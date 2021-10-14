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Игроки «Кайрата» недовольны защитным футболом Бердыева

вчера, 08:24

Между футболистами «Кайрата» и главным тренером клуба Курбаном Бердыевым существует напряжённость. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет. Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров.

Напомним, что Бердыев возглавил «Кайрат» в августе этого года. Под руководством 69-летнего специалиста клуб одержал 4 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В чемпионате Казахстана «Кайрат» идёт на 3-м месте, отставая от лидера на 9 очков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:38
Курбан Бекиевич не изменяет себе
А что они хотят? С такими игроками только оборонятся нужно. Ни скорости, ни футбольного интеллекта, ни физики ничего нет. Хотите играть как Ливерпуль и Аталанта? Тренируйтесь и работайте, а то после 60 минуты они еле ходят по полю.
протон
протон
вчера в 23:37
Они женщину напоминают, которая будучи юной выходила за муж за дебошира и хулигана. С надеждой что тот поменяется. С какого перепугу кто -то должен меняться, если он такой был, есть и будет. Это они ещё не знают, что будет с деньгами клуба
STVA 1
STVA 1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:28
Согласен с Вами! Ведь взять игроков блиставших под его началом и ушедших из Рубина , ведь никто не заиграл без него вроде!
Сп62
Сп62
вчера в 21:23
Бердыеву с его видением игры необходимы определённые игроки в каждой линии. Найти таких игроков не просто. Вряд ли ему дадут время для создания бердыевской команды.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:17, ред.
Футбол Бердыева это высший европейский футбольный класс.ноги ему мойте и пейте воду
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 14:38, ред.
Бердыева - в сборную России.
И чихать на красивый футбол. Здравствуйте всякие четвертьфиналы!
112910415
112910415
вчера в 13:57
потерпеть надо, не всё сразу
stanichnik
stanichnik ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 12:35
Доброго Здоровья, Даша!
Кайрат, олицетворявший казахстанский футбол советского периода давно уже далеко не лидер у себя в стране. В казахстанских первенствах по футболу за двадцать девять лет ему всего лишь трижды удавалось стать победителем внутренних соревнований.
ОПС
ОПС
вчера в 12:00
Значит не будет толка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:20
Психологически очень трудно, а порой невозможно как в данном случае, отказаться от защитного футбола, который у тебя в крови.
valt134
valt134
вчера в 11:13
Пора и на пенсию. На отару овец уже заработал. И на верблюда. Сиди себе спокойно. Чётки перебирай. Барселону вспоминай... Что ещё для счастливой старости нужно?
valt134
valt134
вчера в 11:09
Похоже, потерял «волшебные Чётки...» Нашедшему гарантируется вознаграждение.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:02
У Бекиевича надо пахать, как делали мужики Ростова.
На улице 14 октября. В конце августа Бердыев принял команду. Кто в арифметике силен?). Это, сколько времени прошло?). За, это время 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения. Думаю, это с учётом матчей в ЛК.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:02
Как это недовольно??? Это же лучший тренер современности, будущий тренер сб. России! 😀😃😄
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:55
Интересно бы ещё узнать? Кто, эта "таинственная радистка Кэт"?). "Знакомый с ситуацией источник")).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:51
Значит скоро произойдет смена тренера.
Знатог
Знатог
вчера в 10:49
Где должен быть капитан? Впереди, на лихом коне!
alexando1974
alexando1974
вчера в 10:46
руководство кайрата вы что незнали кого вы приглашаете!?) да придёт к вам Бердыев и будет ставить атакующий футбол бред))))))) да у нас игроки под атаку
есть классные вот и хорошо будет больше шансов забить гол при контр атаке)))
mw8tbndvy69g
mw8tbndvy69g
вчера в 10:36
Всё правильно старый хитрый туркмен делает
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:19
В лучших сезонах в Казани и Ростове команды Бердыева не играли в оборонительный футбол, но начинали выстраивать игру от обороны. Вероятно, этот период становления и переживает сейчас Кайрат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:19
Оборона фундамент любой команды. Это топ европейские команды могут позволить себе забить столько, сколько захотят командам ниже своего уровня.
Кайрат топ? С киприотами в Лиги конференции я, этого не заметил. Увидел деревяность игроков уступающих в технике, в мышлении, работе с мячом.
Кто там мутит воду? Вагнер? Ну в его годы конечно лучше, чтобы команда играла в Чапая. В контригре нужна скорость.
Пусть доверятся Бердыеву. Он знает и видит, что делает и, чего хочет. За спиной огромный опыт.
Работайте дружно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 10:05
Забери его в свой любимый клуб!
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:57, ред.
Мне никогда не нравился футбол Бердыева, независимо от всех добытых им побед. Это совсем не шоу для болельщиков и скорее всего и для самих футболистов тоже не доставляет удовольствие сидеть в обороне. Игроки Кайрата до прихода Бердыева имея в составе таких игроков как Вагнер Лав, Канте, Мамба, Оганесян, Рикарду Алвеш, и даже защитники Дугалич, Миканович, Поляков, все были заточены на игру в атакующий футбол ⚽️ . Прошлый сезон они закончили на первом месте и больше всех забили, и игра команды доставляла удовольствие и приносила радость самим футболистам и болельщикам. Психология футболиста была заточена на импровизацию, на красивую игру в нападении, на забитые мячи. А сейчас игроков заставляют играть на привязи, это всё равно что дворнягу посадить на цепь и заставить охранять. И я думаю это точно не понравится никому. Вот именно это состояние происходит и внутри команды Бердыева. И ни к чему хорошему это точно не приведёт. В конце концов надо будет руководству клуба решиться на радикальные меры или больше половины игроков лишиться, что естественно приведёт к огромному количеству затрат 💰 💰 💰, или же решиться сменить тренерский штаб. Посмотрим чем всё это закончится.
Всем Добра !!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 09:34
Зря он поехал туда.
Место Бердяева в России.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 09:28
вот так он одержал победу над Барселоной
1bear
1bear
вчера в 09:27
в "автобус"тоже нужно уметь играть
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 09:27
49 забитых,при 20ти пропущенных,ну очень оборонительный футбол...,мячи-то сами,что-ли закатываются соперникам или из своей штрафной забивают..?)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:02
Показатели лидера казахстанского футбола не впечатляют.
ZenCh
ZenCh ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 08:51
А слово строится в данном случае пишется без ь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:48
Дом строиться от печки....
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