Бензема: «Я с детства думаю о „Золотом мяче“» !

Нападающий «Реала» Карим Бензема признался, что с детства мечтает получить «Золотой мяч». Французский форвард — в числе претендентов на награду в этом году.
Этот трофей хотят все футболисты. С детства думал о завоевании этой награды, и если я хоть в какой-то степени к ней близок, то это благодаря партнерам.
Ты Каримушка не плачь, мы достанем твой с речке мяч !!!)
Ты Каримушка не плачь, мы достанем твой с речке мяч !!!)
Сложно будет, сейчас в тренде "сладенькие" и "чёрненькие", а Лео под эти критерии не подходит, хотя я целиком и полностью поддерживаю твой выбор, чем наверняка навлеку сейчас на себя кучу негатива от сторонников этих самых "сладеньких" и "чёрненьких".
Сложно будет, сейчас в тренде "сладенькие" и "чёрненькие", а Лео под эти критерии не подходит, хотя я целиком и полностью поддерживаю твой выбор, чем наверняка навлеку сейчас на себя кучу негатива от сторонников этих самых "сладеньких" и "чёрненьких".