«Бавария» продлила контракт со Станишичем

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вчера, 18:41

«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником .

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего хорвата 6 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Лиге чемпионов.