«Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26

Руководство «Локомотива» обозначило цели и вызовы до сезона-2025/26.
1. Стабильные спортивные результаты, победы в РПЛ и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.
2. Клуб, близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря росту базы болельщиков и разнообразию предложений.
3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.
4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).
надо начинать делать ставки: когда фашисты свалят - в 24 году или в начале 25 года?
это тоже самое, что хрущёв строил коммунизм до 80 года, а нынешняя власть делала программу "2020".
И всегда заканчивается тремя путями: кто-то в могиле, кто-то в тюрьме, кто-то в лондоне...
надо начинать делать ставки: когда фашисты свалят - в 24 году или в начале 25 года?
это тоже самое, что хрущёв строил коммунизм до 80 года, а нынешняя власть делала программу "2020".
И всегда заканчивается тремя путями: кто-то в могиле, кто-то в тюрьме, кто-то в лондоне...
Стратегия красивая, а тактика какова?
Или как в анекдоте: Вам надо стать ёжиками!?
Стратегия красивая, а тактика какова?
Или как в анекдоте: Вам надо стать ёжиками!?