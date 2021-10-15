«Бавария» продлила контракт со Станишичем

«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником Йосипом Станишичем.
Новый договор футболиста рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего хорвата 6 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Лиге чемпионов.
«Бавария» объявила о продлении контракта с защитником Йосипом Станишичем.
Новый договор футболиста рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего хорвата 6 матчей в Бундеслиге и 1 поединок в Лиге чемпионов.
Прорывным игроком текущего сезона может стать Йосип Станишич. Молодой хорват вошел в основной состав после того, как произвел впечатление на Юлиана Нагельсмана во время предсезонных тренировок и товарищеских игр.
Станишич также получил возможность начать несколько игр в первые несколько игровых недель, так как Бенджамин Павар был вне игры из-за травмы. 20-летний защитник получает игровое время почти в каждой второй игре, что в конечном итоге помогает ему стать лучше. Он опередил Буна Сарр в иерархии позиций правого защитника.
Рост Станишича был вознагражден Баварией. Действующие чемпионы Германии объявили сегодня, что Станишич подписал новый контракт до 2025 года. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признал в пресс-релизе о продлении контракта, что Станишич удивил его своим ростом.
«Мы очень рады, что нам снова удалось интегрировать талант из нашего кампуса, и что Йосип так быстро зарекомендовал себя. Он добился своего и является отличным дополнением».
Хорошие выступления Станишича на клубном уровне также помогли ему впервые сыграть за сборную Хорватии. В первом перерыве он играл за сборную Хорватии до 21 года. Однако старшая команда позвонила ему во время недавно завершившегося перерыва. Станишич сразу попал в стартовый состав и в перерыве сыграл обе игры.
Поскольку Павар пока не в своих лучших проявлениях, Станишич, несомненно, может получить неплохое количество игрового времени в этом сезоне. Он должен стремиться получить где-то 1200-1500 минут в этом сезоне и попытаться максимально использовать свои возможности.
Между тем, Рекордмейстер также тщательно распоряжается своим игровым временем. Более молодые игроки также склонны выгорать, если много играют в основной команде. Клуб блестяще справился с Дэвисом и Мусиалой, поэтому следует придерживаться аналогичного процесса постепенного увеличения игрового времени. Удачи!
Прорывным игроком текущего сезона может стать Йосип Станишич. Молодой хорват вошел в основной состав после того, как произвел впечатление на Юлиана Нагельсмана во время предсезонных тренировок и товарищеских игр.
Станишич также получил возможность начать несколько игр в первые несколько игровых недель, так как Бенджамин Павар был вне игры из-за травмы. 20-летний защитник получает игровое время почти в каждой второй игре, что в конечном итоге помогает ему стать лучше. Он опередил Буна Сарр в иерархии позиций правого защитника.
Рост Станишича был вознагражден Баварией. Действующие чемпионы Германии объявили сегодня, что Станишич подписал новый контракт до 2025 года. Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич признал в пресс-релизе о продлении контракта, что Станишич удивил его своим ростом.
«Мы очень рады, что нам снова удалось интегрировать талант из нашего кампуса, и что Йосип так быстро зарекомендовал себя. Он добился своего и является отличным дополнением».
Хорошие выступления Станишича на клубном уровне также помогли ему впервые сыграть за сборную Хорватии. В первом перерыве он играл за сборную Хорватии до 21 года. Однако старшая команда позвонила ему во время недавно завершившегося перерыва. Станишич сразу попал в стартовый состав и в перерыве сыграл обе игры.
Поскольку Павар пока не в своих лучших проявлениях, Станишич, несомненно, может получить неплохое количество игрового времени в этом сезоне. Он должен стремиться получить где-то 1200-1500 минут в этом сезоне и попытаться максимально использовать свои возможности.
Между тем, Рекордмейстер также тщательно распоряжается своим игровым временем. Более молодые игроки также склонны выгорать, если много играют в основной команде. Клуб блестяще справился с Дэвисом и Мусиалой, поэтому следует придерживаться аналогичного процесса постепенного увеличения игрового времени. Удачи!