Игроки «Кайрата» недовольны защитным футболом Бердыева

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вчера, 08:24

Между футболистами «Кайрата» и главным тренером клуба существует напряжённость. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров.

Напомним, что Бердыев возглавил «Кайрат» в августе этого года. Под руководством 69-летнего специалиста клуб одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идёт на 3-м месте, отставая от лидера на 9 очков.