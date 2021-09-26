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Умер экс-игрок «Зенита» и сборной Беларуси Герасимец. Ему было 55 лет

26 сентября 2021, 11:56

Бывший футболист «Зенита» и сборной Беларуси Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет.

Он тренировал команду «Ядро». Вчера играли матч за звание чемпиона Северо-Запада. Это дает право проходить регистрацию для профессионалов. Его команда выиграла 2:1 у клуба «Алмаз Антей». Его самого удалили.

А ночью тренера не стало. Скоропостижно.

Жена Таня говорит, пришел домой счастливый. Смеялись. А потом взял и упал.

Помимо «Зенита» Герасимец выступал за минское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Балтику», «Каунас» и иные клубы. В сборной Беларуси на его счету 25 матчей и 7 голов.

Ранее ушёл из жизни чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР.

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