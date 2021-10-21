«Эвертон» стал ещё одним претендентом на Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».
Англичанин хочет получать больше игровой практики, поэтому планирует покинуть манчестерский клуб. В подписании Лингарда заинтересован «Эвертон», который может предложить полузащитнику место в стартовом составе. «Ириски» планируют осуществить трансфер уже в январе. Однако «Эвертону» предстоит выдержать конкуренцию со стороны европейских топ-клубов, которые также хотят приобрести Лингарда.
В нынешнем сезоне Лингард провёл 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.
Они планируют изучить сделку по предоставлению ссуды на покупку, в которой Лингард присоединяется к первоначальной ссуде, которая конвертируется в постоянную сделку в конце сезона.
«Эвертон» нацелился на Лингарда, поскольку они ищут замену Гильфи Сигурдссону, которого уволят в конце сезона. Для «Эвертона» Лингард отвечает всем требованиям с точки зрения профиля игрока, а также потенциальной доступности.
«Манчестер Юнайтед» попытался повысить рыночную стоимость игрока сборной Англии, предложив ему новый контракт, но, как сообщается, он был отклонен. Текущее соглашение Лингарда истекает летом следующего года, и к этому времени ему исполнится 29 лет.
«Вест Хэм» был среди клубов, которые предлагали Лингарду летом предложения, но запрашиваемая цена «Юнайтед» в 30 миллионов фунтов стерлингов оттолкнула их. Он надеялся восстановить свои позиции в качестве ключевого игрока в «Юнайтед» после того, как забил в аренде «Айронс» в прошлом сезоне.
У Лингарда было всего 146 минут игры во всех соревнованиях, несмотря на то, что он забил два гола в Премьер-Лиге в качестве замены.
Летом «Эвертон» подписал контракт с пятью игроками, но заплатил только один взнос - 1,7 миллиона фунтов стерлингов за Грея.
Они планируют изучить сделку по предоставлению ссуды на покупку, в которой Лингард присоединяется к первоначальной ссуде, которая конвертируется в постоянную сделку в конце сезона.
«Эвертон» нацелился на Лингарда, поскольку они ищут замену Гильфи Сигурдссону, которого уволят в конце сезона. Для «Эвертона» Лингард отвечает всем требованиям с точки зрения профиля игрока, а также потенциальной доступности.
«Манчестер Юнайтед» попытался повысить рыночную стоимость игрока сборной Англии, предложив ему новый контракт, но, как сообщается, он был отклонен. Текущее соглашение Лингарда истекает летом следующего года, и к этому времени ему исполнится 29 лет.
«Вест Хэм» был среди клубов, которые предлагали Лингарду летом предложения, но запрашиваемая цена «Юнайтед» в 30 миллионов фунтов стерлингов оттолкнула их. Он надеялся восстановить свои позиции в качестве ключевого игрока в «Юнайтед» после того, как забил в аренде «Айронс» в прошлом сезоне.
У Лингарда было всего 146 минут игры во всех соревнованиях, несмотря на то, что он забил два гола в Премьер-Лиге в качестве замены.
Летом «Эвертон» подписал контракт с пятью игроками, но заплатил только один взнос - 1,7 миллиона фунтов стерлингов за Грея.