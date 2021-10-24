Жена Карпина: «Валерий всё равно болеет всем сердцем за „Ростов“»

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России , прокомментировала победу «Ростова» над «Арсеналом» (4:0) в поединке 12-го тура РПЛ :

Поздравляю с такой яркой победой. Я хожу на все домашние игры, переживаю и болею за «Ростов». Сегодня было видно, как футболисты во второй половине игры поверили в себя. Они наслаждались своей игрой и бежали вперед без оглядки назад.

Было приятно смотреть такой красивый футбол в исполнении своей любимой команды. Несмотря на то, что муж тренирует сборную, он всё равно болеет всем сердцем за «Ростов».