Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу своей команды в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги против «Крыльев Советов» (3:1).

В первом тайме не получался выход из обороны в атаку, тяжело создавали моменты и плохо останавливали быстрые атаки соперника. Во втором тайме мы чуть изменили игру, в первую очередь, в начальной стадии атаки, и стало чуть лучше. Первая волевая победа в сезоне — это хорошо. К ребятам нет претензий по характеру и самоотдаче, и сегодня ребята снова его проявили.