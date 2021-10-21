«Эвертон» стал ещё одним претендентом на Лингарда

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вчера, 12:02

Полузащитник близок к уходу из «Манчестер Юнайтед».

Англичанин хочет получать больше игровой практики, поэтому планирует покинуть манчестерский клуб. В подписании Лингарда заинтересован «Эвертон», который может предложить полузащитнику место в стартовом составе. «Ириски» планируют осуществить трансфер уже в январе. Однако «Эвертону» предстоит выдержать конкуренцию со стороны европейских топ-клубов, которые также хотят приобрести Лингарда.

В нынешнем сезоне Лингард провёл 7 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, записав на свой счёт 2 гола и 1 результативную передачу.