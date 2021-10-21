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Фати подтвердил, что у него были предложения от зарубежных клубов

вчера, 15:17

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал слухи о том, что у него были предложения от зарубежных клубов. Вчера 18-летний форвард продлил контракт с «сине-гранатовыми».

Да, у меня были предложения из-за границы, но я мечтал играть за «Барселону». С первого дня здесь я сказал Жорже Мендешу [агент Фати], что мой приоритет — остаться в «Барселоне» навсегда. Он прекрасно это понимал, и я очень рад, что клуб мне доверился.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:10
Красава, если это не пустые слова. Очень мало в современном футболе игроков, преданных клубу, а не деньгам.
marut
marut
вчера в 17:20
Успеешь еще поиграть в других клубах
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:25
Барселона и Ансу Фати достигли соглашения о продлении контракта до 30 июня 2027 года. Оговорка о выкупе установлена ​​на уровне 1 миллиарда евро.

Ансу Фати родился 31 октября 2002 года в Бисау (Гвинея-Бисау) и ему всего 18 лет. Сейчас он является одним из самых популярных футболистов. Он присоединился к «Ла Масии» в 2012 году и продвинулся в составе молодежных команд «Барселоны», прежде чем дебютировать в основной команде в 2019 году в раннем возрасте 16 лет. С тех пор он бьет рекорд за рекордом, и теперь в футболке с цифрой «10» он является одним из игроков команды с блестящим будущим.

Ансу Фати стал вторым самым молодым игроком Барсы, дебютировавшим за первую команду Ла Лиги 25 августа 2019 года, в возрасте всего 16 лет и 298 дней, и только Висенте Мартинес дебютировал ранее в истории клуба в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 7 дней. Затем Ансу достиг еще одной важной вехи через неделю после своего дебюта, когда он стал самым молодым игроком «Барсы», забившим в Ла Лиге.

Его рекорд продолжился, когда он стал самым молодым игроком «Барсы», начавшим матч на «Камп Ноу» против «Валенсии». Он также стал самым молодым игроком, который забил и ассистировал в одной и той же игре в истории Ла Лиги - для этого потребовалось всего семь минут - но это еще не все, поскольку он также стал самым молодым бомбардиром на «Камп Ноу» в обоих случаях.

Фати также стал самым молодым игроком «Барсы» в Лиге чемпионов в матче против «Боруссии Дортмунд», которому было всего 16 лет(и 321 дней). Он забил свой первый гол(86 мин.) в Лиге чемпионов миланскому «Интеру» на «Сан-Сиро» (1-2) в возрасте 17 лет и 40 дней, побив рекорд турнира, установленный в 1997 году, и Барселона победила в этой игре.

15 голов в 48 матчах

Несмотря на серьезную травму в ноябре 2020 года, в результате которой прошло 10 месяцев, Ансу Фати сыграл 48 матчей за первую команду Барселоны, забив 15 голов и отдав три результативные передачи. 13 голов были забиты в Ла Лиге (два в этом сезоне), а два других - в Лиге чемпионов.

Желаю ему теперь стать самым взрослым, и плодотворным игроком для Барсы. После Месси наложено более тяжелое бремя, и он справится, верю. Удачи, в целом Барсе!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:46
Удачи тебе в Барсе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ ЮЗИК (раскрыть)
вчера в 15:20
Теперь это что? 😜
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:19
Теперь это ни
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