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Бензема: «Я с детства думаю о „Золотом мяче“»

вчера, 20:26

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что с детства мечтает получить «Золотой мяч». Французский форвард — в числе претендентов на награду в этом году.

Этот трофей хотят все футболисты. С детства думал о завоевании этой награды, и если я хоть в какой-то степени к ней близок, то это благодаря партнерам.

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Все комментарии
Oplot
Oplot ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 10:07
в которых нету Люксембургов,в которых каждая команда кроме Боливии входит в топ 50 мира,в которых каждая команда дает настоящий бой.Тебе просто хочется приуменьшать всегда,а по факту Лео смог это сделать вопреки всему и закрыл рты многим скептикам!
амурец
амурец
сегодня в 01:34
Ну хооошая мечта, да и вполне заслуживают, но скорее всего ЗМ как обычно подарят любимчику ФИФА
протон
протон
вчера в 22:09
Бастрыкин! Дай золотой мяч Бензема!
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:00
еще бы у Дзюбы спросили
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:56
Если в этом не получит,то уже не получит ни когда!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:49
Рибери тоже думал, даже место для него приготовил
juvenale
juvenale ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:02
ну да давать зм за второсортный турнир,который чуть ли не каждый год проходит и в котором 2.5 команды играют
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:58
Безусловно Карим отлично проводит два последних сезона, и по праву считается одним из тех кто заслуживает эту награду,но в этом году действительно много достойных кандидатов, тем интересней будет борьба за ЗМ! Но если учесть то, что ЗМ будет вручать France Football, то шансы у Бенза прибавляются!
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:52
Много достойных кандидатов
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:52, ред.
Бензема: «Я с детства думаю о „Золотом мяче“» !

Ты Каримушка не плачь, мы достанем твой с речке мяч !!!)
stanichnik
stanichnik ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 20:39
Доброго Здоровья, УЕСКА!
Сложно будет, сейчас в тренде "сладенькие" и "чёрненькие", а Лео под эти критерии не подходит, хотя я целиком и полностью поддерживаю твой выбор, чем наверняка навлеку сейчас на себя кучу негатива от сторонников этих самых "сладеньких" и "чёрненьких".
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:30
Думай дальше а Золотой мяч получит Лео. В год когда он взял Кубок Америки при этом став лучшим игроком турнира других вариантов быть не может. Неоспоримая победа Месси.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:29
Золотой мяч это высшая индивидуальная международная награда для футболиста и естественно каждый мечтает получить её, это как солдат, мечтающий стать генералом.
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