«Химки» объявили о новом официальном партнёре клуба

1634463237

вчера, 12:33

Пресс-служба «Химок» сообщила о новом официальном партнере клуба в сезоне-2021/22.

«Мы рады представить нового партнера нашего футбольного клуба. Группа „Самолет“ — крупнейшая компания, которая создает большие городские кварталы. Приятно, что нам удалось привлечь внимание к футболу и начать сотрудничество с сильным партнером, который поддерживает спортивные проекты и серьезно относится к социальным задачам. В этом наши взгляды совпадают. Надеемся, что сотрудничество получится плодотворным и принесёт взаимную пользу», — заявил генеральный директор клуба Сергей Анохин.

Летом «Химки» начали сотрудничество с поставщиком воды.