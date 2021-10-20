Бизнесмен Авен прокомментировал информацию о планах по покупке «Спартака»

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен ответил на вопрос касательно информации о возможной покупке московского клуба.
Планировал ли я вновь купить «Спартак»? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую.
Появлялась информация, что Авен хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.
Устанет продавать Федун
Алекперов в интервью «Ведомостям» не стал называть свою долю акций в «Спартаке»: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
Устанет продавать Федун
Алекперов в интервью «Ведомостям» не стал называть свою долю акций в «Спартаке»: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.