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Лепёхин: «„Зенит“ — фаворит во всех матчах РПЛ»

вчера, 21:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)7 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Я жду бескомпромиссной игры в этом матче. Думаю, мы должны увидеть нервы. В таких встречах это всегда присутствует. Безусловно, «Зенит» — фаворит во всех матчах в российском чемпионате уже на протяжении долгих лет. Тем не менее не всегда он побеждает. Я думаю, что матч должен быть зрелищным с точки зрения борьбы и самоотдачи на поле.

«Зенит» будет играть первым номером и больше владеть мячом. На мой взгляд, это очевидно. Даже несмотря на то, что в этой встрече, возможно, не будет бразильцев Клаудиньо и Малкома, и не сыграет из-за дисквалификации Кузяев. У петербуржцев все равно есть футболисты очень высокого уровня. Для «Спартака» отсутствие в этой игре Жиго, думаю, большая проблема, чем для «Зенита» отсутствие Малкома, Клаудиньо и Кузяева. У петербуржцев хорошая скамейка. А в «Спартаке» Жиго — основной центральный защитник. Гостям, мое мнение, придется искать возможности в быстрых атаках. Я болею за «Зенит» и думаю, что он выиграет 1:0. Но, уверен, игра будет очень напряженная.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:25
Другие не согласны.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:04
Лепёхин не лепи горбатого во первых Зенит никакой не фаворит во вторых Жиго не та фигура без которой придётся Спартаку туго в третьих Зенит ещё не провёл ни один матч на ноль и если будет играть первым номером то обязательно проиграет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:02
Правильней наверное было бы сказать "Фаворит в матчах в которых участвует"...

А то как то странно что Зенит фаворит в условном матче Динамо-Краснодар.....
SHMEL
SHMEL
вчера в 21:59
По составу конечно фаворит, а вот игра последнее время совсем разладилась...
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:32
Лепёхин: «„Зенит“ — фаворит во всех матчах РПЛ»

Тульский Арсенал и Сочи посмеются над словами Лепехина ....
1bear
1bear
вчера в 21:27
Хватит проигрывать - пришло время и побеждать
Союзник противников
Союзник противников ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 21:27
А в Европе в рифму : В опе.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:22
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:12
    Сотни миллионов для победы в РПЛ-это по-нашему...
    beefs
    beefs
    вчера в 21:11
    во сказал, да Зенит стоит как вся лига, да еще есть Сочи...
    протон
    протон
    вчера в 21:11
    Про болельщиков Зенита в коридорах власти это прям в точку!
    makkie
    makkie
    вчера в 21:10
    Сказал как в лепёху ступил )))
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 21:08
    А в Европе?
    Futurista
    Futurista
    вчера в 21:07
    Здесь Лепехин прав...судьи не дадут соврать...
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