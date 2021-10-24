Жена Карпина: «Валерий всё равно болеет всем сердцем за „Ростов“»

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, прокомментировала победу «Ростова» над «Арсеналом» (4:0) в поединке 12-го тура РПЛ:
Поздравляю с такой яркой победой. Я хожу на все домашние игры, переживаю и болею за «Ростов». Сегодня было видно, как футболисты во второй половине игры поверили в себя. Они наслаждались своей игрой и бежали вперед без оглядки назад.
Было приятно смотреть такой красивый футбол в исполнении своей любимой команды. Несмотря на то, что муж тренирует сборную, он всё равно болеет всем сердцем за «Ростов».
«Ростов» с 12-ю баллами расположился на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Клубу удалось прервать неудачную серию.
Напомним, что Карпин возглавлял «Ростов» с 2017-го по июль 2021 года.
В слеедующем туре как раз встреча со Спартаком, у дончан на красно-белых настрой особый.
В слеедующем туре как раз встреча со Спартаком, у дончан на красно-белых настрой особый.