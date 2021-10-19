«Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26

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вчера, 13:04

Руководство «Локомотива» обозначило цели и вызовы до сезона-2025/26.

1. Стабильные спортивные результаты, победы в РПЛ и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.

2. Клуб, близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря росту базы болельщиков и разнообразию предложений.

3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.

4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).