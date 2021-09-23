Жирков будет играть в ЛФЛ. Он заявлен за команду «Аминьево»

Известный в прошлом комментатор, а ныне блогер и журналист Василий Уткин в своем телеграм-канале сообщил, что бывший футболист «Зенита» будет выступать в Любительской Футбольной Лиге.

Юрий Жирков между тем поиграет в ЛФЛ . Он заявлен за команду «Аминьево», это Юго-Запад. Там веселая команда. Есть еще Сычёв, Шишкин. И игрок сборной России Денис Глушаков.

Полагаю, если что, он расскажет Карпину, набрал ли Юрий Валентинович форму.