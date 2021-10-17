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Дибала с большой долей вероятности не сыграет против «Зенита» в ЛЧ

вчера, 14:14
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус20.10.2021 в 22:00 Не начался

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала с большой долей вероятности не сыграет против «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

TMW сообщает, что сегодняшнюю встречу с «Ромой» аргентинский футболист, восстанавливающийся после травмы, точно пропустит. Участие в матче с «Зенитом» практически невозможно.

Скорее всего, Дибала вернется на поле в матче с «Интером».

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Все комментарии
RTS-25
RTS-25
вчера в 19:38
Зениту это не поможет. Он Туле проигрывает. Значит начался кризис.
sv_1969
sv_1969 ответ Wolf77785 (раскрыть)
вчера в 18:37
Блажен кто верует! Ливеру игры сборных не помешали унизить Уотфорд 0-5! Но у Вас же змсЫ))Смешно ей Богу!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:38
Разве,это Зениту поможет?!!Ювентус конечно раненый,но зубы еще остались!!!
Wolf77785
Wolf77785 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 17:12
Зенит тоже должен был обыгрывать, но Челси отскочил.
Wolf77785
Wolf77785 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:11
Тулы помогло расслабленность Зенита и ЛЧ в уме+ игры сборников явно ударили по восстановлению в отличие от Тулы.
sv_1969
sv_1969 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 16:51
Надежды юношей питают.... Дибала далеко не ключевая фигура и чтобы обыграть Юве надо быть командой!Но её нет у Зенита!Тула это доказала! Есть деньги и всё
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 16:45
Не думаю что это большая потеря для Юве! Игрок обладающий огромным потенциалом так и топчется на месте а 15 ноября ему 28 лет уже тюкнет((
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:37
Зениту это не поможет!
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:30, ред.
Витория в следующем туре придет и отберет викторию)...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:07
Зениту это вряд ли сильно поможет. Юве без него даже Челси обыграл.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:58
Для Зенита - это плюс.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 15:53
даже если Ювентус выставит молодёжный состав Семак всё равно не сможет переиграть Аллегри
zsb1961
zsb1961
вчера в 15:47
Зениту УДАЧИ!
1bear
1bear
вчера в 15:46
может быть это поможет? Буду болеть ха Зенит !
particular
particular
вчера в 15:46, ред.
Юве приберегает аргентинского Павлика, - а надо ли?🤨 Битая карта, за которую уже не дают две небитых 😅️
Короче, Зениту осталось перебегать Бернардески, Кьезу и Локателли - и виктория не за горами 🤣️
juvenale
juvenale
вчера в 15:14
пора сливать его
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 15:08
Ну Арсеналу отчасти помогло отсутствие Азмуна. Будем надеяться, что теперь Зениту отчасти поможет отсутствие Дибалы)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:49
Не знаю поможет ли это питерцам.
Kolenok
Kolenok
вчера в 14:23
Сирожа радостно потирает ручки
Cat01
Cat01
вчера в 14:18
Зениту
Будет не легче
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:15, ред.
Определенно на руку Питерцам!)
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