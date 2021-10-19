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«Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26

вчера, 13:04

Руководство «Локомотива» обозначило цели и вызовы до сезона-2025/26.

1. Стабильные спортивные результаты, победы в РПЛ и Кубке России, регулярное участие в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переход к постоянно положительному трансферному балансу. Рост рыночной стоимости команды.

2. Клуб, близкий и интересный каждому. Рост доходов от болельщиков благодаря росту базы болельщиков и разнообразию предложений.

3. Бизнес-партнер. Рост поступлений от независимых от РЖД коммерческих партнеров.

4. Финансово эффективный бизнес. Рост стоимости команды относительно бюджета (на 1 евро бюджета — 2,1 евро стоимости команды).

«Локомотив» обозначил ключевые цели до сезона-2025/26

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Локомотив М
Источник: sport24.ru Фото: sport24.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:05
Напомнило мне фильм " Тот самый Мюнхгаузен " Марка Захарова, а именно "Распорядок дня барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена", в одном из пунктов которого значилось " с 8 утра до 10 час. - подвиг". Деятели из "Локомотива" недалеко ушли от Рудольфа Эриха Распе.
Сп62
Сп62
вчера в 20:46
Бумага всё стерпит. Потерпим и мы.
Gahi
Gahi
вчера в 18:25
Весь вопрос в том с кем в Локомотиве будут начинать реализовывать данные цели и с какими людьми они будут его заканчивать в указанные сроки реализации своего проекта. И во что это всё обойдётся клубу, если каждый год ссылаясь на цели будут просить дополнительные средства меняя одного тренера на другого. А в конце как обычно скажут - "Цель оправдывает средства". Если не получиться достичь целей в указанные сроки, то с кого тогда нужно будет спрашивать за вложенные средства? Удачи
Данил Бритвин
Данил Бритвин
вчера в 17:19
Исправили, спасибо!
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:12
Обозначило цели и вызову
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:06
"Надо хорошо играть. Забивать голы прямо в ворота".
Конь 666
Конь 666
вчера в 16:59
Рисуют красиво, но думаю не выйдет с такими легионерами в верхах клуба.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
вчера в 16:57
Есть даже два пункта юмора. Это первый и последний. Осталось только вспомнить тезис Хрущева : "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" ( обещали к 1980 г). Примерно тоже самое и в этой программе.
Tex
Tex
вчера в 16:45
Набор xотел, без какой то программы...
Autt
Autt
вчера в 16:27
Да как же так же... Я думал только у меня такие планерные совещания, на которых только много красиво говорят, назначают кучу ответственных лиц, протоколы составляют, пишут подобную муть про стабильные результаты, контроль, повышение показателей, оптимизацию и так далее. Полдня заседаем, расходимся и потом пашут два человека из двадцати... Так тож мы из Сибири, тренинги еще обучающие... А тут немцы, топ девелоперы и тоже самое... Где конкретные показатели, на которые нужно выйти? Место в таблице, ЛЧ, бюджет, прибыль?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 16:21
Отдел фантастики в локо заработал. С такими шараханиями из стороны в сторону как бы не опуститься во вторую половину таблицы...
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:09
Ого, у Локомотива далеко идущие планы! Особенно понравился первый пункт)
Храневец
Храневец
вчера в 15:22
Задачи ясны ,цели поставлены ,голову выше сопли пузырями вперед и с песней !
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:14
Не врубился.Просто буду смотреть на эти потуги :Сколько тренеров сменится за этот срок и сколько своих игроков уйдёт в другие клубы.
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:26
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:23
Что-то навеяло...
112910415
112910415
вчера в 14:18
хорошие, красивые цели
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:16
Даешь пятилетку за два года!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:14
В нашей стране такие длительные планы строить бессмысленно.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:13
Эх тут бы в депо не загнать до этого времени паровозик...
протон
протон
вчера в 14:12
Хорошо рисуют. Посмотрим что на деле.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:58
У всех одна цель, побеждать!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:56
Задекларировали уж слишком много целей.
berda2003
berda2003
вчера в 13:56
    ОПС
    ОПС
    вчера в 13:53
    Цели то есть, но и сомнения по выполнению этих целей тоже есть.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 13:47
    Что-то до боли знакомое. Вспомнил: социалистические обязательства коллектива. Висели в красном уголке каждого предприятия на самом видном месте, но на следующий день после того, как их принимали на профсоюзном собрании, работники забывали о них и равнодушно проходили мимо. А на собрании зевали и послушно поднимали руки "за". Если обязательства по какой-либо причине не выполнялись, всегда находились объективные обстоятельства этому и принимались новые.
    LAISMEN
    LAISMEN
    вчера в 13:46
    Чем не коммерческий банк а не команда РПЛ.......
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:29, ред.
    ……. не мешки ворочать...
    makkie
    makkie
    вчера в 13:27
    Красивые цели, чтобы освоить бюджет РЖД :)
    за
    за
    вчера в 13:26
    Цели спроецированы проектором на стену плача...
    Стратегия красивая, а тактика какова?
    Или как в анекдоте: Вам надо стать ёжиками!?
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