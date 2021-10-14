Игроки «Кайрата» недовольны защитным футболом Бердыева

Между футболистами «Кайрата» и главным тренером клуба Курбаном Бердыевым существует напряжённость. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров.
Напомним, что Бердыев возглавил «Кайрат» в августе этого года. Под руководством 69-летнего специалиста клуб одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идёт на 3-м месте, отставая от лидера на 9 очков.
Всем Добра !!!
Всем Добра !!!
Кайрат топ? С киприотами в Лиги конференции я, этого не заметил. Увидел деревяность игроков уступающих в технике, в мышлении, работе с мячом.
Кто там мутит воду? Вагнер? Ну в его годы конечно лучше, чтобы команда играла в Чапая. В контригре нужна скорость.
Пусть доверятся Бердыеву. Он знает и видит, что делает и, чего хочет. За спиной огромный опыт.
Работайте дружно.
Кайрат топ? С киприотами в Лиги конференции я, этого не заметил. Увидел деревяность игроков уступающих в технике, в мышлении, работе с мячом.
Кто там мутит воду? Вагнер? Ну в его годы конечно лучше, чтобы команда играла в Чапая. В контригре нужна скорость.
Пусть доверятся Бердыеву. Он знает и видит, что делает и, чего хочет. За спиной огромный опыт.
Работайте дружно.