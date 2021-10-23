Божович о матче с «Ростовом»: «„Арсенал“ не верил в себя»

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал поражение от «Ростова» (0:4) в поединке 12-го тура РПЛ:
Трудно назвать причины поражения. Первые два мяча были забиты из ничего, не было никаких моментов. Мы допустили индивидуальные ошибки.
Нужно попросить прощения у болельщиков за такое поражение. После этих двух мячей 100% был психологический спад. «Арсенал» не верил в себя. Считаю, что поэтому ничего и не вышло.
«Арсенал» занимает 13-е место в таблице РПЛ, имея в активе 12 очков.
Напомним, что в этом поединке «Ростов» прервал свою неудачную серию.