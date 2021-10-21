Фати подтвердил, что у него были предложения от зарубежных клубов

Нападающий «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что у него были предложения от зарубежных клубов. Вчера 18-летний форвард продлил контракт с «сине-гранатовыми».

Да, у меня были предложения из-за границы, но я мечтал играть за «Барселону». С первого дня здесь я сказал Жорже Мендешу [агент Фати], что мой приоритет — остаться в «Барселоне» навсегда. Он прекрасно это понимал, и я очень рад, что клуб мне доверился.