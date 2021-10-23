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А. Березуцкий: «Первая волевая победа в сезоне — это хорошо»

вчера, 21:49
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

В первом тайме не получался выход из обороны в атаку, тяжело создавали моменты и плохо останавливали быстрые атаки соперника. Во втором тайме мы чуть изменили игру, в первую очередь, в начальной стадии атаки, и стало чуть лучше. Первая волевая победа в сезоне — это хорошо. К ребятам нет претензий по характеру и самоотдаче, и сегодня ребята снова его проявили.

Ранее стал известен лучший игрок матча ЦСКА — «Крылья Советов».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:41
не блестящая игра, но результат-то есть
blitz
blitz
вчера в 23:31
С победой, Алексей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:29
Надо улучьшать игру!
прохожий.
прохожий.
вчера в 22:19
Хорошо- это когда не стоит доводить до волевых побед.Хорошо- это когда забиваешь и не пропускаешь.)))
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:15
Березуцкому и всей команде...👏👏👏👏👏👏
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:06
Впереди выезды в Казань и СОчи,и ХИмки дома...КАк долго будете ходить по лезвию ножа?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 21:56
Лёше спасибо за качественные замены и перестроение игры во втором тайме. Во многом эта победа Лёшина заслуга.
beefs
beefs
вчера в 21:53
вообще то победа всегда хорошо...
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