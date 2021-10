Роналду предстал в образе ниндзя в новом рекламном ролике

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и владелец «Валенсии» Питер Лим запустили футбольную медиаплатформу ZujuGP.

В своём твиттере португалец опубликовал рекламный ролик, в котором компьютерная версия Криштиану предстала в облике ниндзя, который побеждает врагов. Роналду призвал пользователей зарегистрироваться в ZujuGP.

I’m all in. Now you! @zujugp connects football communities from East to West.

More here at https://t.co/MFLVkWn6V7#WritingTheFutureOfFootball pic.twitter.com/8KqKXRRPst