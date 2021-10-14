«Можно было бы поиграть ещё годик». Жирков — о продолжении карьеры

Бывший защитник сборной России и «Зенита» рассказал о своей травме и поделился планами на будущее.

У меня была травма достаточно серьёзная после чемпионата Европы, полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление требует три-четыре месяца точно. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всё нормально сейчас.

О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещё, годик точно. Когда получаешь травму, всегда охота вернуться.

Пока не знаю, кем буду дальше. На тренера надо ещё идти учиться, но, в принципе, это интересно. Открыть музей интересно, играть в хоккей, теннис. Интересно было бы детей потренировать.