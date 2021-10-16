«Лестер» прервал рекордную серию МЮ без поражений в гостевых играх АПЛ

МЮ проиграл на выезде «Лестеру» в 8-м туре АПЛ.
Таким образом, прервалась рекордная серия (29 матчей) «красных дьяволов» без поражений в гостевых играх данного турнира.
В следующем туре МЮ дома примет «Ливерпуль», а затем отправится на выезд к «Тоттенхэму».
Пижонская игра МЮ и чистый тренерский проигрыш Сульшера. Лестер был действительно хозяином на поле. Тилеманс, Варди, и Перес просто разобрали весь Манчестер на составные в которой так и не видно было команды которая до этого матча двадцать девять раз не знала поражений. Лестер смотрелся очень слаженой и грамотной командой которая шла к своей цели все девяносто минут и не дала усомниться в своей победе. Про МЮ который в этом противостоянии был фаворитом перед началом, на поле выглядел как разрозненная команда которую собрали из разных игроков и увиделись только на поле. Каждый играл не понятно для чего и зачем. Полное непонимание ситуации. А Лестер сделал то что должен был сделать с такой командой. Я думаю есть время у МЮ и Сульшера прийти в себя, сделать выводы и продолжить свою победную поступь. А Лестеру Удачи и ещё раз с с качественной яркой Победой над МЮ ! Всем Добра !!!
Пижонская игра МЮ и чистый тренерский проигрыш Сульшера. Лестер был действительно хозяином на поле. Тилеманс, Варди, и Перес просто разобрали весь Манчестер на составные в которой так и не видно было команды которая до этого матча двадцать девять раз не знала поражений. Лестер смотрелся очень слаженой и грамотной командой которая шла к своей цели все девяносто минут и не дала усомниться в своей победе. Про МЮ который в этом противостоянии был фаворитом перед началом, на поле выглядел как разрозненная команда которую собрали из разных игроков и увиделись только на поле. Каждый играл не понятно для чего и зачем. Полное непонимание ситуации. А Лестер сделал то что должен был сделать с такой командой. Я думаю есть время у МЮ и Сульшера прийти в себя, сделать выводы и продолжить свою победную поступь. А Лестеру Удачи и ещё раз с с качественной яркой Победой над МЮ ! Всем Добра !!!