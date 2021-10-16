ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» готов продлить контракт с Бернардески, но с понижением зарплаты

вчера, 09:22

Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» раздумывает над продлением контракта с нападающим Федерико Бернардески.

Однако отмечается, что туринский клуб в случае пролонгации соглашения собирается снизить зарплату игроку.

Сам форвард также заинтересован в том, чтобы остаться в «Юве».

Все новости
Слухи«Рома» продлит контракты с Пеллегрини, Верету и Дарбо
Сегодня, 10:57 Комментарии3
СлухиАгент Салаха прибыл в Ливерпуль для переговоров по контракту игрока
Сегодня, 10:10 Комментарии6
«Атлетико» предложит Фелипе контракт до 2024 года
Вчера, 13:46 Комментарии3
Хут: «„Челси“ должен предложить Рюдигеру контракт, который он хочет»
Вчера, 12:14 Комментарии4
Лапорта заявил, что «Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле
Вчера, 10:46 Комментарии4
Канчельскис: «Карпин немного лукавит, говоря о контракте со сборной России»
Вчера, 10:41 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:20
Сообщается, что Ювентус хочет сохранить Федерико Бернардески, но надеется, что вингер согласится на значительное сокращение заработной платы.

Игрок сборной Италии в настоящее время получает 4 миллиона евро за сезон, и сообщается, что "Старушка" начала работать над разрешением ситуаций с игроками с истекающими контрактами.

27-летний футболист прибыл из Фиорентины в июле 2017 года и пережил несколько взлетов и падений за время работы в Юве.

Но возвращение Аллегри в блиндаж помогло нападающему, который в этом сезоне появлялся семь раз на всех соревнованиях.

Бернардески оказал решающую помощь в победе над «Челси» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов в прошлом месяце, когда он активизировался в отсутствие Дибалы и Мораты.

«Старая Синьора» готова предложить ему новую сделку на сумму от 2,5 до 3 миллионов евро в сезон, а будущее Бернардески все еще...

Если игрок не желает соглашаться на сокращение заработной платы, его можно использовать в качестве аренды во время трансферного рынка в январе, или клуб может попытаться включить его в сделку по обмену.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:35
Ну а кому сейчас легко.
drug01
drug01
вчера в 09:32
Главное игра
Cat01
Cat01
вчера в 09:31
Надо брать
beefs
beefs
вчера в 09:31
это, наверное, правильное решение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100