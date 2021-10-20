Бизнесмен Авен прокомментировал информацию о планах по покупке «Спартака»

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вчера, 17:41

Бизнесмен и болельщик «Спартака» Пётр Авен ответил на вопрос касательно информации о возможной покупке московского клуба.

Планировал ли я вновь купить «Спартак»? Сейчас — нет. Это слухи. Больше ничего не комментирую.

Появлялась информация, что Авен хотел купить московский клуб, но не смог договориться с его владельцем Леонидом Федуном.