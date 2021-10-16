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«Лестер» прервал рекордную серию МЮ без поражений в гостевых играх АПЛ

вчера, 20:15
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити4 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

МЮ проиграл на выезде «Лестеру» в 8-м туре АПЛ.

Таким образом, прервалась рекордная серия (29 матчей) «красных дьяволов» без поражений в гостевых играх данного турнира.

В следующем туре МЮ дома примет «Ливерпуль», а затем отправится на выезд к «Тоттенхэму».

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:38, ред.
Добро пожаловаться в ад.
112910415
112910415
вчера в 22:04
крепкий нынче Лестер ...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:46, ред.
Красивый матч от Лестера ! С ПОБЕДОЙ !
Пижонская игра МЮ и чистый тренерский проигрыш Сульшера. Лестер был действительно хозяином на поле. Тилеманс, Варди, и Перес просто разобрали весь Манчестер на составные в которой так и не видно было команды которая до этого матча двадцать девять раз не знала поражений. Лестер смотрелся очень слаженой и грамотной командой которая шла к своей цели все девяносто минут и не дала усомниться в своей победе. Про МЮ который в этом противостоянии был фаворитом перед началом, на поле выглядел как разрозненная команда которую собрали из разных игроков и увиделись только на поле. Каждый играл не понятно для чего и зачем. Полное непонимание ситуации. А Лестер сделал то что должен был сделать с такой командой. Я думаю есть время у МЮ и Сульшера прийти в себя, сделать выводы и продолжить свою победную поступь. А Лестеру Удачи и ещё раз с с качественной яркой Победой над МЮ ! Всем Добра !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:36
Что случилось? Я что-нибудь упустил?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:51
Когда тебя ждут снасти, а тут отвлекают футболом...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:44
Это очень печально . Верил в чемпионство Мю.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:29
Хорошая тенденция в противостоянии с Арсеналом
drug01
drug01
вчера в 20:21
Счёт по игре
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:17
Ожидаемый результат...думал, что будет ничья
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