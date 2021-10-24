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Жена Карпина: «Валерий всё равно болеет всем сердцем за „Ростов“»

вчера, 08:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, прокомментировала победу «Ростова» над «Арсеналом» (4:0) в поединке 12-го тура РПЛ:

Поздравляю с такой яркой победой. Я хожу на все домашние игры, переживаю и болею за «Ростов». Сегодня было видно, как футболисты во второй половине игры поверили в себя. Они наслаждались своей игрой и бежали вперед без оглядки назад.

Было приятно смотреть такой красивый футбол в исполнении своей любимой команды. Несмотря на то, что муж тренирует сборную, он всё равно болеет всем сердцем за «Ростов».

«Ростов» с 12-ю баллами расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Клубу удалось прервать неудачную серию.

Напомним, что Карпин возглавлял «Ростов» с 2017-го по июль 2021 года.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
вчера в 11:17
а за Армавир уже не болеет?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:55
Дарья действительно посещает все домашние матчи Ростова. Настоящая болельщица
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:41
Карпин у неё под каблуком
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:37
При чем тут эта особа?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:18
Х-м : "Благочестивая жена душою мужу отдана,а греховной плотию архиМадриду Фотию".
ABir
ABir
вчера в 10:13
Возможно в этой победе есть частица и его труда в Ростове
санек002
санек002 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 10:02
ну да!раз тренировал
stanichnik
stanichnik ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 09:59
Это повелось ещё со времён СКА, когда Карпин под стол пешком ходил.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 09:52
Удачи Ростову!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 09:51
"Сбитый лётчик" обида надолго если не навсегда.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 09:50
Особо настраивал Карпин, а сейчас...?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:48
Обратите внимание, не за спартак а за Ростов причём всем сердцем, говорит самый близкий человек Георгиевича.
drug01
drug01
вчера в 09:48
Для него этот клуб стал родной
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:40
По-любому команду то он готовил
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:39
Главное к спартаку остыл...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:30
Вроде раньше за Спартак топили!
stanichnik
stanichnik ответ beefs (раскрыть)
вчера в 09:29
Доброго Здоровья, beefs!
В слеедующем туре как раз встреча со Спартаком, у дончан на красно-белых настрой особый.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:13
Да уж, Палыч ушел и Ростов как прорвало! Где было это всё раньше?
beefs
beefs
вчера в 09:05
а как же Спартак, любовь прошла?...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:54
Наконец то победили, да еще и крупно. Молодцы.
shlomo
shlomo
вчера в 08:49
Посмотрим, на сколько прервалась "черная полоса"....удачи Ростову!
Cat01
Cat01
вчера в 08:44
Ростов навсегда
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