«Можно было бы поиграть ещё годик». Жирков — о продолжении карьеры

Бывший защитник сборной России и «Зенита» Юрий Жирков рассказал о своей травме и поделился планами на будущее.
У меня была травма достаточно серьёзная после чемпионата Европы, полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление требует три-четыре месяца точно. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально сейчас.
О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться.
Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать.
Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, —
Значит, как на себя самого,
Положись на него!
Удачи Вам Юрий Валентинович!
Если ж он не скулил, не ныл;
Пусть он хмур был и зол, но шел,
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной, —
Значит, как на себя самого,
Положись на него!
Удачи Вам Юрий Валентинович!