Жирков будет играть в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево»

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков будет выступать в Любительской Футбольной Лиге.
Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад. Там веселая команда. Есть еще Сычёв, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.
Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму.
Жирков покинул «Зенит» прошедшим летом в связи с истечением контракта.
А Глушаков там что забыл? Ему футбола не хватает в Химках?)
А Глушаков там что забыл? Ему футбола не хватает в Химках?)
Шел бы как все в депутаты....
Шел бы как все в депутаты....