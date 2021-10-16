«Ювентус» готов продлить контракт с Бернардески, но с понижением зарплаты

Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» раздумывает над продлением контракта с нападающим Федерико Бернардески.
Однако отмечается, что туринский клуб в случае пролонгации соглашения собирается снизить зарплату игроку.
Сам форвард также заинтересован в том, чтобы остаться в «Юве».
Игрок сборной Италии в настоящее время получает 4 миллиона евро за сезон, и сообщается, что "Старушка" начала работать над разрешением ситуаций с игроками с истекающими контрактами.
27-летний футболист прибыл из Фиорентины в июле 2017 года и пережил несколько взлетов и падений за время работы в Юве.
Но возвращение Аллегри в блиндаж помогло нападающему, который в этом сезоне появлялся семь раз на всех соревнованиях.
Бернардески оказал решающую помощь в победе над «Челси» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов в прошлом месяце, когда он активизировался в отсутствие Дибалы и Мораты.
«Старая Синьора» готова предложить ему новую сделку на сумму от 2,5 до 3 миллионов евро в сезон, а будущее Бернардески все еще...
Если игрок не желает соглашаться на сокращение заработной платы, его можно использовать в качестве аренды во время трансферного рынка в январе, или клуб может попытаться включить его в сделку по обмену.
Игрок сборной Италии в настоящее время получает 4 миллиона евро за сезон, и сообщается, что "Старушка" начала работать над разрешением ситуаций с игроками с истекающими контрактами.
27-летний футболист прибыл из Фиорентины в июле 2017 года и пережил несколько взлетов и падений за время работы в Юве.
Но возвращение Аллегри в блиндаж помогло нападающему, который в этом сезоне появлялся семь раз на всех соревнованиях.
Бернардески оказал решающую помощь в победе над «Челси» со счетом 1:0 в Лиге чемпионов в прошлом месяце, когда он активизировался в отсутствие Дибалы и Мораты.
«Старая Синьора» готова предложить ему новую сделку на сумму от 2,5 до 3 миллионов евро в сезон, а будущее Бернардески все еще...
Если игрок не желает соглашаться на сокращение заработной платы, его можно использовать в качестве аренды во время трансферного рынка в январе, или клуб может попытаться включить его в сделку по обмену.