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Бизнесмен Авен прокомментировал информацию о планах по покупке «Спартака»

вчера, 17:41

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен ответил на вопрос касательно информации о возможной покупке московского клуба.

Планировал ли я вновь купить «Спартак»? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую.

Появлялась информация, что Авен хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.

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Спартак М
Источник: championat.com
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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 05:55
Наступило время, что продать клуб, но связь не терять и быть болельщиком фк " СПАРТАК " Москва...
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:30
Мёртвый актив, зачем он Авену?
berda2003
berda2003
вчера в 21:47
а причём здесь федун, с заремой надо договариваться...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:40
За разумную сумму Федун клуб не продаст, увы!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:28
Думаю,они там без нас расберутся!!!
pomor45
pomor45
вчера в 21:18
Еврея на мякине не проведёшь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:34
Сейчас за "Спартак" не дадут и полцены,а после матча с "Зенитом" будут давать в морду.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 20:30
Когда ноунейм стал владельцем Бренда-Легенды, он приобрёл то, что за деньги не купишь... Когда продаст клуб, все потеряет, и он об этом знает
Futurista
Futurista
вчера в 20:23
Гуляй...Петя...
particular
particular
вчера в 20:20
Короткий и сухой спич Пети-банкира.
kotmyshka
kotmyshka
вчера в 20:10
На нет и суда нет. Хотя суд им обоим нужен. Но не оправдательный.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:06
Сам не играет и другим не дает.
санек002
санек002 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:47
НА МИЛЛИОНЫ ЕГО!ЭТО НЕ НАШ УРОВЕНЬ
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:39
Авен-в гробу карманов нет,а так бы память на века о себе оставил!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:11
по информации «Интерфакса», с учётом всех долей эффективная доля владения Алекперова в «Спартаке» через «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» (с учётом фонда «Наше будущее») – порядка 36,7%, Федуна — 32,7%.

Устанет продавать Федун

Алекперов в интервью «Ведомостям» не стал называть свою долю акций в «Спартаке»: «Для «Лукойла» футбол – это исторически сложившийся спонсорский проект. Для Леонида Федуна – это увлечение. А мы, компания, подходим к проекту меркантильно. Мы платим деньги за свою рекламу.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:10
Убытки пусть несёт Федун.
МапС
МапС
вчера в 18:48
Федун не продаст, спутница по-ходу исчо не наигралась.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:42
Перемены надо это точно
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:41
И чем быстрее это произойдёт, тем лучше !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:29
Федун не отдаст.
Cat01
Cat01
вчера в 18:11
Зачем эти слухи
Эджуке
Эджуке
вчера в 18:11
Только Федун, только хардкор
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:54
Разве лишь для развлечения но и федун развлекается и не хуже Авена.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:50
Федун не может продать Спартак! опрос не корректен
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:49
Зенит тоже)))
Мaлик
Мaлик
вчера в 17:43
Сейчас Спартак никто не купит..
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