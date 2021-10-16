Тухель — о «Ньюкасле»: «У нас появился новый конкурент в борьбе за титулы»

Главный тренер «Челси» ответил на вопрос о своем отношении к покупке «Ньюкасла» саудовцами.

Я считаю нормальным то, что у людей есть вопросы. Мы доверяем Премьер-лиге, они приняли решение, они являются властью. Они разрешили это, и у «Ньюкасла» появились новые владельцы.

Новые владельцы кажутся многообещающими для известного клуба в Англии, и, похоже, у нас появился новый конкурент за титулы и места в топе рейтинга.

Мы играем в самой сложной лиге, и кажется, что она всегда становится все сложнее.