Лепёхин: «„Зенит“ — фаворит во всех матчах РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Спартака».

Я жду бескомпромиссной игры в этом матче. Думаю, мы должны увидеть нервы. В таких встречах это всегда присутствует. Безусловно, «Зенит» — фаворит во всех матчах в российском чемпионате уже на протяжении долгих лет. Тем не менее не всегда он побеждает. Я думаю, что матч должен быть зрелищным с точки зрения борьбы и самоотдачи на поле.

«Зенит» будет играть первым номером и больше владеть мячом. На мой взгляд, это очевидно. Даже несмотря на то, что в этой встрече, возможно, не будет бразильцев Клаудиньо и Малкома, и не сыграет из-за дисквалификации Кузяев. У петербуржцев все равно есть футболисты очень высокого уровня. Для «Спартака» отсутствие в этой игре Жиго, думаю, большая проблема, чем для «Зенита» отсутствие Малкома, Клаудиньо и Кузяева. У петербуржцев хорошая скамейка. А в «Спартаке» Жиго — основной центральный защитник. Гостям, мое мнение, придется искать возможности в быстрых атаках. Я болею за «Зенит» и думаю, что он выиграет 1:0. Но, уверен, игра будет очень напряженная.