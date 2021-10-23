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Заболотный: «Хочу забить больше голов, чем в прошлом сезоне»

вчера, 22:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Нападающий ЦСКА Антон Заболотный поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мы потихоньку идём к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой. «Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошёл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди.

У нас многие забивают, Чалов вышел и сделал гол и голевую. У нас командная работа, побеждает команда. Каждый игрок ценен, каждый вносит результат. Моя планка по голам? Хотелось бы побить результат прошлого сезона, но времени ещё много – загадывать рано. Как оплатил штраф за празднование на трибунах гола в дерби? Легко – отдал деньги и всё.

Напомним, что в прошлом сезоне Заболотный забил 9 голов в чемпионате России. В нынешней кампании на счету нападающего 3 гола.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 09:55
Антоха, всё равно ты дерево.
112910415
112910415
сегодня в 07:26
парень реально старается !
25процентный клоун
25процентный клоун ответ blitz (раскрыть)
сегодня в 00:35
да там детский сад был, слабее крылышек тот Спартак был
blitz
blitz ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:29
Так Антон и просто Спартаку победный гол забил.
blitz
blitz
вчера в 23:28
Уж постарайся, Антон.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:12
Антон, это просто крылышки, их пожарить не сложно.
drug01
drug01
вчера в 23:06
Меньше слов больше дела
протон
протон
вчера в 22:57
Даа,не вооружоным глазом виден прогресс это парня в Реале,а кто знает, может и мяч золотой как-то получит,кто знает!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:26
Да уж постарайся.
beefs
beefs
вчера в 22:22
ну что же, удачи в твоем нелегком деле...
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:21
.
particular
particular
вчера в 22:21
Забивать по червонцу в сезон без пенальти - было бы приличным результатом 🤨
Тогда, возможно, и манекены забудутся как дурной сон 😂️ 🤣️ 😅️
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:19
А ведь Заболотный при всей критике и в сборной был очень полезен. Почто никто не обратил внимание, но это он практически сжег своими действиями компенсированное время, когда надо было удержать победный счет со Словенцами.
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:15
Похвальное желание....удачи Антон
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