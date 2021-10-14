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Фергюсон: «Роналду заслужил „Золотой мяч“ в этом году»

вчера, 19:23

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил мнение о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Криштиану заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:36
Роналду конечно хорош, но все же Бензема, Левандовски,больше заслужили
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:00
Уж лучше он чем карлик
протон
протон
вчера в 22:09
Мяч заслужил Карим
faneng
faneng
вчера в 21:31, ред.
Роналду гораздо больше заслуживал Золотого мяча в 2018 году (Кубок чемпионов) и в 2019 году (Лига наций), но ему не дали.
В этом году что сделал Роналду? В марте не помог Ювентусу против Порту. Не выиграл даже чемпионат Италии.
Да, рекорд по голам за сборную. Да, рекорд по голам на Евро. Я не против дать Золотой мяч Роналду.
Но лучше - Бензема, Левандовски или Жоржиньо. Но только не Месси!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:09
дед забыл таблетки выпить)
88_DEIVID
88_DEIVID ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:33
Вот Бензема то точно не заслужил.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:09
Не получит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:06
Золотой мяч в этом сезоне достанется Бензема при всё моём уважении к великому Рону.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:06
Давление уже начинается
Elliada
Elliada
вчера в 20:05
Каждый тренер топит за своего покемона
beefs
beefs
вчера в 19:33
пора уже пустить новую кровь...
Gelious
Gelious
вчера в 19:28
Не выйдет, потому как сопутствующие перестройке проблемы Ювентуса некоторые переложили на Роналду. Хотя Португалец, конечно, марку держит. Но хочется дать мяч Бензема.
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