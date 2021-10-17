Дибала с большой долей вероятности не сыграет против «Зенита» в ЛЧ

1634469288

вчера, 14:14

Нападающий «Ювентуса» с большой долей вероятности не сыграет против «Зенита» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

TMW сообщает, что сегодняшнюю встречу с «Ромой» аргентинский футболист, восстанавливающийся после травмы, точно пропустит. Участие в матче с «Зенитом» практически невозможно.

Скорее всего, Дибала вернется на поле в матче с «Интером».