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«Химки» объявили о новом официальном партнёре клуба

вчера, 12:33

Пресс-служба «Химок» сообщила о новом официальном партнере клуба в сезоне-2021/22.

«Мы рады представить нового партнера нашего футбольного клуба. Группа „Самолет“ — крупнейшая компания, которая создает большие городские кварталы. Приятно, что нам удалось привлечь внимание к футболу и начать сотрудничество с сильным партнером, который поддерживает спортивные проекты и серьезно относится к социальным задачам. В этом наши взгляды совпадают. Надеемся, что сотрудничество получится плодотворным и принесёт взаимную пользу», — заявил генеральный директор клуба Сергей Анохин.

Летом «Химки» начали сотрудничество с поставщиком воды.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:20
Как раз воды им и не хватало!
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:51
Это очень хорошая новость для Химок . Удачи вам !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:47
Значит пора банкротить Химки.
kdccj3cknctu
kdccj3cknctu
вчера в 12:41
Спонсор дело нужное и хорошее
Успехов фк ХИМКИ!!!
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