимо футбола, где можно найти себя. А футбол никуда не денется, только в него не надо уже будет играть на профессиональном уровне. Просто его можно будет смотреть и наслаждаться.
drug01
drug01
вчера в 19:56
Играй пока играется
Gahi
Gahi
вчера в 19:51
Вторая молодость приходит к тому кто первую сберег. Молодец Юра любому пешеходу🚶РПЛ даст фору даже сейчас Жирков, парень трудяга и в каждой команде где играл этот футболист отрабатывал свой контракт добросовестно. И самое главное не ныл и не стонал, а играл за себя и за того парня, который не смог выйти сегодня на поле. Именно о таких людях пел Владимир Высоцкий.
Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, —
Значит, как на себя самого,
Положись на него!

Удачи Вам Юрий Валентинович!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:51
Для всех планов надо сейчас уже продолжать,а не начинать со школьной скамьи.Деньгами пожар не зальёшь.Скорее всего,привычный для бывших футболёров путь в ресторанный бизнес-тут они у нас сведущие мастера! Поэтому рестораны хреновые...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:45
Не только шепчет, но и вопит об этом "полный отрыв мышцы задней поверхности бедра", который, как правило, бывает во время рывков, без которых большой футбол немыслим.
ДСА
ДСА
вчера в 19:43
Теперь уже поздно.
particular
particular
вчера в 19:41
С годами всё чаще что-то будет отрываться, отклеиваться и ломаться. Организм сквозь зубы шепчет: "Хватит, Юра..."
112910415
112910415
вчера в 19:41
пол - жизни впереди !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:35
Завязывать с футболом пора.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:31
На первенство Московской области играющим тренером - самое оно. С большим футболом пора завязывать, Юрий Валентинович, и вы это прекрасно сознаёте. Не надо лукавить нам и прежде всего себе.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15, ред.
Мощный паренёк. Респект и Уважение за это !!! Удачи тебе !!!
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