Заболотный: «Хочу забить больше голов, чем в прошлом сезоне»

Нападающий ЦСКА поделился эмоциями после победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мы потихоньку идём к своей цели, стараемся побеждать и набирать очки. Игра у ЦСКА неидеальная – мы сами это понимаем. Но работаем всей командой. «Крылья» – хорошая команда, атакующая, там отличная перспективная молодежь. У нас не пошёл первый тайм, они почему-то подсели во втором – так сложилось. Мы хозяева поля – поэтому больше доминировали впереди.

У нас многие забивают, Чалов вышел и сделал гол и голевую. У нас командная работа, побеждает команда. Каждый игрок ценен, каждый вносит результат. Моя планка по голам? Хотелось бы побить результат прошлого сезона, но времени ещё много – загадывать рано. Как оплатил штраф за празднование на трибунах гола в дерби? Легко – отдал деньги и всё.