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«Бавария» продлила контракт со Станишичем

вчера, 18:41

«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником Йосипом Станишичем.

Новый договор футболиста рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего хорвата 6 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
zsb1961
zsb1961
сегодня в 07:33
Хорошая новость!
Cat01
Cat01
вчера в 20:45
Желаем удачи!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:35
Мюнхенская «Бавария» добилась больших успехов в том, что за последние пару сезонов у нее появился один молодой прорывный игрок. Джамал Мусиала и Альфонсо Дэвис были молодыми звездами в 2019/20 и 2020/21 годах соответственно. Бавария отлично справляется с управлением игровым временем обоих игроков и улучшает их как игроков основной команды.

Прорывным игроком текущего сезона может стать Йосип Станишич. Молодой хорват вошел в основной состав после того, как произвел впечатление на Юлиана Нагельсмана во время предсезонных тренировок и товарищеских игр.

Станишич также получил возможность начать несколько игр в первые несколько игровых недель, так как Бенджамин Павар был вне игры из-за травмы. 20-летний защитник получает игровое время почти в каждой второй игре, что в конечном итоге помогает ему стать лучше. Он опередил Буна Сарр в иерархии позиций правого защитника.

Рост Станишича был вознагражден Баварией. Действующие чемпионы Германии объявили сегодня, что Станишич подписал новый контракт до 2025 года. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признал в пресс-релизе о продлении контракта, что Станишич удивил его своим ростом.

«Мы очень рады, что нам снова удалось интегрировать талант из нашего кампуса, и что Йосип так быстро зарекомендовал себя. Он добился своего и является отличным дополнением».

Хорошие выступления Станишича на клубном уровне также помогли ему впервые сыграть за сборную Хорватии. В первом перерыве он играл за сборную Хорватии до 21 года. Однако старшая команда позвонила ему во время недавно завершившегося перерыва. Станишич сразу попал в стартовый состав и в перерыве сыграл обе игры.

Поскольку Павар пока не в своих лучших проявлениях, Станишич, несомненно, может получить неплохое количество игрового времени в этом сезоне. Он должен стремиться получить где-то 1200-1500 минут в этом сезоне и попытаться максимально использовать свои возможности.

Между тем, Рекордмейстер также тщательно распоряжается своим игровым временем. Более молодые игроки также склонны выгорать, если много играют в основной команде. Клуб блестяще справился с Дэвисом и Мусиалой, поэтому следует придерживаться аналогичного процесса постепенного увеличения игрового времени. Удачи!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:58
Хороший запасной пригодиться.
протон
протон
вчера в 19:48
Молодой и перспективный! Очень хорошо себя показал! Удачи!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:06
Значит Бавария ценит Станишича.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:56
это не удивительно
beefs
beefs
вчера в 18:55
повезло парню, так держать...
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