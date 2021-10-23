ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Божович о матче с «Ростовом»: «„Арсенал“ не верил в себя»

вчера, 20:09
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)4 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в поединке 12-го тура РПЛ:

Трудно назвать причины поражения. Первые два мяча были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы допустили индивидуальные ошибки.

Нужно попросить прощения у болельщиков за такое поражение. После этих двух мячей 100% был психологический спад. «Арсенал» не верил в себя. Считаю, что поэтому ничего и не вышло.

«Арсенал» занимает 13-е место в таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.

Напомним, что в этом поединке «Ростов» прервал свою неудачную серию.

Все новости
Семак: «Хочу поддержать Руя Виторию и „Спартак“. Такое бывает в спорте»
Сегодня, 21:41 Комментарии4
Червиченко: «Всех собак повесят на Виторию и выгонят его»
Сегодня, 21:37 Комментарии6
Ловчев — об игре «Спартака» в первом тайме: «Ну это позор и всё»
Сегодня, 20:17 Комментарии17
Аршавин: «Для „Зенита“ важно показать „Спартаку“ его место»
Сегодня, 19:15 Комментарии6
Бывший администратор «Спартака»: «Клубу стоит пригласить Сёмина»
Сегодня, 18:39 Комментарии21
Стукалов: «У нас было больше моментов, чем у „Рубина“»
Сегодня, 17:50 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:52
Граф умеет за сарказм)
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:55
бывает такое Ничего перетрёте и вновь у кого-то выиграет фк АРСЕНАЛ...
sv_1969
sv_1969 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 20:34
Точно!С Зенитом верили а с Тулой нет((
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:30, ред.
Вот она синусоида. Обыграть Зенит и обос**ться с Ростовом. Мутный, этот Божович. Ох мутный.....
ДСА
ДСА
вчера в 20:15
Порвали как Тузик тряпку.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100