Фергюсон: «Роналду заслужил „Золотой мяч“ в этом году»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выразил мнение о том, кто должен получить «Золотой мяч» в этом году.
Криштиану заслужил его. В этом году он бил рекорд за рекордом.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже.
В этом году что сделал Роналду? В марте не помог Ювентусу против Порту. Не выиграл даже чемпионат Италии.
Да, рекорд по голам за сборную. Да, рекорд по голам на Евро. Я не против дать Золотой мяч Роналду.
Но лучше - Бензема, Левандовски или Жоржиньо. Но только не Месси!!!!
В этом году что сделал Роналду? В марте не помог Ювентусу против Порту. Не выиграл даже чемпионат Италии.
Да, рекорд по голам за сборную. Да, рекорд по голам на Евро. Я не против дать Золотой мяч Роналду.
Но лучше - Бензема, Левандовски или Жоржиньо. Но только не Месси!!!!