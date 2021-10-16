«Ювентус» готов продлить контракт с Бернардески, но с понижением зарплаты

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вчера, 09:22

Источник со ссылкой на Corriere dello Sport сообщает, что «Ювентус» раздумывает над продлением контракта с нападающим .

Однако отмечается, что туринский клуб в случае пролонгации соглашения собирается снизить зарплату игроку.

Сам форвард также заинтересован в том, чтобы остаться в «Юве».