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«Эвертон» стал ещё одним претендентом на Лингарда

вчера, 12:02

Полузащитник Джесси Лингард близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Англичанин хочет получать больше игровой практики, поэтому планирует покинуть манчестерский клуб. В подписании Лингарда заинтересован «Эвертон», который может предложить полузащитнику место в стартовом составе. «Ириски» планируют осуществить трансфер уже в январе. Однако «Эвертону» предстоит выдержать конкуренцию со стороны европейских топ-клубов, которые также хотят приобрести Лингарда.

В нынешнем сезоне Лингард провёл 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:04
Как стало известно, «Эвертон» нацелился на январскую сделку со звездой «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом в январе. «Эвертон» будет искать атакующего полузащитника, способного забивать голы, и попадать прямо на сторону Рафаэля Бенитеса. Лингард входит в целевой список клуба, и Бенитес является его большим поклонником.

Они планируют изучить сделку по предоставлению ссуды на покупку, в которой Лингард присоединяется к первоначальной ссуде, которая конвертируется в постоянную сделку в конце сезона.

«Эвертон» нацелился на Лингарда, поскольку они ищут замену Гильфи Сигурдссону, которого уволят в конце сезона. Для «Эвертона» Лингард отвечает всем требованиям с точки зрения профиля игрока, а также потенциальной доступности.

«Манчестер Юнайтед» попытался повысить рыночную стоимость игрока сборной Англии, предложив ему новый контракт, но, как сообщается, он был отклонен. Текущее соглашение Лингарда истекает летом следующего года, и к этому времени ему исполнится 29 лет.

«Вест Хэм» был среди клубов, которые предлагали Лингарду летом предложения, но запрашиваемая цена «Юнайтед» в 30 миллионов фунтов стерлингов оттолкнула их. Он надеялся восстановить свои позиции в качестве ключевого игрока в «Юнайтед» после того, как забил в аренде «Айронс» в прошлом сезоне.

У Лингарда было всего 146 минут игры во всех соревнованиях, несмотря на то, что он забил два гола в Премьер-Лиге в качестве замены.

Летом «Эвертон» подписал контракт с пятью игроками, но заплатил только один взнос - 1,7 миллиона фунтов стерлингов за Грея.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:10
И скорее всего не последним.
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