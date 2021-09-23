ГлавнаяНовостиВетераны

Жирков будет играть в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево»

23 сентября 2021, 15:35

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков будет выступать в Любительской Футбольной Лиге.

Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад. Там веселая команда. Есть еще Сычёв, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.

Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму.

Жирков покинул «Зенит» прошедшим летом в связи с истечением контракта.

Все новости
ОфициальноПеле выписали из больницы после операции
01 октября ФотоКомментарии10
Умер экс-игрок «Зенита» и сборной Беларуси Герасимец. Ему было 55 лет
26 сентября
60-летний футболист появился на поле в матче Лиги КОНКАКАФ
22 сентября ФотоКомментарии8
Пеле показал, как занимается на велотренажере после операции
22 сентября ВидеоКомментарии6
Пеле вновь переведён в реанимацию
17 сентября Комментарии19
Войцех Ковалевски обратился к болельщикам «Спартака»
15 сентября ВидеоКомментарии13
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
26 сентября в 17:06
Терьер точно будет играть из-за бескорыстной любви к футболу. Так начинают мальчишки, и заканчивают ветераны
mike60
mike60
24 сентября в 01:11
Жирков уже всем все доказал.Провел отличную карьеру.Поиграл в Челси,здорово играл в ЦСКА и ЗЕНИТЕ.А теперь хочет уже просто погонять в свое удовольствие,дабы мастерство огромное осталось,а здоровья уже нет играть на высоком уровне.Он классный мастер.Запомню его игру в Зените и как он далеко за 30 зажигал на поле
Futurista
Futurista ответ Сп62 (раскрыть)
23 сентября в 21:14
Потому что надо потеть...потом играть...опять потеть...опять играть...короче статика + динамика)...
Сп62
Сп62 ответ SHMEL258 (раскрыть)
23 сентября в 20:02
А бывает мордобой ради забавы.
SHMEL258
SHMEL258
23 сентября в 17:35
Игры ради забавы?
edubokom
edubokom
23 сентября в 17:31
Думаю пару раз в неделю подъехать мяч погонять, это не так уж и тяжело, если есть потребность. Всяко лучше, чем в запое жизнь проживать. Молодец, здоровья
Сп62
Сп62
23 сентября в 17:31
Если человеку игра в футбол приносит удовольствие, почему бы и не играть. Положительные эмоции плюс занятие спортом лучше, чем потеть в секциях на тренажёрах.
Конь 666
Конь 666
23 сентября в 17:29
Глушаков в ЛФЛ? Ата-та
1bear
1bear ответ Константин Белых (раскрыть)
23 сентября в 17:27
ну так это любительская лига,где играют в удовольствие...
протон
протон
23 сентября в 17:26
Уткин опять набухался
А Глушаков там что забыл? Ему футбола не хватает в Химках?)
ZIBO rock
ZIBO rock
23 сентября в 17:24
Не уймется предпенсионный! А закончил бы карьеру лет 5 назад, все бы только добрым словом вспоминали! Но хоть за сборную не заявлен - уже хорошо!
Константин Белых
Константин Белых
23 сентября в 17:20
Херней какой то мается.. Денег на 10 жизней вперед.. Видимо фантазии больше ни на что не хватает как мяч гонять. Нечего в 40 лет бегать по полю и смешить людей..
Futurista
Futurista
23 сентября в 16:42
Что делать профессионалу, даже постаревшему, в Любительской футбольной лиге?)...непонятно...
Шел бы как все в депутаты....
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
23 сентября в 16:39
Вот не пойму я таких людей, вроде достаток есть и возраст подзодящий, но открой свой бизнес по уму, живи в радость, хватит уже бегать в трусах, ты взрослый дядька.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 сентября в 16:23
Возможно Юрий завершит карьеру в клубном футболе во второй половине двадцать первого века. А потом возобновит карьеру в сборной.
112910415
112910415
23 сентября в 16:16
Юра любит футбол !
Djebrael
Djebrael
23 сентября в 16:13
Можно было бы и закончить играть
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
23 сентября в 16:11
По-моему в словах Уткина проглядывается насмешка
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
23 сентября в 16:10
ну для него сейчас футбол уже хобби, адреналин, держать себя в форме, красавчеГ , лучше играть , а не бухать
VeniaminS
VeniaminS
23 сентября в 16:06
А куда спешить,лучше еще поиграть.
КЭТиК
КЭТиК
23 сентября в 16:04
Будет теперь получать удовольствие только от футбола, а не от хруста купюр от футбола.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
23 сентября в 16:01
Не торопится на пенсию
chromage
chromage
23 сентября в 15:58
Аминь. Его.
Союзник противников
Союзник противников
23 сентября в 15:57
Херовый юморист Уася Вуткин напомнил о себе.
u5vr3uyg5y5v
u5vr3uyg5y5v
23 сентября в 15:57
Название команды какое-то совсем беспросветное
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 15:52
Жирков будет играть в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево» или " Авьедо" , а может теперь ещё где нибудь заметят !??
STVA 1
STVA 1
23 сентября в 15:45, ред.
Не наигрался Юрик
Ironigor
Ironigor
23 сентября в 15:39
Красавчик, Здоровья тебе и всего самого наилучшего !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100