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Тухель — о «Ньюкасле»: «У нас появился новый конкурент в борьбе за титулы»

вчера, 10:55

Главный тренер «Челси» Томас Тухель ответил на вопрос о своем отношении к покупке «Ньюкасла» саудовцами.

Я считаю нормальным то, что у людей есть вопросы. Мы доверяем Премьер-лиге, они приняли решение, они являются властью. Они разрешили это, и у «Ньюкасла» появились новые владельцы.

Новые владельцы кажутся многообещающими для известного клуба в Англии, и, похоже, у нас появился новый конкурент за титулы и места в топе рейтинга.

Мы играем в самой сложной лиге, и кажется, что она всегда становится все сложнее.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 12:18
Может и станут, но не сразу, нужен тренер , новые игроки.
На это надо время.
Сантус
Сантус
вчера в 12:05
Только Сороки стали под зеленое знамя ислама,так сразу фавориты...)Так и вижу как топ игроки ринулись туда за баблом...))Нужны годы и лярды вливаний.Я бы не торопился с оценкой их вероятных возможностях...))
beefs
beefs
вчера в 11:29
еще пару лет нужно что бы создать команду, инфраструктуру и т.д....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:00
До титулов сорокам ещё далеко, шейхам время нужно, чтобы команду создать.
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