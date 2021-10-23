Божович о матче с «Ростовом»: «„Арсенал“ не верил в себя»

Наставник «Арсенала» прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в поединке 12-го тура РПЛ :

Трудно назвать причины поражения. Первые два мяча были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы допустили индивидуальные ошибки.

Нужно попросить прощения у болельщиков за такое поражение. После этих двух мячей 100% был психологический спад. «Арсенал» не верил в себя. Считаю, что поэтому ничего и не вышло.