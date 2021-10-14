Фергюсон: «Роналду заслужил „Золотой мяч“ в этом году»

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вчера, 19:23

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.

Криштиану заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.