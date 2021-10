Роналду выложил фото с призами игроку месяца и поблагодарил болельщиков

Нападающий «Манчестер Юнайтед» обратился к болельщикам после получения призов лучшему игроку сентября в клубе и в АПЛ .

«Всем болельщикам, которые выбрали меня в голосовании за лучшего игрока месяца... Спасибо, ребята!» – написал Роналду, прикрепив фотографии с призами.

To all the fans who voted for me for Player Of The Month… Thanks, guys! 👏🏽🤜🏽🤛🏽 pic.twitter.com/Nf9wnJzvXq